Newell's organiza una jornada de donación de sangre en el club junto al Cudaio Se desarrollará este sábado, de 9 a 13, en el bar del Coloso Marcelo Bielsa. Se requiere inscripción previa 17 de julio 2026 · 19:45hs

Newell's y el Cudaio organizan una jornada de donación de sangre en el club del parque Independencia.

Este sábado 18 de julio, de 9 a 13, se realizará una campaña de donación de sangre en el bar "La Visera", dentro de las instalaciones del Club Atlético Newell's Old Boys, en el marco de una articulación entre la Fundación Newell's y el Cudaio (Coordinación Única de Ablación e Implante de Organos).

La actividad, indicaron, busca "fomentar la donación voluntaria de sangre entre socios, socias y la comunidad en general, en un contexto en el que los bancos de sangre de la región necesitan sostener sus reservas de forma constante. Cada donación puede salvar hasta cuatro vidas.

Quienes deseen donar sangre este sábado, deberán cumplir los siguientes requisitos:

Tener entre 16 y 65 años

Desayunar de forma habitual

Pesar más de 50 kilos

Concurrir con DNI

En caso de tatuajes y/o piercings, deben haber transcurrido 12 meses desde su realización Por su parte, los interesados en sumarse a la jornada deberán inscribirse previamente en este formulario.