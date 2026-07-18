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Rugby: otra vez Argentina e Inglaterra frente a frente, esta vez por el Nations Championship

Los Pumas reciben a Inglaterra por la tercera fecha del Nations Championship y prometen un rugby de alto vuelo

Pablo Mihal

Por Pablo Mihal

18 de julio 2026 · 06:30hs
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El tucumano Gonzalo García será nuevamente el medioscrum titular en Los Pumas.

El tucumano Gonzalo García será nuevamente el medioscrum titular en Los Pumas.

Otra vez Argentina e Inglaterra frente a frente: Esta vez, en el rugby. Los dirigidos por Felipe Contepomi se vuelven a ver las caras con los ingleses tras el vibrante encuentro disputado en noviembre pasado en Twickenham, cuando el seleccionado nacional estuvo a punto de quedarse con el triunfo (fue derrota 27-23).

El estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero recibirá por tercera vez a Los Pumas, que se mantienen invictos en la provincia ya que primero vencieron a Escocia en 2022 por 34-31, y luego a Sudáfrica por 29-28 en 2024.

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El hitorial con los creadores del rugby

El historial con los ingleses es durísimo: En 31 partidos disputados, Los Pumas obtuvieron solamente 5 triunfos y 2 empates. 24 fueron derrotas. El último triunfo en nuestro país fue en 2009 en Salta, cuando Los Pumas ganaron 24-22.

Los Pumas llegan a este encuentro tras caer ante Escocia en Córdoba por 47-38 y vencer a Gales en San Juan por 35-21. Inglaterra, por su parte, cayó ante Sudáfrica por 45-21 y venció a Fiji por 73-8.

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Sólo dos cambios

Respecto al equipo que venció a Gales la semana pasada en San Juan, Los Pumas presentarán dos variantes en el equipo inicial: el ex Atlético del Rosario Mayco Vivas ingresará por Boris Wenger, mientras que Matías Moroni lo hará en lugar de Lucio Cinti. La novedad del banco de suplentes es la inclusión de Efraín Elías, reciente campeón con Toulouse de Francia, que podrá disputar su primer partido de la temporada con el seleccionado nacional.

Otra novedad es que Matías Alemanno superó el protocolo de conmoción luego del fuerte golpe que sufrió ante Gales y se mantiene en la segunda línea, con Efraín Elías apareciendo por primera vez en el año para una alternativa desde el banco de suplentes.

Argentina formará con Mayco Vivas, Julián Montoya y Tomás Rapetti; Guido Petti y Matías Alemanno; Santiago Grondona, Marcos Kremer y Joaquín Oviedo; Gonzalo García y Tomás Albornoz; Mateo Carreras, Justo Piccardo, Matías Moroni y Bautista Delguy; Santiago Carreras.

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La palabra de Albornoz

El apertura Tomás Albornoz, analizó el partido y destacó: "Contra equipos mejores, como nos toca ahora Inglaterra, creo que cada vez que entras a su 22 tenés que marcar puntos, porque ellos te lo hacen sentir cada vez que entran, así que creo que es una de las claves a mejorar ya para este fin de semana".

"Este grupo vivió lo que fueron los últimos partidos con Inglaterra, sabemos cómo juegan. El uso del pie que tienen, el juego aéreo, y creo que van a ser las claves para este partido, y obviamente contra Inglaterra siempre el contacto es una de las claves. Inglaterra creo que es muy pragmático en lo que hace, es siempre lo mismo, así que tenemos que estar listos y preparados para eso", añadió el 10 en declaraciones a Espn.

Además, el tucumano señaló que "siempre tenemos la idea de lo que hacen, pero son tan buenos haciéndolo que te terminan cancelando lo que uno hace. Aprendimos de lo que fueron los partidos pasados, somos más conscientes de cómo queremos jugarle, y creo que ya en noviembre en el último partido lo hicimos de mejor forma, ganando el territorio, que ellos buscan más que nada eso, así que vamos a buscarlo de ese lado".

Desde su óptica, Albornoz también se refirió a los aperturas que tiene la Rosa. "Son jugadores de grandísima calidad, creo que a Finn Smith se lo vio en los últimos años, es un jugador que juega muy bien con la pelota en mano, tiene buen pie, cada vez que le deja una oportunidad sabe tomar buenas decisiones. Así que creo que lo tenemos que presionar bien sea quien sea el 10, porque Marcus (Smith), Ford, creo que son todos muy parecidos en lo que hacen", concluyó.

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