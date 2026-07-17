Lionel Scaloni: "Las dos selecciones basan todo en la pelota, en eso nos parecemos mucho"

Lionel Scaloni y el Dibu Martínez dieron la última conferencia de prensa antes de la final del Mundial entre Argentina y España . Los mismos que lo hicieron en la previa del desenlace con Francia en Qatar, dieron su punto de visita, mientras un rato antes con Lionel Messi asistió con ellos a un evento organizado por la Fifa.

"El sobreestudio de un rival, no creo que esté de más, lo importante es pasarle la información justa al jugador", dijo Scaloni, quien agregó que"pero uno trata de empaparse de todo sobre el rival".

"Recién estamos descansando y nos obligaron a entrenar en un horario que no queríamos, por esto que habían organizado. Hay jugadores que no están al cien por cien. Veremos cómo están ellos para definir el equipo", afirmó.

"Las dos selecciones basan todo en la pelota, en eso nos parecemos mucho, y eso buscaremos. España ha ido de menos a más y seguramente el último partido será el mejor de todos, como lo hicieron con Francia", manifestó.

En tanto, dijo: "Al fútbol se juega con la pelota. Yo no era bueno con la pelota y sufría a los jugadores que lo hacen bien. Si tenés un equipo físico y que encima jueguen bien, es difícil. Creo que los dos encontramos una forma de jugar bastante clara, pero no desmerezco a ninguna otra que no hay podido llegar a la final".

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"MI esposa y mis hijos estarán con Argentina", dijo riéndose, pero "allá hay familia que seguramente estarán divididos".

Qué dijo sobre España

Respecto a Luis de la Fuente, aseguró: "Siempre tuvo la palabra justa, yo era muy inquieto y le preguntaba mucho. Siempre fue un gran tipo y lo aprecio mucho".

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Respecto a Lamine Yamal, afirmó que "es un patrimonio del fútbol y tiene un montón para dar. Le va a dar muchas alegrías a España, esperemos que el domingo no". Ante la pregunta de la prensa sobre qué va a hacer con él la selección argentina, dijo, entre risas: "Ojalá se quede en la habitación".