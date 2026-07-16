The New York Times eligió fotos de Rosario para mostrar al mundo los festejos de Argentina

El prestigioso diario estadounidense eligió imágenes del Monumento a la Bandera para mostrar la celebración por el triunfo ante Inglaterra y el pase a la final del Mundial.

El reconocido diario estadounidense The New York Times ilustró los festejos del triunfo de Argentina ante Inglaterra con imágenes de Rosario. El fotógrafo detrás del registro fue el rosarino Sebastián López Brach, quien documentó la emoción vivida este miércoles en el Monumento a la Bandera.

En las redes sociales del medio de comunicación newyorkino, además de una serie de imágenes de las calles rosarinas se lee: "Una multitud se reunió este miércoles en el Monumento Nacional a la Bandera, en Rosario, para celebra r la victoria de la selección argentina sobre su histórico rival, Inglaterra, un triunfo que le aseguró el pase a la final del Mundial".

"Tras imponerse por 2 a 1 ante Inglaterra en Atlanta, Argentina viajará a Nueva York para enfrentar a España el próximo domingo, con la posibilidad de convertirse en la primera selección en retener el título mundial desde que lo logró Brasil en 1962 ", concluye la publicación.

Las fotos son las postales del festejo que vivió Rosario este miércoles: las banderas celestes y blancas colmando la explanada, las familias emocionadas, los nenes con la camiseta de Messi, los autos llegando al Monumento cargados de gente.

Sin duda, el triunfo de al Selección Argentina tuvo repercusiones en todo el mundo. El diario neoyorquino no fue la excepción y reflejó el triunfo pero sorprendió al publicar las fotos en Rosario y no compartir la tradicional postal del Obelisco en Buenos Aires.

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Quién es Sebastián López Brach

Sebastián es un reconocido fotógrafo y artista visual rosarino. Su trabajo vincula la relación del ser humano con el territorio natural que habita. En este sentido, en 2019 y 2020 recibió la Early Career Grant de National Geographic para investigar la importancia ambiental y cultural de los humedales más grandes de América Latina.

Además recibió el Fondo de Emergencia Covid-19 de National Geographic para trabajar sobre el impacto de la pandemia y el declive histórico del río Paraná con las comunidades locales.

Entre otros reconocimientos nacionales e internacionales, su trabajo fue exhibido en el Museo Guggenheim de Nueva York, premiado por POYLatam y publicado en medios como The New York Times, Time, National Geographic, Bloomberg, The Washington Post, El País, GatoPardo, American Quarterly, entre otros.

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Repercusiones en Inglaterra

Por su puesto los ingleses no pusieron el acento en las celebraciones argentinas sino en la derrota de la selección de su país. "England out", fue el titular en grandes caracteres que publicó la prensa de Inglaterra para lamentar la caída de su selección ante Argentina en el Mundial 2026, y también resaltó el juego de Lionel Messi y afirmó que el conjunto albiceleste utilizó "29 artimañas sucias" para quedarse con el pase a la final.

The Times tituló "Angustia para Inglaterra" y destacó en su portada el gol de Lautaro Martínez, con el que "el delantero del Inter de Milán adelantó a los vigentes campeones en el minuto 92".

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"Inglaterra, con el corazón roto tras el dramático doblete de Argentina", fue la sentencia de The Guardian, mientras que The Telegraph abrió con un gran "Inglaterra afuera" con la foto del abrazo entre Messi y Harry Kane, aseguró que "Spence brilló en la derrota" y sostuvo que el 10 argentino estuvo "magnífico". Pero también publicó un artículo en su portal donde detalla las supuestas "29 artimañas sucias que Argentina empleó contra Inglaterra".

Independent puso el foco en el técnico inglés. "Tuchel, bajo presión tras la dolorosa derrota en semifinales", indicó, y también aseguró en la calificación de sus jugadores que "la defensa obtuvo un 8/10, pero los cambios de Tuchel le costaron caro" a la selección británica.