Mundial 2026: cómo son los exclusivos anillos que recibirá por primera vez el campeón del mundo

Además de la Copa del Mundo y las medallas doradas, los integrantes del plantel ganador recibirán una distinción inspirada en una tradición estadounidense

El anillo que entregará la Fifa para los campeones del mundo

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España del próximo domingo 19 de julio marcará un hecho inédito en la historia de la Copa del Mundo. Además del tradicional trofeo y las medallas doradas, el plantel campeón recibirá anillos conmemorativos personalizados .

La iniciativa toma como referencia una de las tradiciones más emblemáticas del deporte estadounidense, donde ligas como la NBA, la NFL y la MLB distinguen a los campeones con exclusivos anillos de oro y piedras preciosas.

De esta manera, la Fifa incorporará un nuevo símbolo para reconocer al seleccionado que conquiste el título mundial.

Según la información difundida, se fabricarán 2.026 anillos numerados . De ese total, 30 estarán destinados a los integrantes del seleccionado campeón , mientras que las 1.996 unidades restantes se comercializarán como productos oficiales para coleccionistas y fanáticos.

Cada pieza será personalizada con la identidad del equipo ganador. En uno de sus laterales llevará grabado el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA, mientras que el otro reflejará los colores y símbolos del seleccionado campeón.

Además, todos los anillos estarán numerados y contarán con un certificado oficial de autenticidad.

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Cómo serán los anillos para los campeones

De acuerdo con la información difundida por la Fifa y medios especializados, los anillos estarán confeccionados principalmente en oro amarillo de entre 14 y 18 quilates, con algunos detalles en oro blanco.

El diseño incluirá una superficie cubierta con diamantes naturales, mientras que los colores distintivos del campeón se representarán mediante piedras preciosas, como zafiros o rubíes, según la identidad del seleccionado ganador.

En el interior de cada pieza también se grabará un texto conmemorativo del título obtenido.

Durante la ceremonia de premiación de la final, el capitán y el director técnico del equipo campeón recibirán anillos provisionales junto con la Copa del Mundo.

Posteriormente, la Fifa entregará las 30 piezas definitivas, confeccionadas a medida para cada futbolista y miembro del cuerpo técnico que integren la delegación campeona.