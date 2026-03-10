Pullaro: "Si bajamos las retenciones a la mitad quedarían 2.500 millones de dólares en las economías locales"

El gobernador inauguró el stand provincial en la Expoagro de San Nicolás. Con críticas al contexto nacional, destacó que Santa Fe logró sostener el empleo

Con un discurso de tono productivo y un mensaje hacia la gestión económica nacional, el gobernador Maximiliano Pullaro encabezó este martes el desembarco de la delegación santafesina en Expoagro 2026 , que se desarrolla en la localidad bonaerense de San Nicolás.

"Estamos en San Nicolás pero la provincia invencible de Santa Fe viene de local a mostrar toda la potencia del campo, la industria, la ciencia y la tecnología , y el acompañamiento que tiene el Estado provincial para generar trabajo en este contexto tan difícil de la economía a nivel nacional para no perder trabajo", señaló en diálogo con la prensa.

Consultado sobre la baja de retenciones, reclamó: "Espero que las retenciones se puedan bajar. Lo vengo planteando desde hace mucho tiempo, pero en particular en un momento de recesión económica crónica. Sin bajamos las retenciones a la mitad quedarían 2.500 millones de dólares en las economías locales . Y te puedo asegurar que del campo ninguno se va a llevar esos recursos fuera de la provincia ni a paraísos fiscales: lo van a invertir en su campo, en tecnología, maquinaria o en construcción. Eso sería un shock que le haría muy bien a la microeconomía"

Alivio fiscal en Santa Fe

Desde la expo de San Nicolás, Pullaro destacó la política tributaria santafesina como un hito histórico: "Venimos a mostrarle a las empresas la baja de impuestos más grande de la provincia de los últimos 20 años". Según detalló el gobernador, el plan se apoya en dos pilares que buscan contrarrestar la recesión: reducción de ingresos brutos y deducciones fiscales para las empresas que decidan ampliar sus planteles de trabajadores.

"Queremos una provincia productiva y en un momento difícil de la economía a nivel nacional nuestra provincia baja impuestos para potenciar a los que producen y a los que trabajan", subrayó el mandatario.

pullaro (2) Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Empleo provincial

En diálogo con la prensa, Pullaro defendió los indicadores laborales de la provincia. Aseguró que si la caída del empleo en Santa Fe fue más leve que en el resto de las jurisdicciones se debió a la intervención estatal: "Fue por políticas virtuosas que llevó adelante el gobierno provincial".

Para sostener esta tendencia, adelantó una "política muy agresiva" de financiamiento. Se trata de líneas de créditos con tasas subsidiadas mediante acuerdos con bancos públicos y privados, destinadas a la compra de bienes de capital y maquinaria agrícola.

Este martes arrancó la edición 2026 de Expoagro. En el autódromo de San Nicolás sobre la autopista Rosario-Buenos Aires, se despliega una feria con 700 expositores, stands, muestra de negocios y plots con ensayos de cultivo. Se trata de un negocio que factura millones de dólares que realizan La Nación y Clarín a través de Exponenciar.