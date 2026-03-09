La Capital | Ovación | Leones FC

El día histórico de Leones FC, con el debut de local en AFA, terminó en aprobado grande en Arroyo Seco

Leones FC, el equipo de los Messi, debutó de local en Arroyo Seco ante El Porvenir, con un empate 0 a 0, el mismo que ante Ballester en José León Suárez.

Carlos Durhand

Por Carlos Durhand

9 de marzo 2026 · 17:14hs
El once de Leones FC en un día inolvidable en Arroyo Seco

El once de Leones FC en un día inolvidable en Arroyo Seco, con buen acompañamiento, en un estadio muy bien presentado de Unión de Arroyo Seco.
Adrián Collera maniobra entre jugadores de El Porvenir. Leones FC y el debut en casa en la AFA.

Adrián Collera maniobra entre jugadores de El Porvenir. Leones FC y el debut en casa en la AFA.
El saludo previo de Leones FC y El Porvenir en Arroyo Seco. Otro debut de un equipo de la Rosarina en la AFA.

La tarde del 9 de marzo de 2026 quedará registrada para siempre en los libros de historia del fútbol rosarino. Leones FC jugó su primer partido en condición de local en un torneo organizado por la AFA, en este caso en Primera C, y fue empate 0 a 0 ante El Porvenir, en el club Unión de Arroyo Seco.

El mismo resultado se dio en el estreno absoluto, la semana pasada en José León Suárez, ante Central Ballester. Leones FC terminó con uno menos por la expulsión de Marcos Benítez y el arquero local, Lucas Alegre, fue la figura por sus tapadas en el último tramo del partido.

El "Leones mi buen amigo esta campaña volveremos es estar contigo fue el primer cantito que ensayaron los pibes del club apenas apareció el equipo.

Mucha gente del mundo del fútbol de hizo presente en el Antonio Di Giácomo como Diego Osella y Rubén "Petete" Rodriguez, entre otros.

La organización por ser el primer partido y encontrarse con un mundo nuevo estuvo a la altura de las circurstancias. Porque cada inconveniente que se presentó fue subsanado rápidamente por la gente de prensa, algún directivo o algún allegado de Unión de Arroyo Seco quienes siempre estuvieron predispuestos a colaborar.

Las 330 butacas de la platea estaban a tope como asi también el espacio de la popular donde ingresah alrededor de 750 personas.

Incluso como en los partidos de Liga, gente con sus reposeras le dieron mas color al partido.

Lo cierto es que este primer paso fue positivo. La dirigencia del club apuesta al futuro y sin lugar a dudas buscará a mediano plazo asentarse con un estadio en Alvear y de alli generar un sentido de pertenencia.

Un técnico de las juveniles del club comentó que más de 550 chicos se fueron a probar este año lo que habla de lo importante que fue haber tomado la decisión de ingresar a los torneos de AFA para que el proyecto vaya creciendo porque al fin y al cabo tiene que estar por encima de cualquier nombre propio si quiere permanecer en el tiempo. El inicio invita a soñar.

El primer tiempo en Arroyo Seco

En los primeros minutos fue el equipo local quien intentó de imponer condiciones. El excelente estado del campo de juego del Antonio Di Giácomo invitaba a jugar por abajo y no a una segunda pelota como habitualmente son los partidos en la Primera C.

Los de Ferlazzo comenzaron a juntar pases con Vieyra y Alejo Fernández para tratar de conectarse con el solitario Lucas Manochi, la referencia en el área del Rey de la Selva. Pero todo fue un espejismo. A excepción de un tiro libre de Vieyra (6') que se fue por encima del travesaño los locales comenzaron a estar imprecisos con el balón.

Lo que fue aprovechado por El Porvenir que por intermedio de Bernal se hizo mas fuerte en el partido. Fue el 11 de los visitantes quien exigió a Alegre con un tiro libre a los 22' y un remate desde afuera del área a los 29'.

Pero en el último cuarto de hora el partido se hizo mas desprolijo. Ambos especulaban con el error del rival y salteaban líneas con los pases por lo cual se fueron al vestuario sin abrir el marcador

Con buen marco de público en Arroyo Seco, el debut de Leones FC es controlado por Agustín Panizza, el asistente número 1 será Matías Panozzo, el dos Rodolfo Rodríguez y como cuarto árbitro estará Valentín Pérsico.

