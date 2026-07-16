El divertido video sobre el "machete" de Pickford: qué se habrían dicho Messi y sus compañeros

Durante los festejos por el triunfo ante Inglaterra, los jugadores argentinos encontraron la botella del arquero rival con anotaciones sobre los posibles ejecutores de penales. Una lectura de labios recreó el supuesto diálogo y causó furor en las redes.

En medio de los festejos por la clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026, los jugadores de la Selección protagonizaron una escena que rápidamente llamó la atención. Sobre el campo de juego encontraron la botella de Jordan Pickford, el arquero inglés, que tenía adherido un “machete” con información sobre los posibles ejecutores de penales del conjunto albiceleste.

La secuencia ocurrió después del triunfo argentino por 2-1 ante Inglaterra, en una semifinal dramática que depositó al equipo de Lionel Scaloni en el partido decisivo del próximo domingo frente a España. Sin embargo, el episodio sumó un nuevo capítulo en las últimas horas, cuando comenzó a circular un divertido video con una supuesta lectura de labios del diálogo entre Lionel Messi, Nicolás González, Marcos Senesi y otros integrantes del plantel.

Aunque este tipo de interpretaciones no es completamente fiable, la conversación reconstruida provocó cientos de comentarios y repercusiones en las redes sociales.

En las imágenes se observa a Nicolás González sosteniendo la botella y repasando las anotaciones que llevaba Pickford.

“Penales”



Por las reacciones de los jugadores al ver la botella que tenia Pickford para los penales de Argentina.pic.twitter.com/s62Ainl7wr https://t.co/K6zHmzfVSt — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) July 16, 2026

“Mirá vos, la de Lauti, la de Juli”, parece decir el delantero, en referencia a Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

“Sí, sí, están todos”, habría respondido Messi.

“Acá estás vos”, le señala González al capitán argentino. Según la lectura difundida en redes, Messi habría contestado: “¿Pero qué dice? A ver vos que entendés inglés...”.

La supuesta respuesta generó bromas porque el rosarino lleva varios años viviendo en Miami y se sabe que puede comunicarse en inglés.

En ese momento aparece Marcos Senesi, uno de los jugadores con mayor dominio del idioma. El defensor tiene pareja británica y jugó varias temporadas en el Bournemouth de la Premier League antes de pasar al Tottenham durante el último mercado de pases.

“Ese es para dónde se tira”, habría explicado Senesi al observar las anotaciones.

“¿Vos me estás hablando de él?”, sería la consulta de Messi.

“Pero ahí dice que amagás por la izquierda y tirás para la derecha”, habría aclarado el exdefensor de San Lorenzo.

Según la reconstrucción viral, el capitán cerró la conversación con una frase cargada de ironía: “Habrá visto los penales entonces”.

Enzo Fernández y una promesa para el próximo penal

La botella pasó más tarde a manos de Marcelo “Daddy” D’Andrea, masajista histórico del plantel argentino, quien se cruzó con Enzo Fernández durante los festejos.

“Vos mirá”, “en el medio, mirá” y “muy bien” son algunas de las frases que se alcanzan a interpretar en el video.

El mediocampista del Chelsea, autor del gol del empate ante Inglaterra, observa las indicaciones y, entre risas, parece realizar una promesa: “El próximo lo pico”.

Luego levanta la mirada al cielo y agradece a Dios, todavía eufórico por el tanto, la remontada y la clasificación a la final del Mundial.

El método de Pickford para los penales

La aparición de la botella no sorprendió a quienes siguen habitualmente el fútbol inglés. Pickford es conocido por estudiar detalladamente a los ejecutores rivales y llevar anotaciones sobre sus tendencias en las definiciones desde los doce pasos.

El arquero del Everton ya había utilizado ese método en otros torneos y, antes de la semifinal, había advertido que Inglaterra estaba preparada para cualquier escenario.

“Estamos preparados para todo: 90 minutos, 120, penales”, había expresado durante la conferencia de prensa previa al encuentro.

El partido finalmente no llegó a una definición desde los doce pasos. Argentina remontó el marcador y se impuso por 2-1 durante el tiempo reglamentario.

Uno de los que se refirió con humor a la preparación inglesa fue el preparador físico argentino Luis Martín. En su cuenta de Instagram publicó una fotografía acompañada por una frase: “Lástima, no teníamos los mismos planes che”.

Pickford había sido una de las figuras de Inglaterra

Antes de la remontada argentina, Pickford había sostenido a su equipo con dos intervenciones determinantes.

Durante el segundo tiempo le tapó un remate a quemarropa a Julián Álvarez y también alcanzó a desviar sobre la línea un cabezazo de Nicolás González que tenía destino de gol.

Después de consumada la eliminación inglesa, Messi se acercó a saludar tanto a Harry Kane como al propio Pickford.

Argentina disputará la final del Mundial 2026 este domingo frente a España, que eliminó a Francia en la otra semifinal. El encuentro comenzará a las 16, hora argentina, en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, con capacidad para más de 82.500 espectadores.