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Personas en situación de calle: en julio aumentaron un 25% las atenciones

Hubo un 83% más de personas que se acercaron pidiendo ayuda. Creció la entrega de alimentos y los refugios están al 95% de ocupación. El municipio incorporó una unidad móvil y médicos para asistencia

Nicolás Maggi

Por Nicolás Maggi

17 de julio 2026 · 06:50hs
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La Municipalidad registró un fuerte aumento de la demanda de asistencia de personas que viven en las calles de la ciudad.

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

La Municipalidad registró un fuerte aumento de la demanda de asistencia de personas que viven en las calles de la ciudad.

El frío volvió a exponer una realidad que viene creciendo en Rosario. Durante el último mes, la Municipalidad registró un fuerte aumento de la demanda de asistencia de personas en situación de calle, con un incremento del 25% en las intervenciones realizadas por los equipos sociales y un salto todavía mayor en quienes acudieron por sus propios medios a pedir ayuda.

Las atenciones a personas que se presentan voluntariamente pidiendo ayuda crecieron un 83% respecto del período anterior, un indicador que refleja el aumento de la búsqueda de contención ante el deterioro de su situación social.

>> Leer más: Estiman que ya hay hasta 1.000 personas en situación de calle en Rosario

Más personas en la calle

Los datos corresponden al período junio-julio del Operativo Invierno 2026 y muestran una demanda en ascenso en prácticamente todos los indicadores que monitorea la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat.

En ese lapso se realizaron 3.720 intervenciones en calle, frente a las 2.975 registradas durante mayo, mientras que las presentaciones espontáneas pasaron de 611 a 1.120 personas, casi el doble en apenas un mes. Si la comparación se realiza con el mismo período de 2025, el incremento alcanza el 241%.

El crecimiento también se observa en los pedidos realizados por vecinos que alertan sobre personas durmiendo en la vía pública. Durante junio y julio ingresaron 1.526 reportes a través de la línea 147 y MuniBot, contra 1.154 del período previo, una señal de que la problemática se volvió más visible en distintos barrios de la ciudad.

>> Leer más: Rosario prevé un 40 % más de intervenciones por personas en situación de calle este invierno

Refugios colmados

La presión sobre el sistema también se trasladó a los refugios municipales. La ocupación promedio de camas llegó al 95%, un 11% más que el mes anterior, en los distintos espacios destinados a hombres, mujeres y familias. El nivel de utilización obligó a reforzar la logística y la capacidad de respuesta del operativo invernal.

Otro indicador que refleja el incremento de la demanda es la asistencia alimentaria. En apenas 30 días se distribuyeron 25.630 raciones de comida, sumando las entregas en refugios, las recorridas nocturnas realizadas junto a Ex Combatientes de Malvinas y el trabajo articulado con organizaciones sociales. La cifra incluye 9.450 platos servidos en alojamientos municipales, 9.660 viandas repartidas en las rondas nocturnas y otras 6.520 distribuidas junto a instituciones de la sociedad civil.

>> Leer más: Ola de frío: cómo pedir ayuda para las personas en situación de calle

Nueva unidad móvil

Frente a este escenario, el municipio presentó una nueva unidad móvil de cuidados, que se incorporará al Operativo Invierno para reforzar la atención de personas en situación de calle, especialmente durante jornadas de bajas temperaturas o cuando se presentan situaciones sanitarias que requieren una respuesta rápida.

El vehículo se suma a la flota integrada por el Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies), Control Urbano, Protección Civil y Bomberos, y trabajará junto a los operadores que realizan recorridas diarias por distintos sectores de Rosario. Además de facilitar traslados, permitirá fortalecer la entrega de frazadas, infusiones calientes y derivaciones a refugios u otros dispositivos de asistencia.

Según explicó el subsecretario de Abordajes Integrales, Gabriel Pereyra, el objetivo es responder al crecimiento de las intervenciones que se concentran especialmente en el micro y macrocentro, aunque también existen unos 30 cuadrantes críticos distribuidos en distintos puntos de la ciudad donde los equipos municipales intensifican las recorridas. Entre ellos mencionó Nuevo Alberdi, la franja costera, el corredor San Martín hacia el sur, la zona de hospitales, el oeste rosarino y el entorno del Distrito Este.

Médicos

Como parte del refuerzo del operativo, el municipio también incorporó profesionales de la salud a los equipos territoriales. La presencia de médicos permite resolver situaciones de atención primaria durante las recorridas y determinar cuándo resulta necesaria la intervención del Sies, evitando derivaciones innecesarias y agilizando la respuesta en los casos más complejos.

El Operativo Invierno fue lanzado a comienzos de mayo con una ampliación de recursos respecto del año pasado. El programa contempla más móviles para las recorridas, un nuevo hogar para adultos mayores, la incorporación de 60 camas adicionales en el refugio Grandoli (que elevan a 370 las plazas disponibles) y un convenio con el Centro de Ex Soldados Combatientes de Malvinas para garantizar la distribución diaria de más de 460 viandas.

La estrategia involucra además a distintas áreas municipales, al gobierno provincial, la Universidad Nacional de Rosario y más de 20 organizaciones sociales que participan de los operativos de asistencia.

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