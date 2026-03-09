La Capital | Política | Ley penal juvenil

El gobierno nacional promulgó el nuevo Régimen Penal Juvenil: qué cambios se introducen

Mediante el decreto 138/2026, el Poder Ejecutivo oficializó la Ley 27.801. Cuáles son las principales novedades

9 de marzo 2026 · 09:34hs
El gobierno promulgó el nuevo Régimen Penal Juvenil

gentileza

El gobierno promulgó el nuevo Régimen Penal Juvenil

El gobierno nacional promulgó la Ley 27801, conocida como el nuevo Régimen Penal Juvenil, mediante decreto 138/2026 publicado en el Boletín Oficial este lunes en la madrugada.

Entre las modificaciones principales, se destaca la baja en la edad de imputabilidad, acompañada por la creación de un nuevo régimen de penas graduadas. Este esquema contempla tanto la edad del menor como las particularidades del contexto en el que se cometió el delito.

Leer más: Cúneo Libarona, sobre el Régimen Penal Juvenil: "La ley es fantástica, va a haber plata para reeducar"

ley penal juvenil
El Gobierno promulgó el nuevo Régimen Penal Juvenil

El Gobierno promulgó el nuevo Régimen Penal Juvenil

Durante el periodo de sesiones extraordinarias del 27 de febrero, el Senado aprobó la iniciativa con una votación con 44 votos positivos y 27 negativos. Así, La Libertad Avanza (LLA) logró un nuevo triunfo legislativo.

Leer más: Javkin: la discusión por reforma penal juvenil "no tiene que ser sólo la edad, sino el tipo de delito"

Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Venezuela y República Dominicana tienen fijada la edad de imputabilidad en 14 años, mientras que Brasil, Ecuador, Costa Rica, El Salvador y Panamá inician en los 12 años. En ambos casos, el tratamiento de los niños y jóvenes que cometen delitos se basa en impartir medidas socioeducativas que priorizan su reinserción en la sociedad.

Originalmente, el oficialismo había impulsado el proyecto que fijaba la edad de imputabilidad en los 13 años. Sin embargo, en el marco de una compleja "negociación parlamentaria" con los bloques dialoguistas, el Ejecutivo aceptó elevar el piso a los 14 años con el objetivo de destrabar el consenso político y garantizar los votos necesarios para la media sanción en la Cámara de Diputados.

Con esta modificación, el gobierno se aseguró el respaldo de aliados estratégicos como el PRO y la UCR. Desde estos espacios señalaban que el límite de los 14 años representaba un punto de equilibrio más sólido, alineando la legislación local con los estándares de la mayoría de los países de la región.

Noticias relacionadas
reflexiones a partir de mauricio macri

Reflexiones a partir de Mauricio Macri

El presidente Javier Milei sumó a Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia y busca proyectar su poder hacia los tribunales federales de Comodoro Py. 

El cortafuegos judicial de Milei y la doble misión de Pullaro en Vaca Muerta

El presidente Javier Milei junto a su par norteamericano Donald Trump.

Milei participa de la cumbre Escudo de las Américas convocada por Trump

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe.

Reforma jubilatoria: la provincia pidió apartar a jueces de la Corte

Ver comentarios

Las más leídas

Se fue de Newells, nadie logró reemplazarlo y el martes jugará en el Coloso

Se fue de Newell's, nadie logró reemplazarlo y el martes jugará en el Coloso

Capturaron a Chami Mendoza, de Los Menores, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe

Capturaron a Chami Mendoza, de Los Menores, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe

El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias matinales

El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias matinales

Zona noroeste: un hombre fue encontrado baleado y sin vida en la vía pública

Zona noroeste: un hombre fue encontrado baleado y sin vida en la vía pública

Lo último

Fuego en un edificio céntrico: denunciaron amenazas a un funcionario municipal

Fuego en un edificio céntrico: denunciaron amenazas a un funcionario municipal

Cuándo corre Franco Colapinto: días, horarios y TV del GP de China de la Fórmula 1

