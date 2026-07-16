Paritarias en Santa Fe: se afirma el esquema de aumento salarial con mínimo garantizado

Los gremios estatales le pidieron al gobierno provincial que se mantengan las actualizaciones con sumas fijas para las categorías más bajas del escalafón

El ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, participó de la reunión paritaria del jueves 16 de julio de 2026 junto a los referentes de ATE y UPCN, Marcelo Delfor y Jorge Molina.

La ronda de paritarias se abrió este jueves a la mañana en la Casa Gris.

La primera reunión de las paritarias de Santa Fe en el segundo semestre concluyó con indicios de acuerdo general entre las partes. Funcionarios y sindicalistas de la administración central reivindicaron este jueves el esquema de aumentos salariales con mínimos garantizados con la mira puesta en la última parte del año.

"En muchos casos, haber hecho un refuerzo importante en los trabajadores de menores ingresos ha sido mucho más virtuoso ", remarcó el ministro de Economía de la provincia, Pablo Olivares . Así trazó una comparación con los mecanismos de actualización que sólo utilizan ajustes proporcionales sobre los haberes.

Del otro lado de la negociación, el secretario general de la Unión Civil Personal de la Nación (UPCN) en Santa Fe, Jorge Molina , hizo un balance similar. En referencia a los ingresos de las categorías más bajas, comentó: "Tuvimos una buena política salarial en el semestre pasado. Los mínimos permitieron incrementos hasta 20 o 25 por ciento" .

Tanto los gremialistas como los representantes del Poder Ejecutivo provincial aclararon que el encuentro concluyó sin propuestas concretas de actualización. No obstante, Olivares dejó en claro que está dispuesto a repetir el método de aumentos con sumas fijas mínimas. "Hay que pensar cómo se le mejora a lo que menos ganan" , comentó en rueda de prensa.

El ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, participó de la reunión paritaria del jueves 16 de julio de 2026 junto a los referentes de ATE y UPCN, Marcelo Delfor y Jorge Molina. Video: gobierno de Santa Fe.

El secretario administrativo de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Marcelo Delfor, manifestó: "Queremos sostener el criterio de recuperación salarial". A partir de estas declaraciones, el gobierno santafesino debe decidir si vuelve a presentar una oferta que incluya una compensación por la diferencia entre las subas previas y la inflación del primer semestre, una brecha que llegó al 4,6 por ciento en junio.

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Molina destacó que los ingresos de los empleados públicos de la provincia superaron los de los empleados de comercio, aún con una jornada de seis horas. Mientras tanto, Olivares se pronunció con cautela sobre la posibilidad de repetir la fórmula de actualización de haberes que dio dichos resultados. En este sentido, recordó que "los recursos en todo el país siguen siendo magros" y que la coyuntura nacional es "compleja" porque la economía todavía no despegó.

En vísperas del próximo encuentro, el titular de UPCN deslizó que no considerarán una oferta de recomposición que sólo sea proporcional. "Tenemos un escenario objetivo de desinflación, la inflación por lo menos se va a mantener en la zona del uno por ciento. Darle 10 mil pesos a un trabajador, no podemos aceptar ese criterio", afirmó.

¿Cuándo son las próximas reuniones paritarias en Santa Fe?

La paritaria de la administración central se reanudará el próximo martes a las 8 de la mañana en la ciudad de Santa Fe. Confirmado el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para cerrar el cálculo de la inflación del primer semestre, es posible que en esta instancia surja la nueva propuesta de aumento salarial.

Mientras tanto, las autoridades provinciales tenían dos reuniones más pendientes en su agenda. Los sindicatos docentes fueron citados este jueves a las 13.30 para presentar sus demandas. La ronda inicial se cierra con un tercer encuentro programado a las 9.30 de la mañana siguiente para recibir a los gremios del personal del sistema de salud pública.