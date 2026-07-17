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Violencia de género en la zona sur: internaron a una mujer con múltiples puñaladas

Ruth O. denunció que su expareja la atacó con un arma blanca a la noche. El presunto agresor también fue hospitalizado luego del operativo

17 de julio 2026 · 07:38hs
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La víctima fue trasladada desde Muñoz al 700 hasta el Heca.

Archivo (Leonardo Vincenti / La Capital)

La víctima fue trasladada desde Muñoz al 700 hasta el Heca.

Una mujer de 35 años fue internada este jueves a última hora tras una denuncia sobre violencia de género en la zona sur rosarina. El primer reporte oficial indica que tenía múltiples heridas de arma blanca y el supuesto atacante fue atendido en otro hospital por lesiones del mismo tipo.

Según indicaron fuentes de las fuerzas de seguridad provinciales, Ruth O. quedó tendida frente a una casa ubicada en Muñoz al 700 después de la agresión de su expareja. Desde allí la trasladaron hasta el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) para brindarle asistencia médica.

La policía detalló que la paciente atendida en el nosocomio municipal se encontraba consciente cuando la hallaron en la calle. Algo similar ocurrió a dos cuadras del lugar mientras buscaban al sospechoso, que también estaba ensangrentado y presentaba distintos cortes en el cuerpo.

¿Cómo está la mujer apuñalada en la zona sur?

Los agentes del Comando Radioeléctrico recibieron la denuncia sobre la agresión alrededor de las 21.25 en el barrio de la Carne. En ese momento advirtieron que la víctima tenía heridas en el cuello, pero pudo hablar el personal y señaló que su expareja la había atacado con un arma blanca.

Más tarde, los médicos del Heca constataron que Ruth O. también sufrió lesiones en el cráneo, la parte izquierda del tórax y la mano derecha. A partir de este diagnóstico, pidieron una serie de estudios para continuar con el tratamiento en el efector municipal.

HERIDA DE ARMA BLANCA EN CUELLO, CRÁNEO, PECTORAL IZQUIERDO Y MIEMBRO SUPERIOR DERECHO (MANO)

>> Leer más: La madre de dos niños denunció que un hombre les pegó mientras compraba hamburguesas

Por otro lado, Fernando L. fue identificado sobre avenida Batlle y Ordóñez al 500. El hombre de 34 años estaba pidiendo ayuda en la calle y dijo que había discutido con su expareja.

El sospechoso presentaba cortes profundos en el cuello y el brazo derecho. Tal como ocurrió en el caso de la mujer, el personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) se encargó de atenderlo y lo llevó hasta el Hospital Roque Sáenz Peña.

Ante indicios de un intento de femicidio, las fuerzas de seguridad provinciales fueron a inspeccionar la vivienda de la calle Muñoz en busca de evidencia. De esta manera hallaron un arma blanca tirada en el patio lateral de la casa. El registro del procedimiento quedó a disposición de la Justicia en la comisaría 15ª.

¿Cómo denunciar violencia de género en Rosario?

Frente a una emergencia en un contexto de violencia de género con riesgo para la vida de una persona en la provincia de Santa Fe, las autoridades recomiendan llamar directamente al 911. Tanto la víctima como testigos pueden realizar las denuncias correspondientes.

Para otras denuncias y asesoramiento, Rosario cuenta con el Teléfono Verde 0800-444-0420. Esta línea gratuita también funciona las 24 horas para asistir a las víctimas. Otra herramienta similar el Contacto Violeta, un servicio de asistencia por mensajes de Whatsapp a través del 341-5-781509. Esta opción se encuentra disponible para quienes precisan ayuda y no pueden hablar a la hora de solicitarla.

En la órbita local, las denuncias sobre violencia de género pueden realizarse en la principal sede regional del Ministerio Público de la Acusación (MPA), ubicada en Sarmiento 2850. El teléfono del organismo es 341-4-861200.

A nivel nacional también funciona la línea 144 para atender casos en cualquier punto del país.

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