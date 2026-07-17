Oliveros: robaron una casa durante el partido entre Argentina e Inglaterra Cinco encapuchados ingresaron a una vivienda y se llevaron joyas, dólares y celulares en pleno desarrollo del encuentro mundialista 17 de julio 2026 · 18:02hs

El robo rompió la tranquilidad en Oliveros

El miércoles por la tarde, en medio del partido entre Argentina e Inglaterra, una mujer de 75 años fue víctima de un robo en una vivienda ubicada en Oliveros, sobre Ruta Nacional 11. Según la denuncia, cinco personas encapuchadas ingresaron al domicilio, le exigieron dinero y objetos de valor y escaparon con efectivo, dólares, joyas y un celular. La Fiscalía de San Lorenzo trabaja para identificar a los responsables.

Durante el robo, los hombres le dijeron a la anciana que no le iban a hacer daño y le exigieron la entrega de dinero y elementos de valor. Pese al mal momento pasado, la mujer no sufrió lesiones físicas.

Los autores escaparon del lugar y dejaron cerradas las puertas de la vivienda. De acuerdo con la información policial, los investigadores analizan registros de cámaras de seguridad de la zona para intentar reconstruir la secuencia del hecho e identificar a los responsables.

Entre las imágenes relevadas, se habría detectado un vehículo Chevrolet Corsa de color negro circulando en actitud sospechosa y la presencia de varios hombres que habrían ingresado por el patio de una propiedad lindera para acceder al domicilio de la víctima. En el lugar, trabajaron efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) y el Gabinete Criminalístico de San Lorenzo, por disposición del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de San Lorenzo. La causa continúa en etapa investigativa.