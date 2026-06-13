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Arte, ciencia, memoria y deporte: los museos de Rosario, en una guía completa para el fin de semana largo

La ciudad ofrece múltiples propuestas, que van desde obras que se exhiben por última vez hasta recorridos mediados por sus propios artistas

Lucía Inés López

Por Lucía Inés López

13 de junio 2026 · 07:00hs
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Gyula Kosice es un artista una figura central en el arte nacional e internacional del siglo XX. Sus obras se exhiben en el Museo Castagnino.

Gyula Kosice es un artista una figura central en el arte nacional e internacional del siglo XX. Sus obras se exhiben en el Museo Castagnino.

Con la llegada del frío y un nuevo fin de semana largo, Rosario vuelve a desplegar una de sus mayores fortalezas: una amplia oferta cultural para todos los gustos y edades. Arte, ciencia, memoria, historia e incluso observación astronómica forman parte de las propuestas que invitan a redescubrir la ciudad a través de sus museos.

Con entrada gratuita o a través de bonos contribución accesibles, los espacios culturales rosarinos ofrecen recorridos, muestras, actividades especiales y experiencias para grandes y chicos. Desde el Museo Castagnino y el Macro hasta el Museo de la Memoria, el Museo Estévez, el Museo de la Ciudad y el Complejo Astronómico Municipal, las opciones se multiplican para quienes buscan un plan diferente durante el feriado.

"Los museos de Rosario están atravesando un muy buen momento, con propuestas expositivas de gran calidad y muestras muy significativas de artistas con una amplia trayectoria", destacó Nicolás Charles, subsecretario de Innovación Cultural, en diálogo con La Capital.

A continuación, una guía para recorrer la ciudad y conocer su historia, su arte, su patrimonio y sus historias a través de algunos de sus principales museos.

Museo Castagnino

En avenida Pellegrini 2202, el Museo Castagnino es una de las paradas obligatorias. Con entrada a contribución voluntaria, el museo abre de miércoles a viernes, de 13 a 19, y durante este fin de semana largo lo hará de 10 a 19, con recorridos mediados a las 11 y a las 17. Por estos días, la propuesta incluye las exposiciones "En tiempo real" (Gyula Kosice), "Serenidad" (Diana Randazzo) y "Habitar el paisaje" (Rob Verf). A esto se suma el Punto Invencionista, un espacio participativo pensado para las infancias que invita a experimentar, imaginar y jugar con el arte.

La agenda de junio también acerca al público a los propios artistas. Este sábado, a las 17, habrá un recorrido conversado con Rob Verf por su muestra, mientras que el sábado 20, a la misma hora, el recorrido será liderado por Diana Randazzo a través de su exposición. Además, el domingo 21, a las 18, se presentará el libro "Una casa sola", de Selva Almada.

"Visitar el Museo Castagnino es una oportunidad para descubrir una de las colecciones de arte pública más importante del país. Es una buena ocasión para recorrer exposiciones de artistas de trascendencia internacional como Gyula Kosice y para vivir una experiencia cultural enriquecedora en un edificio emblemático de Rosario. Los museos invitan a mirar y reflexionar desde otra perspectiva, y también a disfrutar de un momento de encuentro y disfrute en soledad o en compañía", señaló Mariana Lafuente, coordinadora de Comunicación del museo.

>> Leer más: Planazo de domingo: Agua, luz y movimiento en el Museo Castagnino

Museo de arte contemporáneo

Para quienes disfrutan del arte contemporáneo, o simplemente tienen ganas de descubrir algo distinto, el Macro ofrece un buen recorrido. Ubicado en avenida Estanislao López 2250, el museo propone un recorrido por siete pisos con muestras que abordan la memoria, la diversidad, la tecnología y los vínculos sociales. Abre de miércoles a viernes, de 13 a 19, y durante este fin de semana largo estará abierto de 10 a 19. Además, ofrece visitas guiadas a las 17, con inscripción 15 minutos antes del inicio de las mismas.

La programación de este año gira en torno a "LIBREDEUDA", una propuesta que reúne seis muestras y una instalación escultórica distribuidas en distintos niveles del edificio. Según explicó a La Capital el director artístico del museo, Roberto Echen , el eje busca reflexionar sobre las deudas sociales, afectivas y simbólicas, y visibilizar artistas, producciones y comunidades que muchas veces quedan relegadas.

