Crimen de Pillín Bracamonte: la hija de Cara de Goma fue condenada por encubrimiento y quedó libre

La causa que investiga el doble crimen de Andrés "Pillín" Bracamonte , exjefe de la barra brava de Rosario Central, y su ladero Daniel "Rana" Attado, sumó una nueva condena. Leila Navarro , parte de la barra e hija del asesinado referente del paravalanchas Julio "Cara de Goma" Navarro , aceptó en un procedimiento abreviado la pena de 1 año y 6 meses de prisión por haber ocultado las pertenencias de las víctimas y omitir información cuando declaró ante fiscales.

En una audiencia realizada este jueves al mediodía la jueza Hebe Marcogliese homologó el juicio abreviado presentado por el fiscal Ignacio Hueso y aprobado por la defensa de Leila Navarro. La mujer de 36 años aceptó la condena a 1 año y 6 meses de prisión por los delitos de encubrimiento de hurto, encubrimiento agravado por el delito precedente y falso testimonio. Sin embargo quedó en libertad porque cumplió el tiempo de la pena estando en prisión preventiva domiciliaria desde enero de 2025.

Es la segunda sentencia relacionada al doble crimen de Pillín y Rana. En febrero pasado había sido condenado Marcelo Martínez, parte de la barra y cercano a las víctimas, por haber materializado el robo que luego encubrió Navarro. A los investigadores les inquietó, sobre todo, la desaparición de un celular clave para esclarecer el ataque ocurrido el 9 de noviembre de 2024 a cuadras del Gigante de Arroyito, donde acababa de terminar un partido. La sospecha es que a ese aparato llegó la directiva que condujo a las víctimas bajo engaño hacia la esquina en la que fueron emboscados a balazos.

La noche del crimen

Cuando declaró por primera vez en la causa por el doble crimen, Leila Navarro contó que aquella noche estuvo con Pillín antes y después del partido. Dijo que habitualmente no entraba al Estadio y se quedaba con él, que tenía prohibido el ingreso. Recordó que se encontraron en el parque Alem junto a otras personas cercanas al exjefe de la barra, entre los que estaba un hermano de ella conocido en el ambiente como Salchicha. Ella ingresó a la cancha para acompañar a sus sobrinos y volvió a salir antes del inicio del partido.

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Al finalizar el evento, según relató en esa ocasión, se subió a su auto que estaba estacionado detrás de la camioneta del Rana Attardo, que había ingresado a la cancha. Ella aseguró que alcanzó a ver que, al regresar donde estaba el grupo, Rana se subió a su vehículo pero no llegó a distinguir si Pillín también. De regreso a su casa, dijo Navarro, se cruzó a un joven corriendo que le contó que habían baleado al Rana. Por lo cual regresó a la zona del estadio y se encontró con el hombre herido en la calle, a quien subieron al vehículo y llevaron al Hospital Centenario. Recién allí, aseguró, se enteró que Pillín también había sido atacado.

A Pillín y Rana los emboscaron en la esquina de Avellaneda y Reconquista, donde alrededor de un tablón se reunía la facción referenciada con Leopoldo "Pitito" Martínez. Los investigadores todavía no pudieron confirmar si alguien se comunicó con las víctimas para decirles que fueran a ese lugar pero sospechaban que esa información podía estar en el celular del Rana. Navarro, en una segunda declaración dos días después de la primera, reconoció que Pitito le pasó una riñonera del Rana en el Centenario, pero aseguró que no tenía su teléfono.

Encubrimiento

La hipótesis de la Fiscalía es que aquella noche, a pocos minutos de llegar al Centenario, a Leila Navarro le dieron la riñonera del Rana que habían sustraído Pitito Martínez y su primo Marcelo Martínez de la camioneta en la que habían sido baleadas las víctimas. El celular, en tanto, lo tomó Pitito cuando se le cayó del bolsillo al Rana al ser ingresado a la guardia del hospital. El 7 de enero de 2025 la casa de Navarro fue allanada y allí se encontró la riñonera y la funda de un celular que fueron reconocidas por los familiares del Rana.

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Para los fiscales, Navarro hizo "maniobras tendientes a entorpecer la investigación" por haber hecho desaparecer el celular "a sabiendas que en el mismo había elementos probatorios de relevancia para el esclarecimiento del homicidio". También le reprocharon omisiones en sus declaraciones con intenciones de encubrir lo ocurrido. Además de la tenencia ilegal de un revolver calibre 32 largo sin registro que le secuestraron en el allanamiento a su casa.

Por esta parte de la causa, que investigó la posibilidad del encubrimiento del crimen por parte de personas cercanas a las víctimas, ya fue condenado Marcelo Martínez. Sin embargo solo le atribuyeron el delito de hurto agravado, por el cual aceptó en abreviado la pena de 1 año y 6 meses de prisión. En tanto Pitito Martínez continúa en prisión preventiva, todavía imputado por encubrimiento y falso testimonio además del hurto.

Pillín y Cara de Goma

Leila Navarro es hija de Julio "Cara de Goma" Navarro, también conocido como Tito, cercano a Pillín e histórico referente de la barra brava de Rosario Central que fue asesinado a tiros en 2016. Con ocho años de diferencia, la historia de ambos en el paravalanchas canalla tuvo el mismo desenlace. Alrededor de los dos hechos todavía se mantiene el misterio acerca de los móviles de cada ataque, aunque en el caso Pillín hay imputados y una hipótesis bajo investigación.

El asesinato de Cara de Goma, ocurrido el 25 de mayo de 2016, continúa impune. Oficialmente no se sabe quien le disparó en el pecho aquella tarde cuando lo soprendieron dentro de su camioneta en las calles del barrio 7 de Septiembre. De ese punto de la zona norte, años después, surgió la facción de la barra brava conocida como Los Menores que buscó copar la tribuna tras el doble crimen de Pillín y Rana.

Por participar del plan y ejecutar el asesinato de Bracamonte hay tres imputados. Alejandro "Cani" Zamudio, cercano a Los Menores, y Alejandro Vázquez, fueron imputados en marzo de 2025 como partícipes, acusados de haber brindado apoyo logístico a los sicarios que concretaron el ataque. En tanto el mes pasado Sebastián "Narigón" Vázquez fue imputado por el mismo delito, aunque se investiga si también fue uno de los que disparó. Más allá de estos avances, no hay una hipótesis que explique del todo a uno de los crímenes más resonantes de los últimos años.