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El Dibu Martínez a La Capital: "Me pueden hacer dos o tres goles que nunca voy a perder la confianza"

En la conferencia de prensa previa a la final del Mundial, el arquero de Argentina quiere que ante España las figuras sean sus compañeros

Lucas Vitantonio (enviado especial)

Por Lucas Vitantonio (enviado especial)

17 de julio 2026 · 20:40hs
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El Dibu Martínez durante la conferencia de prensa previa a la final del Mundial.

Foto: AP

El Dibu Martínez durante la conferencia de prensa previa a la final del Mundial.

Lionel Scaloni y el Dibu Martínez dieron la última conferencia de prensa antes de la final del Mundial entre Argentina y España. Los mismos que lo hicieron en la previa del desenlace con Francia en Qatar, dieron su punto de visita, mientras un rato antes Lionel Messi asistió con ellos a un evento organizado por la Fifa.

Qué dijo el Dibu Martínez

"Fuimos totalmente superiores a Francia hasta el penal. Recibí tres goles y normalmente perdés cuando es así. Gracias a Dios no me pasó entre los pies ese día. Me pueden hacer dos o tres goles, que nunca voy a perder la confianza. Soy el mismo Dibu que jugaba en el barrio", le respondió a La Capital, respecto a cómo se preparaba para que, llegado al caso, tenga que ser el salvador del equipo, como pasó en el minuto 123 en la final de Qatar.

"No hay palabras para explicar lo orgulloso que estamos", dijo Martínez. El de Inglaterra, aseguró, "fue el segundo partido que más disfruté en la historia de la selección", después de la final en Qatar ante Francia. "Llevar la cuarta estrella al país sería fantástico, si Dios quiere lo podremos hacer, agregó".

"Prefiero que sigan tirando tiros Leo, Julián, Lautaro. Si metemos tres goles todos los partidos, vamos a ganar", dijo respecto a si esperaba un gran partido suyo en el Mundial.

"Nosotros no ponemos los rivales ni elegimos lo que es jugar. Los partidos fueron muy difíciles para todos", señaló respecto a las voces que dijeron que Argentina tuvo el camino más allanado."No hay ninguna selección como la nuestra que se adapte a cualquier situación", se explayó el arquero albiceleste, en relación también a que la final se jugará con mucho calor, a las 3 de la tarde.

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"Primero hay que ganar, no pienso más allá de eso. Venimos construyendo algo difícil de decir en palabras", apuntó el arquero. Y sumó: "Hay que disfrutar el momento, lo estamos haciendo con alegría. Nos salga bien o mal nos va a quedar para toda la vida".

Respecto a la presión de lo que significa jugar otra final, Martínez dijo: "Me siento muy tranquilo. Mucha gente piensa que el arquero ataja bien solo atajando, pero es mucho más, es la postura, es salir jugando, es la mirada. Mis compañeros deben saber que pueden estar tranquilos y seguros. Cuando uno está así, ellos pueden estar seguros de hacer lo que deben hacer".

"Jugando un partido más, nos metieron un gol menos en el campeonato", advirtió sobre el poderío defensivo del equipo.

Sobre la lesión en su mano, manifestó: "Todavía me duele todos los días. Evité la operación que todos me aconsejaron. No pude entrenar con el grupo en toda la fase de grupos, pero ya desde los octavos entrené normal y me siento muchísimo mejor".

"Es inmenso ver a los chicos que quieran ser arqueros. Ojalá siempre haya más, es un puesto muy difícil. Pero el arco argentino no es grande, es chiquito por los jugadores que tienen adelante", se explayó emotivo.

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"De chico lloraba, me acuerdo cuando Lehmann nos tapó el segundo penal en Alemania. Siempre soñé con estar en la selección, que de hecho estoy desde los 15 años. No soy arquero de ahora, sino de hace mucho", recordó.

"Nos sentimos identificados con la gente. Todos vienen de familias de clase baja, trabajadora, y nos conocieron así. Quiero que nos recuerden como cualquier argentino, que nunca nos damos por vencido y salimos adelante en cualquier situación", señaló.

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"Estoy transitando muy bien este Mundial. Inglaterra nos presionó los primeros tres minutos y salimos jugando. Eso vale mucho más que una gran atajada. Lo que me importa es que mi entrenador confié en mí", describió. Y afirmó: "Quiero que mis compañeros sean las figuras".

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