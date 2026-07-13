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Rosario fue motor del turismo en un fin de semana que dejó $16.200 millones en Santa Fe

El receso invernal comenzó con un fuerte movimiento turístico. Hubo 77.500 visitantes, más de 300.000 asistentes a eventos y una ocupación hotelera promedio del 51%

13 de julio 2026 · 11:15hs
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Turismo en Rosario. 

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Turismo en Rosario. 

El inicio de las vacaciones de invierno y el fin de semana largo por el Día de la Independencia impulsaron la actividad turística en Santa Fe. Según datos oficiales, entre el 9 y el 12 de julio la provincia recibió unos 77.500 visitantes y registró un impacto económico superior a los $16.200 millones, impulsado por una agenda que reunió más de 75 eventos culturales, deportivos, gastronómicos y recreativos.

El balance elaborado por el Observatorio Turístico Provincial también señala que más de 300.000 personas participaron de distintas actividades organizadas en todo el territorio santafesino, consolidando un comienzo de temporada con fuerte movimiento en los principales destinos.

Cuántos turistas llegaron a Santa Fe

De acuerdo con el relevamiento oficial, se estimó el arribo de 77.500 visitantes durante el fin de semana largo.

De ese total 24.300 fueron turistas, que permanecieron en los distintos destinos un promedio de 2,7 noches y 53.200 fueron excursionistas, que realizaron visitas por el día.

El gasto diario promedio por turista alcanzó los $152.300, mientras que la ocupación promedio de los establecimientos de alojamiento llegó al 51 %.

Rosario, uno de los principales polos de atracción

Rosario concentró buena parte de las propuestas para las vacaciones de invierno con la programación del "Finde XXL para Jugar y Crear", que reunió actividades destinadas principalmente al público infantil y familiar.

Entre las propuestas se destacaron el Tríptico de la Infancia, los espectáculos de Topa, el show de Canticuénticos y presentaciones de El Explorador, Aventuras Mineras, Poder K-Pop, Maldita Felicidad, Pequeño Pez y Los Raviolis.

>> Leer más: La provincia apuesta al turismo de invierno con más de 150 actividades gratuitas

La ciudad formó parte de una agenda que buscó potenciar el turismo de cercanía durante los primeros días del receso escolar.

Santa Fe capital tuvo el evento más convocante

En la capital provincial y el área metropolitana, el evento más multitudinario fue "Viví el 9 de Julio en Aristóbulo", que reunió a más de 110.000 personas, según cifras oficiales.

La programación también incluyó La Diseña en la Estación Belgrano, el Campeonato Argentino de Maxibásquet Femenino y la Mega Feria 50 Emprendedores.

Gastronomía, deporte y fiestas populares en toda la provincia

El movimiento turístico también se apoyó en una extensa agenda de fiestas populares y eventos distribuidos en todo el territorio.

En el centro provincial sobresalieron la Fiesta Provincial del Cerdo a la Estaca, en Llambi Campbell; la Fiesta Provincial del Capelettín, en Colonia Aldao; el Encuentro de Asado a la Estaca, en Gálvez, y el Certamen Argentino de Motociclismo, en Centeno.

En el sur se realizaron, entre otras actividades, el Festival de Asadores a la Estaca, en Pueblo Esther; el Concurso de Asado a la Estaca, en Ibarlucea; la Fiesta Criolla Tradicionalista, en Luis Palacios, y la Maratón Capital del Durazno, en Pavón Arriba.

>>Leer más: Turismo en Santa Fe: la provincia hizo un balance positivo y aseguró que hubo 800.000 personas movilizadas

Mientras tanto, en el norte santafesino más de 50.000 personas participaron de festivales vinculados a la pesca deportiva, las tradiciones rurales, el deporte y las colectividades.

El calendario de vacaciones continúa

Desde el gobierno provincial destacaron que el movimiento turístico fue impulsado por el programa "Vacaciones Copadas", que continuará hasta el 19 de julio con más de 150 actividades gratuitas en distintas localidades santafesinas.

La agenda incluye espectáculos, recorridos turísticos, muestras, propuestas gastronómicas y actividades recreativas con el objetivo de sostener el turismo interno durante todo el receso invernal y fortalecer las economías regionales.

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