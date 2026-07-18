Urba Top 14: Atlético del Rosario recibe a Los Matreros con la urgencia de reaccionar

El partido válido por la 16ª fecha del Urba Top 14 comenzará a las 14. El equipo local viene golpeado y buscará recuperarse

El potente back Bautista Estellés volverá a ocupar un lugar en el centro de la cancha en Atlético del Rosario

Atlético del Rosario (10º, 28 puntos) viene muy golpeado y necesita reaccionar. Urgente. Este sábado, desde las 14, recibirá en el pasaje Gould la visita de Los Matreros (12º, 23 puntos) en un duelo en el que puede empezar a enderezar el rumbo. El partido, válido por la 16ª fecha del Urba Top 14 Copa Macro, será dirigido por Nehuén Jauri Rivero.

Ambos conjuntos llegan de sufrir sendas dolorosas derrotas: Plaza tras ser goleado en Bella Vista por un Regatas intratable y en su mejor momento por 50-17 y Los Matreros luego de recibir de un impiadoso SIC un lección de efectividad en el complemento donde finalmente cayó por 62-26.

El presente de ambos obliga a un rápida reacción para no quedar en los últimos puestos que equivaldrían a coquetear con el descenso a la categoría inferior. Vienen de recibir siete y nueve tries, respectivamente, así que buscarán en primer lugar, recuperar la confianza defensiva para luego volver a ganar tras sufrir dos derrotas consecutivas.

En lo que a antecedentes se trata, en el partido de la primera rueda, Los Matreros se impuso en Castelar por 25-22.

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Las formaciones

De no mediar cambios, Atlético del Rosario saldrá a la cancha con José Carro, Valentino Marciali y Lisandro Dipierri; José Cáceres y Octavio Capella; Federico Etcheverry, Francisco Echenique Menta y Lucas Malanos; Tomás Cornejo y Manuel Nogués; Nicolás Casals, Tomás Malanos, Bautista Estelles y Juan Cruz Bertero; Martín Elías.

Los Matreros, en tanto, lo hará con Gonzalo Nodar, Boris Cec y Valentín Hardt; Tomás Gahan y Augusto Genoud; Juan Pablo Guevara, Thiago Córvalan y Santiago Villarino; Marcos Amorisa y Juan Francisco Morales; Santiago Marelli, Pedro Del Busto, Nicolas Santecchia y Germán Gallastegui; Juan Pablo Garcia Michero.

El resto de la Urba Top 14

Otros de los encuentros destacados de la fecha será SIC v. Newman mientras que Belgrano recibirá a Alumni en el clásico. Además se enfrentarán CASI v. La Plata, Los Tilos v. Regatas de Bella Vista, Buenos Aires v. Champagnat y CUBA v. Hindú.