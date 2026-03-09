Demoras en la autopista Rosario-Buenos Aires por un choque cerca de Villa Gobernador Gálvez Este mediodía, el acoplado de un camión ocupaba parte de la mano que va a Buenos Aires, en el kilómetro 286 de la traza. Gran congestión de tránsito 9 de marzo 2026 · 13:33hs

Foto: Captura de TV El siniestro vial se produjo en la autopista Rosario - Buenos Aires.

En el mediodía de este lunes, se registró un siniestro vial en la Autopista Rosario - Buenos Aires, a la altura de Villa Gobernador Gálvez.

A través de su cuenta en la red social X, la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) confirmó que el episodio ocurrió a la altura del kilómetro 286 e involucró al menos a dos camiones.

Según trascendió, un vehículo realizó una mala maniobra en la autopista , obligando al camión que iba detrás a frenar para evitar el choque, por lo que terminó con la cabina en el cantero central y el acoplado sobre la ruta. Una de las versiones señalan que otro camión lo chocó por detrás.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RedSegVial/status/2031023535628365897&partner=&hide_thread=false ATENCIÓN autopista Rosario Buenos Aires, KM 286 Villa Gobernador Gálvez: obstrucción total de cansada por siniestro entre dos camiones. Se recomienda evitar la zona. — Agencia Provincial de Seguridad Vial (@RedSegVial) March 9, 2026 Siniestro sin heridos Desde el organismo santafesino recomendaron evitar la zona, ya que este mediodía había una obstrucción parcial de calzada. Cerca de las 13 el acoplado de uno de los camiones obstruía el carril rápido de la autopista, en la mano hacia Buenos Aires, generando una gran congestión en la zona.

El camionero terminó sólo con heridas leves.