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Aumentan en Estados Unidos los contagios del parásito que provoca diarrea explosiva

Se reportaron más de 1.500 casos y estudian otros 5.100 posibles, aunque no descartan que podrían ser muchos más

16 de julio 2026 · 22:59hs
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Aumentan en Estados Unidos los contagios del parásito que provoca diarrea explosiva

El número de infecciones confirmadas por ciclosporiasis en Estados Unidos prácticamente se duplicó en pocos días, al pasar de 843 a 1.645, según los datos más recientes de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

La agencia señaló que muchos Estados del país estaban reportando un número de casos de la enfermedad parasitaria superior al habitual y que 141 personas fueron hospitalizadas. Los CDC también están revisando otros 5.100 casos sospechosos.

Funcionarios de salud de Míchigan anunciaron que la lechuga o las verduras de hoja verde para ensalada posiblemente estaban contribuyendo a las infecciones por el parásito Cyclospora. Sin embargo, los funcionarios de Míchigan y de los CDC dijeron que las investigaciones continúan y que otros alimentos podrían estar relacionados.

Rastrear la Cyclospora (un parásito que se propaga a través de alimentos o agua contaminados) hasta llegar a un alimento en particular es un proyecto muy complicado. Y los departamentos de salud federales, estatales y locales “no tienen el personal suficiente para hacer este trabajo”, dijo Craig Hedberg, profesor de ciencias de salud ambiental en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Minnesota.

Las investigaciones implican entrevistar a miles de personas infectadas para averiguar todo lo que comieron y bebieron durante semanas —en algunos casos durante más de un mes— y luego indagar sobre los ingredientes y los proveedores de esos alimentos. Algunos profesionales opinan que, precisamente debido a esto, muchos casos no están siendo analizados.

La ciclosporiasis es una infección intestinal causada por el parásito Cyclospora cayetanensis, que provoca diarrea acuosa frecuente y a veces explosiva, además de calambres estomacales, náuseas y pérdida del apetito, hinchazón, gases y fatiga.

Los síntomas suelen aparecer entre 2 y 14 días después de contraer el parásito. Si no se tratan, pueden durar desde semanas hasta varios meses.

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