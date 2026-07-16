La Capital | Policiales | crimen

Crimen de Pillín Bracamonte: la hija de Cara de Goma fue condenada por encubrimiento y quedó libre

Leila Navarro, de 36 años, aceptó la condena de 1 años y 6 meses por haber ocultado pertenencias de una de las víctimas y por omitir información al declarar

Martín Stoianovich

Por Martín Stoianovich

16 de julio 2026 · 18:00hs
Google Seguir a La Capital en Google
Otros tiempos: Cara de Goma y Pillín

Foto: Archivo La Capital

Otros tiempos: Cara de Goma y Pillín, años antes de que la barra canalla sea atravesada por el crimen local.

La causa que investiga el doble crimen de Andrés "Pillín" Bracamonte, exjefe de la barra brava de Rosario Central, y su ladero Daniel "Rana" Attado, sumó una nueva condena. Leila Navarro, parte de la barra e hija del asesinado referente del paravalanchas Julio "Cara de Goma" Navarro, aceptó en un procedimiento abreviado la pena de 1 año y 6 meses de prisión por haber ocultado las pertenencias de las víctimas y omitir información cuando declaró ante fiscales.

En una audiencia realizada este jueves al mediodía la jueza Hebe Marcogliese homologó el juicio abreviado presentado por el fiscal Ignacio Hueso y aprobado por la defensa de Leila Navarro. La mujer de 36 años aceptó la condena a 1 año y 6 meses de prisión por los delitos de encubrimiento de hurto, encubrimiento agravado por el delito precedente y falso testimonio. Sin embargo quedó en libertad porque cumplió el tiempo de la pena estando en prisión preventiva domiciliaria desde enero de 2025.

>> Leer más: Crimen de Pillín Bracamonte: un celular robado, mentiras y pesados de la barra bajo la lupa

Es la segunda sentencia relacionada al doble crimen de Pillín y Rana. En febrero pasado había sido condenado Marcelo Martínez, parte de la barra y cercano a las víctimas, por haber materializado el robo que luego encubrió Navarro. A los investigadores les inquietó, sobre todo, la desaparición de un celular clave para esclarecer el ataque ocurrido el 9 de noviembre de 2024 a cuadras del Gigante de Arroyito, donde acababa de terminar un partido. La sospecha es que a ese aparato llegó la directiva que condujo a las víctimas bajo engaño hacia la esquina en la que fueron emboscados a balazos.

La noche del crimen

Cuando declaró por primera vez en la causa por el doble crimen, Leila Navarro contó que aquella noche estuvo con Pillín antes y después del partido. Dijo que habitualmente no entraba al Estadio y se quedaba con él, que tenía prohibido el ingreso. Recordó que se encontraron en el parque Alem junto a otras personas cercanas al exjefe de la barra, entre los que estaba un hermano de ella conocido en el ambiente como Salchicha. Ella ingresó a la cancha para acompañar a sus sobrinos y volvió a salir antes del inicio del partido.

>> Leer más: Crimen de Pillín Bracamonte: luces y sombras a un año del asesinato que conmovió a la ciudad

Al finalizar el evento, según relató en esa ocasión, se subió a su auto que estaba estacionado detrás de la camioneta del Rana Attardo, que había ingresado a la cancha. Ella aseguró que alcanzó a ver que, al regresar donde estaba el grupo, Rana se subió a su vehículo pero no llegó a distinguir si Pillín también. De regreso a su casa, dijo Navarro, se cruzó a un joven corriendo que le contó que habían baleado al Rana. Por lo cual regresó a la zona del estadio y se encontró con el hombre herido en la calle, a quien subieron al vehículo y llevaron al Hospital Centenario. Recién allí, aseguró, se enteró que Pillín también había sido atacado.

A Pillín y Rana los emboscaron en la esquina de Avellaneda y Reconquista, donde alrededor de un tablón se reunía la facción referenciada con Leopoldo "Pitito" Martínez. Los investigadores todavía no pudieron confirmar si alguien se comunicó con las víctimas para decirles que fueran a ese lugar pero sospechaban que esa información podía estar en el celular del Rana. Navarro, en una segunda declaración dos días después de la primera, reconoció que Pitito le pasó una riñonera del Rana en el Centenario, pero aseguró que no tenía su teléfono.

