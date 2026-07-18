Un cuarto de siglo que transformó la hotelería en Jamaica

Con un promedio de medio millón de huéspedes al año, RIU Hotels & Resorts se consolidó como uno de los actores clave del desarrollo turístico del lugar

Riu Palace Jamaica, uno de los hoteles Adults Only de la cadena, combina descanso, gastronomía y servicios exclusivos frente al mar

Hay marcas que llegan a un destino y otras que, con el paso del tiempo, terminan formando parte de su propio desarrollo turístico. En Jamaica, RIU Hotels & Resorts pertenece a este segundo grupo. La cadena española celebra 25 años de presencia en la isla, donde ha crecido al ritmo del propio posicionamiento del Caribe como uno de los grandes polos turísticos del mundo.

Su historia en el país comenzó en 2001 con la apertura del Hotel Riu Tropical Bay , en Negril. Desde entonces, la expansión fue sostenida y hoy la cadena opera siete hoteles distribuidos entre Montego Bay, Negril, Ocho Ríos y Falmouth, cubriendo distintos perfiles de viajero y estilos de estadía.

La propuesta de RIU en Jamaica se estructura en torno a dos grandes experiencias. Por un lado, los hoteles Adults Only , orientados a parejas, lunas de miel o viajes entre amigos, donde el foco está puesto en el descanso, la gastronomía y el entorno natural. En este segmento se destacan Riu Palace Jamaica , Riu Reggae y Riu Montego Bay , algunos con acceso a servicios exclusivos como el Elite Club.

Por otro lado, la cadena también desarrolló una fuerte presencia en el segmento familiar , con hoteles que combinan playa, entretenimiento y actividades para todas las edades. El recientemente inaugurado Riu Palace Aquarelle , en Falmouth, incorpora incluso parque acuático, mientras que propuestas como Riu Negril o Riu Ocho Rios se apoyan en su ubicación frente al mar y en una programación pensada para el disfrute compartido.

Las playas de Negril fueron el punto de partida de RIU en Jamaica, donde la cadena inició su historia en 2001.

Un modelo de servicio con identidad local

Uno de los rasgos más significativos de la operación de RIU en Jamaica es su fuerte integración con la comunidad local. El 99,2 % de sus empleados son jamaicanos, un dato que refleja no solo su escala de operación, sino también su inserción en el tejido social del destino.

Las piscinas con vista al Caribe forman parte de la experiencia Todo Incluido 24 horas que caracteriza a RIU Hotels & Resorts.

A esto se suma su sistema de servicio Todo Incluido 24 horas, una marca registrada de la cadena, junto con restaurantes temáticos que combinan cocina internacional con especialidades locales, y una oferta de entretenimiento que busca acompañar el ritmo relajado de la isla.

En conjunto, los hoteles de RIU en Jamaica reciben alrededor de 500.000 huéspedes al año, consolidando su presencia como uno de los actores relevantes del desarrollo turístico del país.

Una presencia que creció junto al destino

En estos 25 años, la evolución de RIU en Jamaica acompañó también los cambios del propio turismo caribeño: mayor conectividad, diversificación de mercados y un crecimiento sostenido de la demanda internacional.

El parque acuático Splash Water World amplía la oferta de entretenimiento para familias que visitan Jamaica.

Hoy la cadena forma parte de ese entramado turístico que articula infraestructura, empleo local y flujo de visitantes, en un destino que se mantiene entre los más elegidos del Caribe.

Más que una red de hoteles, su presencia en Jamaica puede leerse como parte de la consolidación de la isla como destino global, donde la hotelería no solo acompaña el viaje, sino que también lo estructura.

Más información: www.riu.com