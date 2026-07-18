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Cautela en la UNR frente al anuncio de Nación de que ampliará las partidas universitarias

El gobierno emitió un DNU, pero no aclaró cuándo lo efectivizará. La UNR y el gremio docente Coad reclaman el cumplimiento de la ley de financiamiento

18 de julio 2026 · 06:10hs
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Los docentes de la UNR reclaman por mejores salarios y más presupuesto para las universidades nacionales.

Foto: La Capital / Sebastián Suárez Meccia.

Los docentes de la UNR reclaman por mejores salarios y más presupuesto para las universidades nacionales.

El gobierno nacional anunció la ampliación del presupuesto a las universidades a $4 billones mediante un decreto de necesidad y urgencia (DNU). Si bien la UNR no recibió ninguna notificación oficial, trascendió que el 98% sería transferido a las , mientras que el resto se destinaría al pago de becas estudiantiles.

El rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci, celebró con prudencia la decisión gubernamental, a la espera de una confirmación oficial.

El dato se confirmó este jueves tras la publicación en el Boletín Oficial. El mismo indicaba que incrementaba el presupuesto vigente en $1,33 billones, aunque las universidades estiman que el aviso podría ingresar la semana entrante. Tampoco está claro cuándo podrían percibir esa suma, según deslizaron desde la UNR.

Cautela en la UNR

El titular de la casa de estudios rosarina destacó que, de concretarse, esa extensión presupuestaria servirá para discutir el presupuesto del próximo año en el Parlamento nacional con un piso diferente a que tenían hasta entonces.

Más allá de eso, remarcó que las universidades nacionales de todo el país aguardan que la Casa Rosada cumpla con la ley de financiamiento tras la medida cautelar presentada en la Justicia, en el marco de un reclamo conjunto de todas las universidades.

No obstante, Bartolacci reconoció que este DNU significaría un primer paso para cumplir con la ley de financiamiento universitario sancionada en el Parlamento nacional y sentenciada en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ordena el pago de la mencionada normativa y representaría un incremento salarial para el personal docente y no docente.

>> Leer más: La Corte dejó firme la cautelar que obliga al gobierno a aplicar la ley de financiamiento universitario

"La ampliación de presupuesto es una noticia importante porque no hay que perder de vista que, además de la aplicación de ley de financiamiento universitario que venimos reclamando, en un mes vamos a discutir en el Congreso nacional el presupuesto 2027 y lo haremos con un piso diferente previo a la transferencia de estos fondos", destacó Bartolacci en declaraciones a Todos en La Ocho al explicar que la discusión del paquete presupuestario futuro se trabaja sobre la base del ya ejecutado durante el corriente año.

En ese marco, agregó: "Tenemos la expectativa de que el Parlamento tome como piso lo que la normativa garantiza. Esta transferencia de fondo es un paso importante en esa dirección al igual que los acuerdos paritarios de los últimos meses y eso garantice las condiciones mínimas e indispensables que planteamos para funcionar bien".

Financiamiento universitario: acatar la cautelar

"Ante de eso necesitamos el cumplimiento y la aplicación del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación", reclamó Bartolacci en buenos términos.

No obstante, señaló: "Hasta el momento hay una sentencia que ordena a aplicar los artículos 5 y 6 de la ley de financiamiento universitario, es la actualización de salarios y becas respecto a los desfasajes que hubo entre los aumentos desde diciembre 2023 hasta 2025 y el índice de inflación durante ese período".

Por lo pronto, de efectivizarse este envío, representaría una recomposición salarial cercana al 25%, teniendo en cuenta que el último aumento fijado en mayo fue del 21,3% y un 3% restante en octubre.

De todos modos, el gobierno admitió que publicó este anuncio para sortear la decisión de la Corte, que obliga al cumplimiento de la ley de Educación Superior (emergencia universitaria), aunque no precisó cuándo lo cumplirá.

Financiamiento universitario: docentes en alerta

Desde el gremio que nuclea a los docentes universitarios de Rosario (Coad) destacaron que el presupuesto "es un elemento fundamental que permite avances", pero aclararon que "está sujeto a la voluntad del Poder Ejecutivo, de modo que el gobierno puede cumplir el DNU en el momento que lo crea conveniente, incluso el mismo 31 de diciembre de este año".

"La asignación de presupuesto se realiza por DNU, es decir con una medida discrecional del presidente y no salda la deuda total que tiene el gobierno a partir de la tres veces aprobada ley de financiamiento universitario", advirtieron.

>> Leer más: Quinta semana de paro en la UNR: docentes universitarios reclaman un aumento salarial

Y remarcaron: "La conquista de nuestros derechos sigue en una constante puja contra un gobierno que, obligado a ceder frente a algunos de nuestros reclamos, procede de mala fe: no implementa la ley de financiamiento universitario y dispone medidas que le dan margen de maniobra para no cumplir con sus obligaciones".

Lejos de bajar la guardia, el gremio que nuclea a los docentes de la UNR reclamó el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario y anticipó que ya tiene prevista una nueva asamblea, con fecha a confirmar, para discutir el mandato que llevarán al plenario de Conadu.

"Hoy el gobierno nos adeuda el 31,28% de incremento salarial neto y un retroactivo al mes de octubre (momento en que se aprobó la ley de financiamiento universitario) para compensar una perdida de masa salarial que equivale a 4,5 salarios", apuntaron.

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