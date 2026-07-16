Cambio rotundo del tiempo en Rosario: la temperatura bajará 15 grados en 48 horas

Las condiciones primaverales que vive la ciudad se modificarán durante el fin de semana tras el desarrollo de lluvias y vientos con ráfagas desde el norte

En pleno invierno, la temperatura de este jueves en Rosario es primaveral.

Rosario atraviesa un ambiente primaveral, no sólo por la alegría de pasar a una nueva final y de dejar en el camino nada menos que a Inglaterra: los termómetros esperan una temperatura máxima de 24º este jueves y de 25º para este viernes . Sin embargo, estas condiciones tienen las horas contadas y el invierno volverá en todo su esplendor.

Rosario está inmersa en un ambiente húmedo que provoca condiciones cálidas este jueves. La temperatura mínima, durante las primeras horas de la mañana, fue de 15º. El registro es llamativo porque ese mismo valor, en días anteriores, era el tope máximo que encontraban los termómetros.

El Servicio Meteorológico Nacional prevé que la temperatura llegue hasta los 24º este jueves , con algunas nubes en el cielo. Además, hacia la noche se esperan vientos desde el norte con ráfagas que pueden llegar a los 50 kilómetros por hora.

El viento soplará de manera sostenida con ráfagas hasta el viernes por la mañana, momento para el que se esperan los primeros pulsos de inestabilidad .

El SMN pronostica tormentas aisladas durante la mañana, que pasarán a ser lluvias aisladas hacia la tarde. A pesar de las precipitaciones, la temperatura mínima será de 18º y la máxima trepará hasta los 25º.

Esa inestabilidad se extenderá, al menos, hasta el sábado. El organismo oficial anticipa una jornada entera con lluvias aisladas y con un descenso en las temperaturas: la mínima de será de 14º y la máxima bajará hasta los 19º.

>> Leer más: Tiempo cambiante: miniprimavera, lluvias y frío durante el fin de semana en Rosario

El descenso de temperaturas será más pronunciado el domingo. Si bien ya no hay lluvias en el pronóstico, la mínima será de 10º y la máxima apenas llegará a los 15º.