Una rosarina entre los cuatro argentinos que pelearán en la Velada del Año 6

El evento de boxeo amateur organizado por el streamer Ibai Llanos se realizará el sábado 25 de julio en el estadio La Cartuja de Sevilla, España

Se presentó oficialmente la Velada del Año 6, marco en el cual Ibai Llanos comunicó toda la información respecto del aclamado evento de boxeo amateur que reúne a diferentes personalidades internacionales. Entre los participantes de esta edición, se destacan varios argentinos . Hay periodistas, streamers, cantantes y creadores de contenido oriundos de Latinoamérica y España.

La cita deportiva será el sábado 25 de julio en el estadio La Cartuja de Sevilla , un escenario con una capacidad para más de 85.000 espectadores. Sumado a los combates y como es costumbre en cada velada, habrá varias actuaciones musicales en vivo. El acontecimiento será transmitido a través de los canales de streaming del organizador español en Twitch, TikTok y YouTube.

La transmisión de este lunes desde Barcelona tuvo más de 1,5 millones de espectadores , lo que anticipa que millones de hispanohablantes seguirán de cerca esta edición y batirán un nuevo récord de espectadores en simultáneo. En la exhibición del 2025, la Velada del año llegó a tener más de 10 millones de observadores en línea, un hito que año tras año Ibai tiene acostumbrado a superar y consolida su figura como uno de los creadores de contenido más influyentes del mundo.

FQGHRHFGH5CM7HTZZNKSBK36E4

Velada del año 6: todas las peleas y participantes argentinos

Edu Aguirre vs. Gastón Edul

El periodista argentino se enfrentará a su colega español, conocido por ser crítico de Lionel Messi, hincha del Real Madrid y amigo íntimo de Cristiano Ronaldo. En la rueda de prensa, Edul mostró su entusiasmo por ser convocado: "No hay un solo argentino, un solo latinoamericano, que cuando lo llamen y le ofrezcan defender y representar a su país diga que no. Por eso, pese a que esto no tenga que ver con mi carrera, estoy aquí y voy para adelante".

Lit Killah vs. Kidd Keo

El cantante bonaerense combatirá ante su par de España. Los músicos fueron picantes durante la presentación del duelo. "Lo miro y digo pobrecito", comenzó el argentino. Ante ello, el trappero europeo siguió con el juego: "¿Ves esta mano? ¿Has visto esta? Te vas a comer las dos", a lo que el compositor local respondió: “¿Sabés de dónde soy yo? ¿Fuiste a González Catán alguna vez?".

Angie Velasco vs. Alondrissa

El quinto combate anunciado fue el de la youtuber rosarina, que peleará con la influencer puertorriqueña. Este enfrentamiento está pautado a tres asaltos y con casco, en lo que será el debut absoluto de Velasco en el certamen.

Gero Arias vs. Viruzz

Por último, fue anunciado el duelo entre el influencer fitness argentino y el recurrente luchador español en competiciones de boxeo. Arias, quien es conocido por el reto de hacer dominadas durante todo el año, se enfrentará a Viruzz, que ya venció a Shelao, Momo y Tomás Mazza en ediciones pasadas.

Además de los duelos con representantes argentinos, los otros combates serán: