Vacaciones de invierno: miércoles de cocina, actividades al aire libre y el show de "Sonic recargado"

Comenzó el receso escolar y la agenda rosarina está repleta de planes para todos los gustos y bolsillos. Una selección de actividades que se pueden realizar con los más chicos

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Vacaciones de invierno: espacios públicos y privados ofrecerán una variada agenda de propuestas para todas las edades

Las vacaciones de invierno están a puro ritmo en la ciudad y las opciones para que chicos y grandes disfruten de los días sin clases siguen multiplicándose. Hasta el 19 de julio, espacios públicos y privados de la ciudad ofrecen propuestas para todas las edades y todos los bolsillos, desde espectáculos y talleres hasta cine, juegos y actividades al aire libre.

Este miércoles 15 de julio hay propuestas para todas las edades a lo largo de toda la ciudad. A las 10, La Granja de la infancia (Pte. Perón 8000) invita a poner manos en la masa en la “Gran fiesta de la comensalidad”, una propuesta para amasar y cocinar que culmina con un picnic especial. Para los que prefieren disfrutar del aire libre, a las 14 en la Plaza Vía Honda presentará la Función de títeres "Pato con Bata" con espacio de juegos incluido.

Para quienes prefieran disfrutar un show en un espacio cerrado, el Teatro Broadway ofrecerá a las 11 el show “Sonic recargado” y a las 14 el show “Poder K-Pop: Guerreras y demonios”. Para ambas funciones, los suscriptores de Tarjeta de Beneficios La Capital tienen 20% de descuento.

Agenda completa del miércoles 15 de julio

10h - Exploraciones en el jardín, grabado en el espacio Berni y los monstruos, espacio textil y narraciones. Red de mediadores de lectura. Mil65. Estación Embarcaderos (Vélez Sarsfield 164). Gratis

10h - Espectáculo infantil de pequeño formato. Centro de Salud de La Cerámica (Molina y República de Irak). Gratis

10h - "Gran fiesta de la comensalidad". Amasar y cocinar el pan, hacer un picnic y encontrarse con la magia de lo cotidiano. Mil65. La Granja de la infancia (Pte. Perón 8000).

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10h - Recorrido guiado con actividades didácticas. Museo Diario La Capital (Sarmiento). Gratis.

10h - Taller de arte collage para todas las edades. La Usina Social (Jujuy 2844)

11h- “Sonic recargado”. Teatro Broadway (San Lorenzo 1223). Suscriptores de Tarjeta de Beneficios La Capital tienen 20% de descuento.

11h - Recorrido guiado con actividades didácticas. Museo Diario La Capital (Sarmiento). Gratis.

11h - Espectáculo infantil de pequeño formato. Centro Cuidar La Lagunita (Bv. Seguí 6693). Gratis

11h - Espectáculo infantil de pequeño formato. Centro Cuidar Cerámica (Molina 2850). Gratis

13h - Picnic, propuestas lúdicas y exploraciones en el jardín de nativas. Mil65. Casa de Cultura Barrio Alvear (Lett 4253). Gratis

14h - "Lecturas y juegos para primera infancia". Mil65. Casa de Cultura Barrio Alvear (Lett 4253). Gratis

14h - "Rincón de lectura" y "Taller de diseño de azulejos". Museo de la Ciudad (Br. Oroño 2361).

14h - Dispositivo de mediación “Versionesmacro”. macro (Av. E. López 2250). Gratis

14h - Función de títeres "Sacados del Tacho" y Espacio de juegos. Plaza Santa Rosa (San Juan 1350). Gratis

14h - Función de títeres "Pato con Bata" y Espacio de juegos. Plaza Vía Honda (Dr. Riva al 4000 y Comando 602). Gratis

14h - Estación Cultural, Experiencias para jugar y crear. Plaza Martín Estrada (Cachi y Giacomelli). Gratis

14h - Función de títeres "Los Trajes del Rey" y Espacio de juegos. Plaza Rodolfo Walsh (Demetrio Isola 550). Gratis

14h - Rondas de danza. La Granja de la infancia (Pte. Perón 8000). Gratis

14h - Función “Pintando a Berni". Teatro La Comedia (Mitre 958). Entrada $2000

14h - “Poder K-Pop: Guerreras y demonios”. Teatro Broadway (San Lorenzo 1223). Suscriptores de Tarjeta de Beneficios La Capital tienen 20% de descuento.

14.30h - Espectáculo infantil de pequeño formato. Centro Cuidar Tío Rolo (Avellaneda 6900). Gratis

15h - "Parque Explorado". Recorrido por el patrimonio del Parque Independencia desde el juego y la exploración. Museo de la Ciudad (Br. Oroño 2361). Gratis

15h - "Abuelas y abuelos memoriosos". Lecturas compartidas de libros prohibidos por la última dictadura militar. De 5 a 12 años. Mil65. Museo de la Memoria (Córdoba 2019). Gratis

15h - "Recorridos guiados para todo público". Museo de la Memoria (Córdoba 2019). Gratis

15h - Taller “Fantasía Pixel”. macro (Av. E. López 2250). Gratis

15h - “Animación al paso”, Técnicas de animación para crear tus propias historias. Cine Lumière (Vélez Sarsfield 1027). Gratis

15h - Taller de Magia. Para toda la familia. Casa Castenetto (Azurduy 6150). Gratis

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15h - La Calle del Circo y la Alegría. Escuela itinerante de circo y espectáculos al paso. El jardín de los niños (Parque Independencia).

15h- “Luna Gatuna”. La Orilla Infinita (Colón 2148).

15h - Luli Pampín. Metropolitano (Junín 501).

15h - “Hermanas camalote”. La Usina Social (Jujuy 2844)

16h - "Taller para niños Piedra, papel y silencio", con Diana Randazzo. Museo Castagnino (Av. Pellegrini 2202).

16h - "Tardecitas de lectura" junto a cuenteras, editoriales y escritoras y escritores de la ciudad. Mil65. La Casa Imaginada (Santa Fe 1553). Gratis

16h - Función “La anatomía del monstruo" con Circo Lumiere. Estación Embarcaderos (Vélez Sársfield 164).

16.30h - Proyección de “Space Jam, una nueva era”. Cine Lumière (Vélez Sarsfield 1027). Gratis

16.30h - Tito y Pelusa en “Una aventura maravillosa”. Teatro Caras y Caretas (Corrientes 1518)

16.30h- “Luna Gatuna”. La Orilla Infinita (Colón 2148).

17h - “Recorrido para todo público”. Museo Castagnino (Pellegrini 2202). Gratis

17h - “Recorrido guiado por las muestras”. macro (Av. E. López 2250). Gratis

17h - Taller “Fantasía Pixel”. macro (Av. E. López 2250). Gratis

17h - “El Ilusionista Errante”. Teatro Empleados de Comercio (Corrientes 450). Sin cargo para afiliados AEC y socios AMECRO

18h - “Nati Uboldi, el último click”. Teatro Astengo (Mitre 754)

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¿Qué hacer con los chicos estas vacaciones de invierno en Rosario?

En Rosario hay una gran variedad de planes para disfrutar con los más chicos en estas vacaciones de invierno. Hay propuestas todos los gustos: circo, teatro, humor, museos, cine, títeres, música, muestras, talleres y espectáculos al aire libre en los distintos espacios de la ciudad.

Los espacios de Municipalidad de Rosario y del gobierno de Santa Fe abren en horarios especiales y proponen una multiplicidad de planes en su mayoría gratuitos. Las grillas detalladas con los días, horarios y lugares de cada una de las propuestas, además, pueden consultarse en los sitios web y en las redes sociales de cada una de las reparticiones: @santa_fe_cultura y @culturarosario.

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Por otro lado, distintas salas y espacios tendrán espectáculos con precios accesibles, y los suscriptores de Tarjeta BLC podrán aprovechar descuentos exclusivos y sorteos en shows seleccionados.

En el Museo del Diario La Capital habrá una agenda especial para las infancias y las familias. Del 6 al 17 de julio, de lunes a viernes habrá recorridos guiados con actividades didácticas a las 10 y 11 de la mañana. Los martes y jueves a las 15, se podrá participar de talleres de encuadernación (para quienes tengan entre 7 y 14 años). Finalmente, los sábados a las 12, habrá recorridos teatralizados, donde un divertido canillita los llevará a descubrir la historia de las rotativas. Las últimas dos actividades son gratuitas pero tienen cupos limitados. Para reservar lugar, se puede llamar al 5228805 (de lunes a viernes de 9 a 13 hs) o por el formulario disponible en la biografía de Instagram (@museodiariolacapital).