Cuándo corre Franco Colapinto: días, horarios y TV del GP de China de la Fórmula 1

Escandalosa final en Brasil: Cruzeiro-Atlético Mineiro terminó con patadas, corridas y piñas

Escandalosa final en Brasil: Cruzeiro-Atlético Mineiro terminó con patadas, corridas y piñas

Colgaron una bandera con amenazas en una escuela que fue baleada tres años atrás

El mensaje intimidatorio en el barrio Ludueña es similar al que la policía encontró días atrás en otro colegio de la zona sur de Rosario. Suspendieron las clases

Colgaron una bandera con amenazas en una escuela que fue baleada tres años atrás
Fuego en un edificio céntrico: denunciaron amenazas a un funcionario municipal
Policiales

Fuego en un edificio céntrico: denunciaron amenazas a un funcionario municipal

El gobierno nacional promulgó el nuevo Régimen Penal Juvenil: qué cambios se introducen
Política

El gobierno nacional promulgó el nuevo Régimen Penal Juvenil: qué cambios se introducen

Los ingresos a La Florida crecieron 40% y llegaron a 200.000 este verano

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Los ingresos a La Florida crecieron 40% y llegaron a 200.000 este verano

Día Internacional de la Mujer: este lunes habrá movilización en Rosario
La Ciudad

Día Internacional de la Mujer: este lunes habrá movilización en Rosario

Mucho alcohol a la mañana en barrio Parque: denunciaron al conductor de una pick up
La Ciudad

Mucho alcohol a la mañana en barrio Parque: denunciaron al conductor de una pick up

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Se fue de Newells, nadie logró reemplazarlo y el martes jugará en el Coloso

Se fue de Newell's, nadie logró reemplazarlo y el martes jugará en el Coloso

Capturaron a Chami Mendoza, de Los Menores, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe

Capturaron a Chami Mendoza, de Los Menores, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe

El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias matinales

El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias matinales

Zona noroeste: un hombre fue encontrado baleado y sin vida en la vía pública

Zona noroeste: un hombre fue encontrado baleado y sin vida en la vía pública

Newells: un petitorio de actores políticos del club para dar una mano en este momento

Newell's: un petitorio de actores políticos del club para dar una mano en este momento

Ovación
Escandalosa final en Brasil: Cruzeiro-Atlético Mineiro terminó con patadas, corridas y piñas
Ovación

Escandalosa final en Brasil: Cruzeiro-Atlético Mineiro terminó con patadas, corridas y piñas

Escandalosa final en Brasil: Cruzeiro-Atlético Mineiro terminó con patadas, corridas y piñas

Escandalosa final en Brasil: Cruzeiro-Atlético Mineiro terminó con patadas, corridas y piñas

En Newells, nada de todo lo nuevo logró llevarse y enterrar lo viejo

En Newell's, nada de todo lo nuevo logró llevarse y enterrar lo viejo

Primera C: Leones FC, el club de los Messi, debuta como local ante El Porvenir

Primera C: Leones FC, el club de los Messi, debuta como local ante El Porvenir

Policiales
Fuego en un edificio céntrico: denunciaron amenazas a un funcionario municipal
Policiales

Fuego en un edificio céntrico: denunciaron amenazas a un funcionario municipal

Colgaron una bandera con amenazas en una escuela que fue baleada tres años atrás

Colgaron una bandera con amenazas en una escuela que fue baleada tres años atrás

Zona noroeste: un hombre fue encontrado baleado y sin vida en la vía pública

Zona noroeste: un hombre fue encontrado baleado y sin vida en la vía pública

Capturaron a Chami Mendoza, de Los Menores, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe

Capturaron a Chami Mendoza, de Los Menores, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe

La Ciudad
Mucho alcohol a la mañana en barrio Parque: denunciaron al conductor de una pick up
La Ciudad

