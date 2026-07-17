El gobierno le respondió a Messi con un tiro por elevación

El capitán de la selección argentina dedicó la performance mundialista a los que “no tienen trabajo, no llegan a fin de mes o la viven peleando” y el vocero Ravier defendió los números oficiales, aunque sin chocar con el astro del fútbol

Messi afirmó que el desempeño de la selección en el Mundial representa una alegría para una sociedad argentina que atraviesa dificultades económicas y sociales.

Luego de que el capitán de la selección argentina, Lionel Messi , afirmara que el desempeño de la Scaloneta en el Mundial representa una alegría para una sociedad que atraviesa dificultades económicas y sociales, al mencionar a aquellos que “no tienen trabajo, no llegan a fin de mes o la viven peleando” , el vocero presidencial , Adrián Ravier , defendió los números del gobierno sin citar directamente al astro del fútbol .

Messi, entre sus respuestas frente a una consulta periodística tras la victoria de este miércoles frente a Inglaterra , sostuvo: “Estamos orgullosos y felices de poder regalarle esta alegría a la gente. Sabemos que, para nosotros, los Mundiales son especiales y nos olvidamos de todo lo mal que nos toca pasar; que hay gente que la pasa mal, que no tiene trabajo, que no llega a fin de mes o que la vive peleando ”.

En su habitual conferencia de prensa, Ravier se encargó de certificar que el gobierno no comparte esa visión como una descripción general de la situación del país .

“No coincidimos en el gobierno con eso de que la gente no llega a fin de mes, que es una frase que muchos mencionan. No dudo de que hay personas que atraviesan esa situación, pero decirlo de modo general da la sensación de que todos viven la misma realidad” , argumentó el funcionario.

Ravier agregó que existen hogares que destinan una mayor proporción de sus ingresos al pago de servicios públicos tras la actualización tarifaria, aunque defendió esa política.

“Es cierto que hay familias que ahora pagan más por la luz, el gas o el transporte y eso hace que les quede menos dinero disponible. Pero también era necesario corregir esos precios para generar inversiones y recuperar la calidad de los servicios”, afirmó.

El triunfo argentino contra los ingleses parece haber marcado un quiebre para el gobierno de Javier Milei, que una vez terminado el partido salió dos veces a cuestionar a los jugadores por haber exhibido una bandera que proclamaba que las Malvinas son argentinas.