Encubrimiento

La hipótesis de la Fiscalía es que aquella noche, a pocos minutos de llegar al Centenario, a Leila Navarro le dieron la riñonera del Rana que habían sustraído Pitito Martínez y su primo Marcelo Martínez de la camioneta en la que habían sido baleadas las víctimas. El celular, en tanto, lo tomó Pitito cuando se le cayó del bolsillo al Rana al ser ingresado a la guardia del hospital. El 7 de enero de 2025 la casa de Navarro fue allanada y allí se encontró la riñonera y la funda de un celular que fueron reconocidas por los familiares del Rana.

>> Leer más: Crimen de Pillín Bracamonte: un juicio abreviado por hurto debilita la hipótesis del encubrimiento

Para los fiscales, Navarro hizo "maniobras tendientes a entorpecer la investigación" por haber hecho desaparecer el celular "a sabiendas que en el mismo había elementos probatorios de relevancia para el esclarecimiento del homicidio". También le reprocharon omisiones en sus declaraciones con intenciones de encubrir lo ocurrido. Además de la tenencia ilegal de un revolver calibre 32 largo sin registro que le secuestraron en el allanamiento a su casa.

Por esta parte de la causa, que investigó la posibilidad del encubrimiento del crimen por parte de personas cercanas a las víctimas, ya fue condenado Marcelo Martínez. Sin embargo solo le atribuyeron el delito de hurto agravado, por el cual aceptó en abreviado la pena de 1 año y 6 meses de prisión. En tanto Pitito Martínez continúa en prisión preventiva, todavía imputado por encubrimiento y falso testimonio además del hurto.

Pillín y Cara de Goma

Leila Navarro es hija de Julio "Cara de Goma" Navarro, también conocido como Tito, cercano a Pillín e histórico referente de la barra brava de Rosario Central que fue asesinado a tiros en 2016. Con ocho años de diferencia, la historia de ambos en el paravalanchas canalla tuvo el mismo desenlace. Alrededor de los dos hechos todavía se mantiene el misterio acerca de los móviles de cada ataque, aunque en el caso Pillín hay imputados y una hipótesis bajo investigación.

El asesinato de Cara de Goma, ocurrido el 25 de mayo de 2016, continúa impune. Oficialmente no se sabe quien le disparó en el pecho aquella tarde cuando lo soprendieron dentro de su camioneta en las calles del barrio 7 de Septiembre. De ese punto de la zona norte, años después, surgió la facción de la barra brava conocida como Los Menores que buscó copar la tribuna tras el doble crimen de Pillín y Rana.

Por participar del plan y ejecutar el asesinato de Bracamonte hay tres imputados. Alejandro "Cani" Zamudio, cercano a Los Menores, y Alejandro Vázquez, fueron imputados en marzo de 2025 como partícipes, acusados de haber brindado apoyo logístico a los sicarios que concretaron el ataque. En tanto el mes pasado Sebastián "Narigón" Vázquez fue imputado por el mismo delito, aunque se investiga si también fue uno de los que disparó. Más allá de estos avances, no hay una hipótesis que explique del todo a uno de los crímenes más resonantes de los últimos años.

Noticias relacionadas
El crimen estaría relacionado con el narcotráfico

Detuvieron a otro sospechoso por el crimen de Gastón Montenegro

La víctima del femicidio era madre de cuatro niños.

Imputaron al primer detenido por el crimen de Daiana Arber

Los niños fueron agredidos este miércoles en el predio de Cinépolis.

La madre de dos niños denunció que un hombre les pegó mientras compraba hamburguesas

La ex ministra Patricia Bullrich y el ministro de Seguridad pablo Cococcioni al inaugurar la cárcel federal. 

La cárcel federal de Santa Fe, la que más absorbió la sobrepoblación de presos

Ver comentarios

Las más leídas

Maestros de las artes oscuras: el diario The Telegraph dijo que Argentina usó trucos sucios para ganar

"Maestros de las artes oscuras": el diario The Telegraph dijo que Argentina usó "trucos sucios" para ganar

Qué sanción podría recibir la AFA por la bandera de Malvinas que mostró la selección 

Qué sanción podría recibir la AFA por la bandera de Malvinas que mostró la selección 

Anunciaron que el sorteo del Quini 6 de este miércoles pasó para el jueves

Anunciaron que el sorteo del Quini 6 de este miércoles pasó para el jueves

Cómo fue la discusión entre Messi y Bellingham que despertó a la bestia

Cómo fue la discusión entre Messi y Bellingham que "despertó a la bestia"