Mucho alcohol a la mañana en barrio Parque: denunciaron al conductor de una pick up

Los ingresos a La Florida crecieron 40% y llegaron a 200.000 este verano

Los ingresos a La Florida crecieron 40% y llegaron a 200.000 este verano

Juegos Suramericanos: el tenis se disputará en el óvalo del Hipódromo

Juegos Suramericanos: el tenis se disputará en el óvalo del Hipódromo

Día Internacional de la Mujer: este lunes habrá movilización en Rosario

Día Internacional de la Mujer: este lunes habrá movilización en Rosario

Arroyo Ludueña: piden inspecciones en cercanías de un barrio cerrado
La ciudad

Arroyo Ludueña: piden inspecciones en cercanías de un barrio cerrado

Primera C: Leones FC, el club de los Messi, debuta como local ante El Porvenir
Ovación

Primera C: Leones FC, el club de los Messi, debuta como local ante El Porvenir

Lula quiere prohibir las apuestas en línea en todo Brasil
Información General

Lula quiere prohibir las apuestas en línea en todo Brasil

Nueva búsqueda sin resultados del vuelo MH370 de Malaysia Airlines
Información General

Nueva búsqueda sin resultados del vuelo MH370 de Malaysia Airlines

Con gran adhesión, volvió la Caravana Náutica para celebrar la bandera
La Ciudad

Con gran adhesión, volvió la Caravana Náutica para celebrar la bandera

Tenis: Sebastián Baez avanzó en Indian Wells y enfrenta a un ex número 1 del mundo
Ovación

Tenis: Sebastián Baez avanzó en Indian Wells y enfrenta a un ex número 1 del mundo

Zona norte: secuestraron más de 400 dosis de cocaína en tres allanamientos
Policiales

Zona norte: secuestraron más de 400 dosis de cocaína en tres allanamientos

Reforma jubilatoria: la provincia pidió apartar a jueces de la Corte
Política

Reforma jubilatoria: la provincia pidió apartar a jueces de la Corte

Tras la difusión mediática, el paciente de Ospat que tiene cáncer recibirá su quimio

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Tras la difusión mediática, el paciente de Ospat que tiene cáncer recibirá su quimio

Operaron con éxito al policía baleado en la entradera de zona sudoeste
Policiales

Operaron con éxito al policía baleado en la entradera de zona sudoeste

Se registró un sismo de magnitud 5 en La Rioja y Córdoba
Información general

Se registró un sismo de magnitud 5 en La Rioja y Córdoba

Desde abril será más simple sacar el carné de conducir en Rosario
La Ciudad

Desde abril será más simple sacar el carné de conducir en Rosario

Descarriló un tren de carga en el ingreso a la ciudad de San Lorenzo
La Región

Descarriló un tren de carga en el ingreso a la ciudad de San Lorenzo

Juegos Suramericanos 2026: avanza la construcción del Centro Acuático Provincial
La Ciudad

Juegos Suramericanos 2026: avanza la construcción del Centro Acuático Provincial

Trump amenaza a Irán con una destrucción total y ataques de extrema dureza
El Mundo

Trump amenaza a Irán con una destrucción total y ataques de "extrema dureza"

Milei participa de la cumbre Escudo de las Américas convocada por Trump
Política

Milei participa de la cumbre Escudo de las Américas convocada por Trump

Finalizó el laqueado del mural de El Aura y ya se puede transitar normalmente
La Ciudad

Finalizó el laqueado del mural de El Aura y ya se puede transitar normalmente

Fijaron nuevas recompensas para atrapar a dos prófugos por homicidio
Policiales

Fijaron nuevas recompensas para atrapar a dos prófugos por homicidio

UNR: lunes con facultades con guardias mínimas por un paro de los no docentes
La Ciudad

UNR: lunes con facultades con guardias mínimas por un paro de los no docentes

Una entradera en zona sudoeste terminó con un policía baleado
Policiales

Una entradera en zona sudoeste terminó con un policía baleado