Una rosarina entre los cuatro argentinos que pelearán en la Velada del Año 6

El evento de boxeo amateur organizado por el streamer Ibai Llanos se realizará el sábado 25 de julio en el estadio La Cartuja de Sevilla, España

10 de marzo 2026 · 12:18hs
Gastón Edul

Gastón Edul, Angie Velasco, Gero Arias y Lit Killah estarán en la Velada del Año 6

Se presentó oficialmente la Velada del Año 6, marco en el cual Ibai Llanos comunicó toda la información respecto del aclamado evento de boxeo amateur que reúne a diferentes personalidades internacionales. Entre los participantes de esta edición, se destacan varios argentinos. Hay periodistas, streamers, cantantes y creadores de contenido oriundos de Latinoamérica y España.

La cita deportiva será el sábado 25 de julio en el estadio La Cartuja de Sevilla, un escenario con una capacidad para más de 85.000 espectadores. Sumado a los combates y como es costumbre en cada velada, habrá varias actuaciones musicales en vivo. El acontecimiento será transmitido a través de los canales de streaming del organizador español en Twitch, TikTok y YouTube.

La transmisión de este lunes desde Barcelona tuvo más de 1,5 millones de espectadores, lo que anticipa que millones de hispanohablantes seguirán de cerca esta edición y batirán un nuevo récord de espectadores en simultáneo. En la exhibición del 2025, la Velada del año llegó a tener más de 10 millones de observadores en línea, un hito que año tras año Ibai tiene acostumbrado a superar y consolida su figura como uno de los creadores de contenido más influyentes del mundo.

>> Leer más: Rosario y el boxeo: cuando la gloria del ring se transforma en literatura y gana por KO

FQGHRHFGH5CM7HTZZNKSBK36E4

Velada del año 6: todas las peleas y participantes argentinos

Edu Aguirre vs. Gastón Edul

El periodista argentino se enfrentará a su colega español, conocido por ser crítico de Lionel Messi, hincha del Real Madrid y amigo íntimo de Cristiano Ronaldo. En la rueda de prensa, Edul mostró su entusiasmo por ser convocado: "No hay un solo argentino, un solo latinoamericano, que cuando lo llamen y le ofrezcan defender y representar a su país diga que no. Por eso, pese a que esto no tenga que ver con mi carrera, estoy aquí y voy para adelante".

Lit Killah vs. Kidd Keo

El cantante bonaerense combatirá ante su par de España. Los músicos fueron picantes durante la presentación del duelo. "Lo miro y digo pobrecito", comenzó el argentino. Ante ello, el trappero europeo siguió con el juego: "¿Ves esta mano? ¿Has visto esta? Te vas a comer las dos", a lo que el compositor local respondió: “¿Sabés de dónde soy yo? ¿Fuiste a González Catán alguna vez?".

Angie Velasco vs. Alondrissa

El quinto combate anunciado fue el de la youtuber rosarina, que peleará con la influencer puertorriqueña. Este enfrentamiento está pautado a tres asaltos y con casco, en lo que será el debut absoluto de Velasco en el certamen.

Gero Arias vs. Viruzz

Por último, fue anunciado el duelo entre el influencer fitness argentino y el recurrente luchador español en competiciones de boxeo. Arias, quien es conocido por el reto de hacer dominadas durante todo el año, se enfrentará a Viruzz, que ya venció a Shelao, Momo y Tomás Mazza en ediciones pasadas.

Además de los duelos con representantes argentinos, los otros combates serán:

  • Fabiana Sevillano vs. La Parce
  • Clersss vs. Natalia MX
  • Samy Rivers vs. Roro
  • Marta Díaz vs. Tatiana Kaer
  • Plex vs. Fernanfloo
  • IlloJuan vs. TheGrefg