En el primer piso se puede recorrer “Brillos, tacos y charol”, una muestra dedicada a la cultura drag rosarina realizada junto a la Dirección de Diversidad Sexual. Echen la define como una propuesta "muy emotiva", que funciona también como una defensa de la diversidad. En el segundo piso, Rodrigo Etem explora la relación entre tecnología y materialidad. "Le devuelve materialidad a esa inmaterialidad que vivimos a través de las redes", resumió el director sobre la propuesta del artista mendocino. El tercer piso está dedicado a “Una sola estrella”, de Ariel Costa. Para Echen, la muestra demuestra que "la pintura vuelve una y otra vez, persiste", y se completa con una instalación que dialoga con las obras expuestas.

Desde el cuarto piso en adelante, el protagonismo lo toma el patrimonio del propio museo. “Muestra de la colección, con obras fantásticas, que trabajan desde la problemática de la deuda en el sentido económico social o en el sentido de pendientes con la propia colección”, señaló Echen, y agregó que la visita se transformó en "una experiencia" a partir de la interacción con el público.

>> Leer más: Inaugura el 76º Salón Nacional de Rosario en el Macro

"Queremos desmitificar la idea de que el museo es para otros. No es necesario que el arte te guste de antemano: hay propuestas para gustos muy diferentes. Los museos son lugares donde está la historia de la ciudad, que también es nuestra historia", concluyó el director artístico.

Complejo Astronómico Municipal

En pleno parque Urquiza, sobre avenida Diario La Capital 1602, el Complejo Astronómico Municipal invita a pasar tardes diferentes entre ciencia, astronomía y exploración. La propuesta reúne tres espacios en un mismo lugar: el Museo de Ciencias en Movimiento , la sala planetaria y el observatorio. Se pueden recorrer juntos en una visita de unas dos horas o disfrutar cada experiencia por separado.

El museo abre los tres días del fin de semana largo, de 11 a 18, y cuenta con visitas mediadas para todo público. Allí se despliegan cinco núcleos temáticos, entre ellos un gabinete de curiosidades científicas con objetos que forman parte de la historia del complejo desde su creación en 1987, una muestra sobre la llegada del hombre a la Luna, propuestas vinculadas a las energías renovables y una biblioteca con más de 200 libros sobre ciencias.

"Buscamos despertar interés a través de la curiosidad. Eso es esencial hasta para los científicos. No ofrecemos respuestas sino la idea de que se vayan curiosos por algo", explicó Sebastián Bosch, director del Complejo Astronómico Municipal.

En el planetario se realizan funciones los tres días del fin de semana largo. Los tickets se retiran en boletería, desde las 15.30, y tienen un bono contribución de mil pesos. Entre las propuestas, se encuentra la función de las 17.30 dedicada a la astrónoma Julia Cosechiv.

>> Leer más: El rosarino detrás del histórico hallazgo astronómico que llega a History Channel

Para quienes quieran mirar el cielo de cerca, el observatorio ofrecerá jornadas de observación los viernes y sábados, de 20.30 a 21.30, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. "Los museos son espacios de socialización y construcción de conocimiento. Este es un museo de ciencias pensado para disfrutar, aprender y compartir en familia", destacó Bosch.

Museo de la Memoria

Ubicado en Córdoba 2019, el Museo de la Memoria abre sus puertas durante los fines de semana largos y feriados. de 10 a 18. La entrada es libre y gratuita, con visitas guiadas que se realizan los sábados, domingos y feriados a las 12.

Por estos días, la sala principal alberga una exposición dedicada a León Ferrari, con curaduría de Andrea Wain, que dialoga con la muestra estable del museo. A 50 años del último golpe de Estado, su obra sigue interpelando y ayudando a quienes la contemplan a pensar la memoria, la justicia y los silencios de nuestra sociedad.

>> Leer más: El Museo de la Memoria presenta una programación especial a 50 años del último golpe de Estado

"La muestra de León Ferrari nos permite descubrir a un artista desde un lugar muy personal, en su vínculo con su hijo y con la dictadura" , destacó Charles.

