Imputaron por intento de abuso sexual al profesor de música de una adolescente

El hombre daba clases de guitarra particulares en su casa. Lo denunciaron por grooming y quedó bajo prisión preventiva por 90 días

La audiencia se llevó a cabo este jueves en el Centro de Justicia Penal.

La Fiscalía Regional de Rosario imputó este jueves a un profesor de música detenido por intento de abuso sexual y grooming en la zona sur. El hombre de 64 años le daba clases particulares a una adolescente y también trabajaba en una vecinal , donde lo arrestaron luego de la denuncia.

Jorge A. se encontraba privado de su liberta desde el último martes, cuando lo detuvieron en Grandoli al 4000. A partir de la evidencia presentada en la primera audiencia sobre la causa, la Justicia provincial dictó una orden de prisión preventiva por 90 días para continuar con la investigación penal.

La fiscal Mariángeles Lagar solicitó la medida cautelar a partir del análisis de una serie de mensajes de Whatsapp enviados a una alumna de 14 años. Además, señaló al docente como autor de abuso sexual simple en grado de tentativa , por un episodio ocurrido el fin de semana anterior.

El último hecho denunciado en el expediente tuvo lugar este domingo. La adolescente fue a tomar una clase de música con su profesor , pero luego le pidió a su madre que la fuera a buscar.

El MPA señaló que el docente trató de abusar sexualmente de su alumna en ese contexto. Dos días después, los familiares de la víctima fueron a protestar a la Vecinal 22 de Julio, donde trabajaba el sospechoso.

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Una de las mujeres que contó lo ocurrido en Tablada apuntó que la chica de 14 años tomó dos clases con el imputado. Después del incidente en la segunda lección, su madre fue a hablar con el presidente de la institución barrial y llamó a la policía para abordar la situación.

Tanto la denunciante como su hija fueron trasladadas a dependencias de las fuerzas de seguridad provinciales para investigar el episodio. En tanto, Jorge A. quedó bajo arresto y la Fiscalía empezó a sumar evidencia vinculada a otros delitos contra la integridad sexual.

Una denuncia de grooming por mensajes de Whatsapp

Fuentes del MPA indicaron que el profesor de música solía conversar con la menor de edad a través de Whatsapp. Los investigadores encontraron mensajes con "manifestaciones de contenido afectivo, expresiones de exclusividad y demostraciones de interés personal".

Integrantes de la familia explicaron que la adolescente usaba su teléfono móvil para coordinar las clases particulares en el barrio Tablada. A partir del incidente del domingo, decidieron revisar el celular y encontraron indicios compatibles con una maniobra de acoso sexual a través de la plataforma.

El docente fue detenido cuando la policía acudió a la vecinal y este jueves lo imputaron por dos delitos. La jueza María de los Ángeles Granato decidió que permanezca tras las rejas durante los próximos tres meses para profundizar la investigación.

¿Qué hizo la vecinal tras el arresto del profesor de música?

El día después del procedimiento, el presidente de la institución, Germán Gago, publicó un comunicado en el que anunció la desvinculación del profesor. Asimismo, compartió un mensaje sobre la alumna involucrada en el caso: "Enviamos a ella y su familia toda nuestra solidaridad en estos momentos de angustia".

El titular de la Vecinal 22 de Julio enfatizó que la denuncia de intento de abuso sexual se refiere a la casa del docente detenido y dejó en claro que ya no trabajará en la entidad. "Seguiremos haciendo todos las acciones necesarias para continuar garantizando la seguridad de todas las niñas, niños y todas las personas que concurren a nuestra vecinal. Ahora, todo está en manos de la Justicia", concluyó.