Susana Giménez se entrevistó a ella misma gracias a la Inteligencia Artificial

Susana recibió a Tini Stoessel

El programa de despedida del 2024 contó con la participación de la estrella pop del momento Tini Stoessel. Tras el estreno de su última canción “El Cielo”, la artista formó parte del cierre del programa, donde tuvo una charla exclusiva con Susana, recibió un saludo especial del cantante de Coldplay y brindó un show en vivo que dio de qué hablar en redes sociales.

Tini ofreció detalles exclusivos de su vida personal y profesional y contó todo acerca de su posible regreso a los escenarios y a la televisión. En el mano a mano con la diva, la cantante explicó que su último álbum fue un proceso importante para ella. "Me tomé bastante tiempo para pensar. Mi último álbum fue introspectivo, Fue importante hacerlo. Fue importante para mi tomarme mi tiempo para volver a subirme a un escenario y cantar”, comentó Tini.

Ademas, Stoessel sorprendió a sus fanáticos y revolucionó las redes sociales al revelar que el próximo año volverá a subirse a los escenarios en un evento a lo grande: “Es en el marco de pasar un día entero en ese espacio donde van a haber tres escenarios. Durante todo ese día va a haber un montón de actividades”.

En la charla, también mencionó su regreso a la televisión. “Vuelvo a actuar, ya filmé a principio de año y la serie sale en 2025. Fue un personaje muy demandante a nivel profesional, eran muchas horas de rodaje, y con un personaje pesado", dijo en alusión a un proyecto filmado entre México y Argentina. "Me llamó la atención la historia y me interesó verme en ese rol", agregó la cantante y actriz.

tini en lo de susana.jpeg Tini Stoessel visitó el programa de Susana Giménez

Durante la entrevista, Susana aprovechó para preguntarle a Tini todo sobre su vinculo con el cantante de Coldplay Chris Martin. “¿Cómo te descubrió Chris Martin a vos?”, preguntó Susana. Tini relató cómo, durante una gira de Coldplay, su padre le contó que Chris quería invitarla a cantar en su show. “Yo pensaba que podía ser una broma, pero al final era real. Me llamó para conocerme y, de ahí, surgió todo”, recordó.

Cabe destacar que Tini formó parte de varios shows con Coldplay, incluso este último año Chris Martin la invitó a colaborar en la canción "We Pray". Hacia el final de la entrevista, la cantante vivió un momento muy emotivo cuando recibió un saludo especial de Martin. En un video grabado especialmente para ella, el cantante expresó: “Tini es una artista maravillosa, alucinante. Su voz es un regalo de Dios, es una humana perfecta".

Por su mensaje para Tini en el programa de #SusanaGimenez pic.twitter.com/1qrXpYrdm5 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) December 9, 2024

La visita de la cantante culminó con un impresionante show en vivo donde presentó su último tema "El Cielo", junto a algunas de las canciones de su ultimo álbum. Como era de esperarse, el show genero un gran revuelo y las redes sociales se llenaron de elogios por su interpretación.

Susana con "La Mary": ¿quién fue el amor de tu vida?

El último programa de Susana Giménez en Telefe dejó a los televidentes sorprendidos con un momento histórico e inédito. Después de la visita de Tini Stoessel, la diva más famosa de la televisión argentina vivió una experiencia única: se entrevistó a sí misma, pero no de cualquier manera. Lo hizo a través de un personaje creado por inteligencia artificial: La Mary, el personaje que interpreto Susana años atrás, formó parte del programa. Con el uso de IA replicaron su rostro y gestos con tal precisión que lograron una conversación en vivo con la conductora.

El personaje ficticio le preguntó a Susana todo sobre su vida amorosa y personal. "¿Quién fue el gran amor de nuestra vida?", fue una de las preguntas, a lo que Susana respondió: “Sabía que me lo ibas a preguntar, pero nunca contesto esto. Porque la verdad que menos uno o dos, no existen más. Murieron muchos, otros viven. Por eso no quiero hablar. Es feo. Pero no me gusta, lo vas a sentir vas a ver”.

La Mary continuó indagando en la vida sentimental de Susana, esta vez preguntando acerca de su relación con el boxeador Carlos Monzón. “¿Cuánto duraron?”, le consultó. "Cuatro años muy buenos", respondió la diva. Luego, La Mary le preguntó: “¿Y él está separado?”. A lo que Susana, con su toque de humor, contestó: “A mí me dijo que estaba separado. Siempre dicen lo mismo. "No la toco desde hace dos años". Mentira”.

También hubo espacio para humor y sinceridad cuando La Mary preguntó: "¿Voy a dejar el cigarrillo?" y Susana respondió con ironía: “Si, cuando llegues a los 33 años”.

Además la conductora del programa hizo un repaso de su infancia y habló sobre su relación con su mamá, “Cuando yo era un poco más chica que yo nos peleábamos mucho. Hasta que yo crecí y me fui a vivir sola. Pero no la valoré tanto en mi niñez como después cuando vi su vida y todo lo que habría sufrido”, comentó la diva de la televisión.

Susana entró a la Casa de "Gran Hermano"

Después de su histórica entrevista consigo misma, el conductor Santiago Del Moro se unió a la diva para dar paso a un segmento muy especial. Del Moro tuvo una profunda conversación en el living de Susana y luego ambos conductores entraron a la casa de Gran Hermano 2025 para sorprender a los participantes del reality.

"Vamos a la casa. Voy abrir yo y en un momento aparecéss vos. Se van a morir", le dijo Santiago y Susana aceptó encantada.

Cuando los 24 concursantes vieron a Del Moro en la pantalla, rápidamente reconocieron el living y comenzaron a corear: “Susana”. La diva saludó con entusiasmo: “¡Hola chicos! Qué bárbaro, cuántos son, muchísimos”. Keila Sosa, la primera participante en ingresar al reality, expresó entre lágrimas: “Te amo con todo mi corazón, Susana. Sos mi ídola". Los demás concursantes también no pararon de alabarla, gritándole "Te amamos", "Ídola" y “Reina”.

Susana, en su estilo único, no perdió oportunidad de generar risas. Cuando Santiago le explicó que en la casa de Gran Hermano 2025 había un solo baño, la diva exclamó: “¿Por qué? Si te haces pis, ¿tenés que hacer cola? Me parece terrible, compren otro. Yo me voy de esa casa”.

