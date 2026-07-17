Imputaron por tentativa de homicidio al preso que se fugó de una comisaría en barrio Ludueña

Lucas Almua estaba detenido por agredir a su pareja y amenazarla en reiteradas ocasiones. Escapó el domingo pasado pero fue recapturado un día después

El detenido huyó de la seccional a las corridas y por la puerta

En una audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal, imputaron a Lucas Ezequiel Almua por tentativa de homicidio a su ex pareja y amenazas reiteradas . El hombre estaba preso en la comisaría 12º, en barrio Ludueña , y se escapó el domingo pasado, aunque fue recapturado el lunes. A su imputación, se agregó la fuga de la seccional.

El fiscal Diego Meinero atribuyó a Almua haber intentado provocar la muerte de su ex pareja durante la madrugada del 10 de julio en una vivienda de Pedro Lino Funes al 200 . De acuerdo con la acusación, la discusión comenzó cuando la mujer le reclamó por la desaparición de un dinero que necesitaba para alimentar a su hija. En ese contexto, el imputado la atacó con un cuchillo en dos oportunidades. La hoja del arma se dobló y evitó que las lesiones fueran aún más graves .

Luego, según la Fiscalía, la golpeó con un caño de hierro en la cabeza hasta que la víctima logró escapar y pedir ayuda a familiares.

Horas después, el hombre regresó a la vivienda para exigir dinero, lanzó piedras contra la ventana y profirió amenazas, lo que motivó un llamado al 911. La mujer fue asistida y derivada al Hospital Alberdi con traumatismo de cráneo y escoriaciones.

Huyó a a las corridas

La imputación también incluye la evasión ocurrida el domingo en la Comisaría 12º, en la que consta que el acusado empujó una puerta, derribó a un efectivo policial que llevaba una pava con agua caliente y continuó la huida hasta ser interceptado por otra agente, a quien también habría agredido para intentar escapar, pero el lunes fue recapturado.

La imputación fue por tentativa de homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género, amenazas y evasión, y se ordenó la prisión preventiva por dos años.