Los ingresos a La Florida crecieron 40% y llegaron a 200.000 este verano

La temporada 2025/2026 en el balneario registró un fuerte crecimiento interanual. También se intensificaron los visitantes a las piletas del Parque Alem

Entre La Florida y las piletas del Parque Alem se contabilizaron casi 294 mil ingresos, frente a los 232 mil registrados en la temporada 2024/2025.

La temporada de verano registró un fuerte aumento de público en los principales espacios recreativos de la ciudad . Entre La Florida y las piletas del Parque Alem se contabilizaron 293.934 ingresos, frente a los 232.712 registrados en la temporada 2024/2025 . Las visitas al balneario se incrementaron en un 40%.

El presidente de Costanera Rosario, Patricio Alday, destacó el crecimiento sostenido de público en ambos complejos . “Estamos muy conformes con los números de esta temporada. La Florida y las piletas del Parque Alem siguen consolidándose como espacios de encuentro para rosarinos y turistas durante el verano ”, señaló.

En el caso del balneario La Florida, el crecimiento fue particularmente marcado . Durante la temporada 2025/2026 se registraron 194.282 ingresos, frente a los 137.097 del verano anterior , lo que representa un incremento del 41% en la cantidad de visitantes. Ese crecimiento también se reflejó en la convocatoria sostenida durante los distintos meses del verano, con una presencia constante de público tanto en jornadas de playa como en actividades deportivas y recreativas organizadas en el predio.

El mes de mayor convocatoria fue enero, con 86.912 personas, seguido por febrero, con 39.600 ingresos, y diciembre, que alcanzó 39.153 visitantes. Incluso noviembre mostró un crecimiento significativo, pasando de 17.485 ingresos en la temporada anterior a 28.617 este año.

"Estamos muy contentos con cómo se dio esta temporada de verano. Porque incluso arrancamos con algunas lluvias en diciembre, pero aun así La Florida creció de una manera muy fuerte. Hoy estamos hablando de un aumento de más del 40% de visitantes respecto del verano pasado", valoró Alday.

Playa olímpica

Alday remarcó además que el aumento de visitantes está vinculado con la agenda de actividades desarrolladas durante el verano en el marco del programa Playa Olímpica Rosario, que convirtió al balneario en uno de los principales escenarios deportivos de la temporada. Destacó que el acceso al predio se mantuvo con un valor de entrada accesible, lo que permitió que miles de familias pudieran disfrutar del balneario durante toda la temporada.

Entre las actividades más convocantes del verano se cuenta la Copa Tricentenario de fútbol playa, disputada en el balneario La Florida con equipos de Argentina y del exterior. El torneo reunió a clubes como Argentino de Rosario, Boca Juniors y San Lorenzo, además de invitados internacionales como Sportivo Luqueño de Paraguay (que terminó consagrándose campeón) y Terremoto de Uruguay, que se quedó con el tercer puesto.

El certamen contó además con la presencia de Lucas Ponzetti, capitán de la selección argentina de fútbol playa y jugador de Argentino de Rosario, una de las principales figuras del torneo.

También se realizaron competencias del circuito nacional de vóley playa, con la participación de figuras de la selección argentina como los hermanos Nicolás y Tomás Capogrosso, protagonistas de exhibiciones y encuentros deportivos frente a duplas internacionales.

La agenda deportiva incluyó además torneos y exhibiciones de básquet 3x3, futvoley y handball playa, además de clínicas deportivas abiertas al público que convocaron a jóvenes deportistas y visitantes durante todo el verano.

A lo largo de la temporada también se desarrollaron colonias de vacaciones y actividades recreativas para niños y jóvenes y propuestas educativas, ampliando la oferta del balneario más allá del uso recreativo de la playa.

Piletas Alem

Las piletas del Parque Alem también registraron un crecimiento de público. Durante esta temporada ingresaron 99.652 personas, superando los 95.615 ingresos del verano anterior.

La temporada de verano en el balneario La Florida aún no finalizó. El predio continuará abierto al público durante las próximas semanas y seguirá funcionando durante todo el año como espacio recreativo, aunque el esquema de temporada estival, con servicios completos y cobro de ingreso, se extenderá hasta los primeros días de abril.

Distinta es la situación de las piletas del Parque Alem, que sí finalizaron su temporada de verano. El complejo cerró sus puertas a fines de febrero luego de completar el calendario estival y permanecerá sin actividad hasta el inicio de la próxima temporada.

"Además, pudimos cerrar la temporada recuperando algo que es muy querido por los rosarinos, que es la caravana náutica de la Bandera. La verdad es que fue una gran fiesta en la costa y mucha gente esperaba que vuelva. Así que el balance general de la temporada es realmente muy positivo", apuntó.

La travesía se realizó el último sábado con una masiva adhesión de público y navegantes. Partió desde la Rambla Catalunya para arribar a Costa Nueva, frente a El Aura, donde hubo shows musicales y múltiples actividades en los galpones.