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Estados Unidos eliminó a Rosario del alerta de viajes para turismo

La embajada estadounidense intercedió para que vuelva a tener nivel de normalidad para turistas. Pullaro y Javkin lo atribuyeron a las políticas de seguridad

17 de julio 2026 · 10:13hs
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El Monumento a la Bandera y La Florida confirman su vigencia como destinos históricos y recreativos de la ciudad.

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Los rosarinos ya están en el Monumento. 

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Estados Unidos eliminó la alerta que pesaba sobre Rosario por la cual se alertaba a los turistas de aquella ciudadanía sobre los riesgos en seguridad que podrían encontrarse en su visita a la ciudad. Ahora se normaliza la clasificación para Rosario.

La actualización de la Alerta de Viaje del Departamento de Estado estadounidense deja sin efecto la recomendación especial de Nivel 2 “Extreme las precauciones” para Rosario.

La ciudad pasa a integrar la clasificación general de Argentina, de Nivel 1: “Tome las precauciones normales”, en un reconocimiento que refleja la mejora de los indicadores de seguridad y fortalece las oportunidades para el turismo, las inversiones y la realización de eventos internacionales.

Rosario renovada

Con esta actualización, Rosario pasa a estar comprendida dentro de la clasificación general asignada al país, la categoría de menor riesgo contemplada por ese organismo.

La actualización de la Alerta de Viaje constituye un nuevo indicador del proceso de recuperación que atraviesa Rosario, luego de la marcada reducción de los índices de violencia registrada durante los últimos meses, y representa un respaldo internacional al cambio de rumbo impulsado por las políticas de seguridad implementadas en la provincia.

La vocera de la provincia Virginia Coudannes reveló que la decisión ocurrió luego de la reunión del gobernador Maximiliano Pullaro con el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas. “Esto también es parte de los resultados”, destacó.

El intendente Pablo Javkin y el gobernador Maximiliano Pullaro destacaron el logro

El intendente Pablo Javkin y el gobernador Maximiliano Pullaro destacaron el logro

La modificación representa un reconocimiento internacional a la mejora sostenida de las condiciones de seguridad que registra la ciudad como resultado de las políticas implementadas por el gobierno de Santa Fe en coordinación con el gobierno nacional, las fuerzas federales, la Municipalidad de Rosario, el Ministerio Público de la Acusación y la Justicia Federal.

Un cambio de rumbo

Al valorar la actualización de la alerta, el gobernador Pullaro afirmó: "Este es un reconocimiento muy importante al camino que decidimos recorrer desde el primer día de gestión. Tomamos decisiones difíciles, cambiamos una forma de enfrentar al delito y sostuvimos ese rumbo aun cuando muchos decían que no iba a funcionar o que estaba condenado al fracaso”.

Los cambios que la sociedad nos pidió son los que estamos llevando adelante y, poco a poco, los resultados hablan por sí solos. Rosario está saliendo del lugar en el que la habían dejado y comienza a ser reconocida por esa transformación”, sostuvo.

El mandatario agregó que “este logro es consecuencia de una política de seguridad pública basada en el control, el orden y el fortalecimiento de las instituciones. Haber dejado atrás un indicador tan negativo para la ciudad abre nuevas oportunidades para Rosario y para toda la provincia. Es una buena noticia para el turismo, para la organización de grandes eventos, para quienes evalúan invertir y para las empresas que analizan radicarse aquí. Cuando mejora la seguridad, mejoran también las oportunidades de desarrollo”, remarcó Pullaro.

Trabajo conjunto

Por su parte, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, consideró que la decisión “es una señal muy importante hacia el mundo y confirma que el esfuerzo realizado entre todos está dando resultados concretos”.

“Durante mucho tiempo Rosario fue noticia por la violencia. Hoy empieza a ser reconocida por haber recuperado el control y por el trabajo serio que se viene realizando para devolverle tranquilidad a la ciudad”.

“Este cambio de clasificación mejora nuestra imagen internacional y genera mejores condiciones para recibir turistas, organizar congresos, espectáculos y eventos deportivos, además de fortalecer la confianza de quienes quieren invertir y generar empleo”, expresó.

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