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El tiempo en Rosario: fin de semana con lluvias y frío para despedir a la mini primavera

Se espera un sábado dominado por la inestabilidad que dará paso a un domingo con muchas nubes y marcado descenso de las temperaturas

17 de julio 2026 · 21:25hs
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Habrá lluvias durante todo el sábado en Rosario.

Marcelo Bustamante / La Capital

Habrá lluvias durante todo el sábado en Rosario.

Las condiciones climáticas cambiarán por completo este sábado en Rosario, que tendrá un fin de semana en el que el tiempo será muy inestable. Tras las lluvias, se espera que vuelva el frío porque las temperaturas bajen notoriamente en comparación con los registros de este viernes.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un sábado pasado por agua. Se esperan tormentas aisladas para todo el día, con una temperatura mínima que seguirá siendo alta, en torno a los 14º, pero una máxima que no pasará de los 19º, muy lejos de los 27º que se vivieron en la tarde de este viernes.

Hacia la tarde, el viento del sudeste comenzará a soplar con intensidad. Si bien no se esperan ráfagas, la velocidad llegará a los 30 kilómetros por hora.

>> Leer más: Elegida por la Fifa: el mundo verá a Rosario en la final del Mundial entre Argentina y España

La inestabilidad se mantendrá hasta el domingo a la madrugada. Desde la mañana, el cielo estará nublado y el descenso en la temperatura se acentuará: la mínima será de 10º y la máxima apenas llegará a los 15º.

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