Lo último

Uber se queda con PedidosYa por US$ 14.800 millones: qué cambiará en Argentina

Uber se queda con PedidosYa por US$ 14.800 millones: qué cambiará en Argentina

Tres choques en Circunvalación: el ministro de Seguridad santafesino viajaba en uno de los vehículos

Tres choques en Circunvalación: el ministro de Seguridad santafesino viajaba en uno de los vehículos

El inglés Bellingham, del cachetazo a Valentín Barco a la autocrítica sin pedido de disculpas

El inglés Bellingham, del cachetazo a Valentín Barco a la autocrítica sin pedido de disculpas

Crimen de Pillín Bracamonte: la hija de Cara de Goma fue condenada por encubrimiento

Leila Navarro, de 36 años, aceptó la condena de 1 años y 6 meses por haber ocultado pertenencias de una de las víctimas y por omitir información al declarar. Quedó libre porque cumplió el tiempo de la pena estando en prisión preventiva
Crimen de Pillín Bracamonte: la hija de Cara de Goma fue condenada por encubrimiento

Por Martín Stoianovich
Tres choques en Circunvalación: el ministro de Seguridad santafesino viajaba en uno de los vehículos
La Ciudad

Tres choques en Circunvalación: el ministro de Seguridad santafesino viajaba en uno de los vehículos

El plan del gobierno nacional para recibir a la Scaloneta: Plaza de Mayo y operativo de seguridad
política

El plan del gobierno nacional para recibir a la Scaloneta: Plaza de Mayo y operativo de seguridad

Uber se queda con PedidosYa por US$ 14.800 millones: qué cambiará en Argentina
Economía

Uber se queda con PedidosYa por US$ 14.800 millones: qué cambiará en Argentina

El gobierno provincial y de Rosario preparan un operativo reforzado para este domingo
La Ciudad

El gobierno provincial y de Rosario preparan un operativo reforzado para este domingo

Cambio rotundo del tiempo en Rosario: la temperatura bajará 15 grados en 48 horas
La Ciudad

Cambio rotundo del tiempo en Rosario: la temperatura bajará 15 grados en 48 horas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Maestros de las artes oscuras: el diario The Telegraph dijo que Argentina usó trucos sucios para ganar

"Maestros de las artes oscuras": el diario The Telegraph dijo que Argentina usó "trucos sucios" para ganar

Qué sanción podría recibir la AFA por la bandera de Malvinas que mostró la selección 

Qué sanción podría recibir la AFA por la bandera de Malvinas que mostró la selección 

Anunciaron que el sorteo del Quini 6 de este miércoles pasó para el jueves

Anunciaron que el sorteo del Quini 6 de este miércoles pasó para el jueves

Cómo fue la discusión entre Messi y Bellingham que despertó a la bestia

Cómo fue la discusión entre Messi y Bellingham que "despertó a la bestia"

Rosario fue una procesión de pasión y sentido único hacia el Monumento

Rosario fue una procesión de pasión y sentido único hacia el Monumento

Ovación
Los pibes de la reserva de Newells empataron en el debut en el torneo Clausura

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Los pibes de la reserva de Newell's empataron en el debut en el torneo Clausura

Los pibes de la reserva de Newells empataron en el debut en el torneo Clausura

Los pibes de la reserva de Newell's empataron en el debut en el torneo Clausura

Newells recupera a un zaguero, que volverá a los entrenamientos a partir de la próxima semana

Newell's recupera a un zaguero, que volverá a los entrenamientos a partir de la próxima semana

Nacional de Boxeo: los mejores amateurs del país pelearán por el sueño de llegar a la selección

Nacional de Boxeo: los mejores amateurs del país pelearán por el sueño de llegar a la selección

Policiales
Crimen de Pillín Bracamonte: la hija de Cara de Goma fue condenada por encubrimiento

Por Martín Stoianovich
Policiales

Crimen de Pillín Bracamonte: la hija de Cara de Goma fue condenada por encubrimiento

La madre de dos niños denunció que un hombre les pegó mientras compraba hamburguesas

La madre de dos niños denunció que un hombre les pegó mientras compraba hamburguesas

La cárcel federal de Santa Fe, la que más absorbió la sobrepoblación de presos

La cárcel federal de Santa Fe, la que más absorbió la sobrepoblación de presos

Le dieron una golpiza con un martillo en la zona oeste y quedó en terapia intensiva

Le dieron una golpiza con un martillo en la zona oeste y quedó en terapia intensiva

La Ciudad
Tres choques en Circunvalación: el ministro de Seguridad santafesino viajaba en uno de los vehículos
La Ciudad