Museo de Arte Decorativo "Firma y Odilo Estévez"

En pleno casco histórico de Rosario, en Santa Fe 748, con entrada libre y gratuita, es una opción ideal para quienes quieran recorrer parte de la historia de la ciudad y, al mismo tiempo, encontrarse con nuevas miradas artísticas. Permanece abierto de martes a domingos y feriados, de 9 a 19, con visitas guiadas a las 11 y 16.

Este fin de semana será la última oportunidad para visitar "Inverso", la instalación de la reconocida artista Nicola Costantino ubicada en el hall central del museo. La obra presenta un jardín de cerámica suspendido que desafía la percepción: las raíces apuntan hacia el cielo mientras flores y ramas se despliegan hacia abajo, como si el mundo vegetal ensayara una nueva forma de existir.

>> Leer más: El Museo Estévez inaugura tres exposiciones sobre arte y naturaleza

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"En el Estévez conviven la mejor tradición histórica de una casa museo ubicada en el centro de la ciudad con una propuesta contemporánea como Inverso. Es el último fin de semana para recorrerla y realmente es una muestra recomendadísima", destacó Nicolas Charles.

Museo de la Ciudad "Wladimir Mikielievich"

Ubicado en bulevar Oroño 2361, el Museo de la Ciudad "Wladimir Mikielievich" es una puerta de entrada a la historia y la identidad rosarina. Durante este fin de semana largo, podrá visitarse todos los días de 10 a 18 y, además, contará con recorridos mediados a las 16.

Entre las propuestas actuales, el coordinador del museo, Fabián Birbe, destacó "La ruta de los azulejos", una muestra que reúne piezas de la colección del museo junto con aportes de coleccionistas de azulejos y cerámicas de la ciudad. La exhibición invita a descubrir detalles de la arquitectura y la vida cotidiana rosarina a través de objetos que muchas veces pasan desapercibidos.

>> Leer más: Tricentenario: editarán un diccionario rosarino inspirado en la obra inconclusa de Wladimir Mikielievich

"Los museos nos ayudan a entender quiénes somos y cómo se fue construyendo la ciudad que habitamos. Nos permiten entrar en distintas capas de la identidad de Rosario y conocer los procesos que explican nuestro presente", señaló Birbe.

Museo Diario La Capital

Único en su tipo en Latinoamérica y parte del patrimonio histórico y cultural de Rosario, el Museo Diario La Capital invita a recorrer casi 160 años de historia. Durante el fin de semana largo, el museo ofrecerá recorridos para público general a las 10.30 y a las 12, sin necesidad de reserva previa. Los contingentes pueden coordinar visitas especiales llamando al 341-4228805.

"La Capital es un diario que ya está cumpliendo los 159 años desde su fundación y hay muchos rosarinos que no saben que en el diario hay un museo. En el museo está la prensa manual con la que se imprimió el primer número de La Capital, fundado el 15 de noviembre de 1867 por Ovidio Lagos, y la histórica rotativa que funcionó entre 1937 y 1998", contó Hernán Rossi, coordinador del museo.

Además, destacó el impacto que suele generar la visita en los más chicos: "Es un desafío conquistar a las nuevas generaciones en un museo sin pantallas, pero cuando abrimos el portón de las rotativas y escuchamos su sorpresa, nos damos cuenta de que todavía hay cosas capaces de maravillarlos más que una computadora o un celular".

"Tienen que visitar el museo porque es acá donde se contaron, se cuentan y contarán las memorias de la ciudad", concluyó Rossi.

Museo del Deporte Santafesino

Ubicado en Ayacucho 4800, dentro del parque público Héroes de Malvinas, el Museo del Deporte Santafesino propone un viaje por la historia de los atletas que marcaron la identidad deportiva de la provincia. Con entrada libre y gratuita, el espacio puede visitarse todos los días de este fin de semana largo, de 14 a 18, con último ingreso una hora antes del cierre.

A través de objetos, relatos, imágenes y experiencias interactivas, el museo recupera las grandes hazañas deportivas santafesinas, pero también las historias cotidianas detrás de quienes construyeron ese legado. El recorrido invita a conocer a figuras que dejaron su huella en distintas disciplinas y a descubrir cómo el deporte forma parte de la identidad cultural de la provincia.

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