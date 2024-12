Wanda Nara habló con Susana sobre La China Suárez, Mauro Icardi, L-Gante y los escándalos

La relación de Wanda con Mauro Icardi

“Sé que estás pasando un momento nada agradable. Toda la Argentina está hablando de vos... Quiero que me cuentes todo lo que estás viviendo”, comenzó Susana Giménez.

Sin pelos en la lengua, Wanda se propuso contar la historia de la separación con Mauro Icardi. “Voy a empezar por el principio, por lo más feo. Cuando vine al living me preguntaste si estaba separada, te dije que Mauro estaba en Turquía y yo acá ", recordó.

Notablemente angustiada, Wanda continuó refiriéndose a los rumores de infidelidad que rodearon la escandalosa separación. “A raíz de una situación que conocen todos, que surgió hace varios años, tratamos de sacar la pareja adelante y todo el tiempo había cortocircuitos, íbamos, volvíamos, nos peleábamos. Había situaciones muy difíciles de sobrellevar y siempre el mismo fantasma de la misma situación en el medio del matrimonio”, contó.

Rápidamente, Susana preguntó lo que todos querían saber: “¿Lo de la China?”. Wanda le respondió: “Sí. Antes de esa situación teníamos peleas como todas las parejas, pero no venía a la Argentina, me dedicaba a mis hijos 100%. Lo acompañaba en su carrera, había dejado mi trabajo. Cuando pasó esa situación se me vinieron un montón de cosas a la cabeza….Como mujer me hizo un quiebre. No me dejó traumada, no fue por esa mujer, fue por todo lo que generó en mi decir: “Te estás fijando que trabaja, que también dejó a sus hijos””.

>>Leer más: El técnico de Galatasaray apuntó contra Wanda Nada por el declive de Mauro Icardi

Los chats privados que involucran a la China Suárez

Wanda continuó hablando sobre la infidelidad de su ex marido con la China Suarez y sorprendió a la audiencia al revelar chats privados entre ella e Icardi. “En ese momento, le dije a Mauro que me quería separar. Yo encontré chats, cosas que involucraban a mis hijos”, comenzó la conducora de "Bake Off".

Más tarde, la empresaria le mostró a la diva chats que había tenido con Mauro. Susana no lo dudo un segundo y comenzó a leerlos en vivo: “Ahora en junio voy a ir a la Argentina así hago un par de escenitas en Gardiner. Y unos besos en el auto delante de las cámaras, y después chau. Pero es mi amiga, ¿eh? Le voy a poner ‘gracias, amiga’, en Instagram””.

Para cortar la tensión la conductora comentó: “Pero son pavadas... En las separaciones no te separás bien...”.

Wanda le respondió “No, esto no fue la separación. Estas fueron amenazas constantes durante todo este tiempo que era ‘si vos aceptas hacer Masterchef, yo me voy a mostrar en tal restaurante con ella’, ‘Si vos aceptás esta publicidad, yo me voy a ir para allá’... Entonces no podés vivir así todo el tiempo”.

Embed Muy tranqui fue el cruce entre Wanda y la china: "Le digo yo hace 3 años que si llego a un lugar y te veo me voy, pero no por mí, por mi grupo de amigas que donde te ven, lo que te hizo pampita es poco, te m4tan"#SusanaGimenez pic.twitter.com/EAgwBR5YEG — TRONK (@TronkOficial) December 2, 2024

La diva seguió leyendo los chats: “Bueno. La China, quedate tranquila que la tuve regalada y no le di bola. Imagináte si la voy a volver a buscar. Jajajajajaja. Yo regalado nada”. Luego Wanda le quito el celular para que no continuara con la lectura. Sin embargo, en redes sociales Pochi (la amiga intima de Wanda) se encargó de publicar los chats completos.

Embed Pochi de Gossipeame publica chats de Wanda con Icardi pic.twitter.com/jOw6ZmhIPQ — fefe (@fedeebongiorno) December 2, 2024

>>Leer más: Wanda Nara arremetió en redes contra Mauro Icardi y después se arrepintió

La relación de Wanda con L-Gante

Durante la charla, Susana aprovechó para preguntarle acerca de su nueva pareja L-Gante. “A Elián lo conozco hace tres años, pero nuestra relación empezó hace poquito”, confesó Wanda.

Además dejó en claro que nunca le fue infiel a Mauro Icardi, “Yo siempre fui muy clara con mis sentimientos, un día le dije a Mauro que no me veía con él. Él fue el primero que se enteró, pero no lo tomó bien. Me dijo: ‘Voy para Argentina’, y yo estaba en Brasil con Elián”. La empresaria, relató algunas situaciones de violencia que sufrió por parte de su ex pareja: “Cuando llegué, Mauro me encerró en el vestidor y me asusté. Grité y me fui con mi amiga”, contó.

Luego, la mediática explicó las razones por las que se había enamorado del cantante de cumbia 420: “Yo soy mayor. Cuando me preguntan qué me vio él, yo digo que vio en mí la esencia que compartimos. En este momento de mi vida, sentí la necesidad de reconectar con los valores de antes. Me recuerda a la Wanda de barrio. Me atrae estar con alguien que tenga esos principios, no estaría con alguien que fuera mala persona. Que tenga problemas no me asusta, a veces incluso me desconecta un poco de los míos”.

>>Leer más: Sellado con un beso: Wanda Nara y L-Gante confirmaron su romance

El encuentro en el restaurante con la China Suárez

Uno de los momentos más esperados de la entrevista fue cuando Wanda Nara aclaró los rumores sobre el famoso encuentro que tuvo con La China Suárez en un restaurante en Palermo, donde además se encontró con su ex pareja Mauro Icardi. Wanda comenzó su relato: “Yo iba siempre a ese lugar, fui sabiendo que podía encontrarme con Mauro. Los mozos me dijeron que estaba allí. Al rato, llega La China”

Nara comentó que no dudó en enfrentar a la actriz, “Fui a saludarla, y Elián también lo hizo porque habían trabajado juntos”. Según cuenta, la China Suarez al verla le dijo “Somos gente grande, a mi no me interesa Mauro”. Wanda entre risas comentó que aprovechó para pedirle que no se metiera con su actual pareja L-gante.

Además, la empresaria contó que La China se molestó porque la gente del lugar estaba filmando la situación, “Le digo “cálmate un poco” y recordó con ironía: “Hace tres años que cuando la veo en algún lugar me voy, pero no por mi, porque tengo un grupo de 10 amigas que si te ven, lo que te hizo Pampita es poco”

Wanda destruyó a la China y sentenció: “Yo en un momento pensé que era personal pero ya se lo hizo a tantas mujeres que ya ni me lo tomo personal” .

Embed Muy tranqui fue el cruce entre Wanda y la china: "Le digo yo hace 3 años que si llego a un lugar y te veo me voy, pero no por mí, por mi grupo de amigas que donde te ven, lo que te hizo pampita es poco, te m4tan"#SusanaGimenez pic.twitter.com/EAgwBR5YEG — TRONK (@TronkOficial) December 2, 2024

>>Leer más: Vuelve "Gran Hermano" con nuevas propuestas y sorpresas dentro de la casa más famosa del país