Tres choques en Circunvalación: el ministro de Seguridad santafesino viajaba en uno de los vehículos

The New York Times eligió fotos de Rosario para mostrar al mundo los festejos de Argentina

The New York Times eligió fotos de Rosario para mostrar al mundo los festejos de Argentina

El gobierno provincial y de Rosario preparan un operativo reforzado para este domingo

El gobierno provincial y de Rosario preparan un operativo reforzado para este domingo

Paritarias en Santa Fe: se afirma el esquema de aumento salarial con mínimo garantizado

Paritarias en Santa Fe: se afirma el esquema de aumento salarial con mínimo garantizado

La cábala de Milei que casi falla, la cuestión Malvinas y la decisión sobre ir a la final
Política

La cábala de Milei que casi falla, la cuestión Malvinas y la decisión sobre ir a la final

El Conicet denuncia que hay casi 400 becarios en peligro: 17 de ellos en Rosario
La Ciudad

El Conicet denuncia que hay casi 400 becarios en peligro: 17 de ellos en Rosario

Maestros de las artes oscuras: el diario The Telegraph dijo que Argentina usó trucos sucios para ganar
Mundial 2026

"Maestros de las artes oscuras": el diario The Telegraph dijo que Argentina usó "trucos sucios" para ganar

Tragedia en Cabín 9: un niño de 10 años murió por una descarga eléctrica en su casa
La Región

Tragedia en Cabín 9: un niño de 10 años murió por una descarga eléctrica en su casa

Le dieron una golpiza con un martillo en la zona oeste y quedó en terapia intensiva
Policiales

Le dieron una golpiza con un martillo en la zona oeste y quedó en terapia intensiva

Buscan a una adolescente santafesina que desapareció hace seis meses de su hogar
La Región

Buscan a una adolescente santafesina que desapareció hace seis meses de su hogar

Gobierno, docentes e inflación: ¿cómo se llega a la paritaria en Santa Fe?
La Ciudad

Gobierno, docentes e inflación: ¿cómo se llega a la paritaria en Santa Fe?

Vacaciones de invierno: jueves de azulejos, canciones de María Elena Walsh y La Granja de Zenón
Zoom

Vacaciones de invierno: jueves de azulejos, canciones de María Elena Walsh y "La Granja de Zenón"

La cárcel federal de Santa Fe, la que más absorbió la sobrepoblación de presos
Policiales

La cárcel federal de Santa Fe, la que más absorbió la sobrepoblación de presos

El tiempo en Rosario: jueves de 24º pero con muchas nubes y ráfagas matutinas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves de 24º pero con muchas nubes y ráfagas matutinas

Repartidores de apps de Rosario reconocen que se endeudan para que el salario les sirva

Por Matías Petisce
La Ciudad

Repartidores de apps de Rosario reconocen que se endeudan para que el salario les sirva

Presentaron un ambicioso plan de obras subterráneas para mejorar servicios en Rosario
La Ciudad

Presentaron un ambicioso plan de obras subterráneas para mejorar servicios en Rosario

Tiempo cambiante: miniprimavera, lluvias y frío durante el fin de semana
La Ciudad

Tiempo cambiante: miniprimavera, lluvias y frío durante el fin de semana

Anunciaron que el sorteo del Quini 6 de este miércoles pasó para el jueves
Información General

Anunciaron que el sorteo del Quini 6 de este miércoles pasó para el jueves

Reconversión de la costanera norte: terminó la demolición de los viejos bares
La Ciudad

Reconversión de la costanera norte: terminó la demolición de los viejos bares

Narcomenudeo: un joven vinculado a Los Menores se entregó en sede policial
Policiales

Narcomenudeo: un joven vinculado a Los Menores se entregó en sede policial

Rosario abre el paraguas contra El Niño con 300 intervenciones para evitar anegamientos
La Ciudad

Rosario abre el paraguas contra El Niño con 300 intervenciones para evitar anegamientos

La inflación en Santa Fe se desacelera al 1,7 %: ¿qué bajó y qué subió?
Economía

La inflación en Santa Fe se desacelera al 1,7 %: ¿qué bajó y qué subió?

Arrestaron por venta de drogas a dos sospechosos en barrio Martin
Policiales

Arrestaron por venta de drogas a dos sospechosos en barrio Martin

Caza ilegal en el norte de Santa Fe: tres tres guías y turistas franceses detenidos
Policiales

Caza ilegal en el norte de Santa Fe: tres tres guías y turistas franceses detenidos