El segundo tiempo en Arroyo Seco

El segundo tiempo comenzó con el letargo de la primera mitad. Pero con el correr de los minutos el termómetro fue otro. Incluso entrevla gente que le comenzó a meter algo más de ambiente futboltero a las jugadas. Leones con los ingresos de Barrionuevo, Bonesso y Denis Rodriguez intentó tener otra impronta. Pero la mas clara la tuvo Alvarenga (68') pero Alegre respondió muy bien.

Aunque a los 74' Marcos Benítez vio la segunda amarilla en Leones y el local tuvo que afrontar el partido con uno menos.

Las dos últimas fueron para la visita: a los 89" en los pies de Rios y los 90'+2 con un cabezazo de Sánchez. Pero Alegre, la figura del partido impidió el triunfo de El Porvenir y Leones sumó otro punto.

>>Leer más: Primera C: Leones FC, el club de los Messi, debuta como local en AFA frente a El Porvenir

Leones FC: Lucas Alegre; Valentino Stizza (63' Denis Rodríguez), Lucas Zapata, Román Elsegood y Mario Senra; Franco Tanneur; Adrián Collera (58' Cristian Bonesso), Marcos Benítez, Alejo Fernández (77' Cristian Ortegoza) y Juan Ignacio Veyra (77' Francisco Bravo); Lucas Manochi (58' Diego Barrionuevo). DT: Franco Ferlazzo. Suplentes: Nicolás Baleani, Javier Graieb, Rodrigo Quinteros, Sebastián Peñaloza.

El Porvenir: Sergio Juárez; Marcos Ochoa (ET Franco Ríos), Julián Quinteros, Francisco Peralta Salinas y Leandro Villagra, Darío Bolic; Joaquín Muller (70' Agustín Monteleone), Jeremías Arrieta (ET Hernán Rodríguez), Maximiliano Alvarenga (85' Darío Nami) y Diego Bernal (70' Theo Sánchez); Nicolás De Benedetti. DT: Santiago Fleitas. Suplentes: Lautaro Guzmán, Felipe Ruiz, Dylan Salas, Lautaro Sequeira

Un partido histórico de Leones FC

El partido con El Porvenir se había suspendido el pasado 21 de febrero por el fallecimiento de la hija de Enrique Mereles, titular de la entidad de Gerli.

En el estadio de Unión de Arroyo Seco, Leones FC, que ya había debutado con un empate como visitante ante Central Ballester por 0 a 0, se transformó en el séptimo club surgido en la Asociación Rosarina, en presentarse como local en un campeonato de AFA. Un privilegio de pocos.

El primero fue Newell’s cuando el 19 de marzo de 1939 venció 2 a 1 a San Lorenzo en el Parque de la Independencia. Una semana después, el 26 de marzo de ese año, fue Central que se presentó ante la sociedad rosarina con una derrota por 3 a 1 frente a Vélez. Ambos lo hicieron en primera división.

En el ascenso, en segunda división, el primer cotejo de Central Córdoba en el Gabino Sosa fue el 23 de abril de 1943 con una victoria por 4 a 1 frente a Defensores de Belgrano. Luego, el 7 de abril de 1944, en la desaparecida cancha de 27 de febrero y Moreno, Tiro Federal perdió 5 a 2 con Gimnasia de La Plata; y el 15 de abril de 1944, en la actual Sorrento y Víctor Mercante, Argentino igualó 2 a 2 con All Boys.

Mientras que el último fue Renato Cesarini, que jugó su primer cotejo de local en cancha de Newell’s en el Nacional 1982, el 19 de marzo de ese año, y empató 1 a 1 con Platense.

>>Leer más: Leones FC, con Lionel Messi siguiéndolo desde Miami, igualó en el debut absoluto en la AFA

Es muy prematuro para hacer un análisis de Leones FC ya que solamente van dos fechas. Las primeras sensaciones muestran un proyecto futbolístico muy serio que tiene que estar por encima del peso específico del apellido de la familia que maneja el club. Ya que el éxito en el fútbol se define por goles y sería subestimar el trabajo que día a día están haciendo en esta institución.

El plantel del joven Franco Ferlazzo (29 años) cuenta con plantel muy equilibrado para la categoría. Ya que se nutrió de jugadores de experiencia en primera división como Juan Vieyra y Denis Rodríguez en Newell’s, y del colombiano Francisco Bravo Ocampo. Otros como Cristian Bonesso que estuvo a punto de debutar en Central; Además de varios que ya tienen experiencia en la Primera C vistiendo las camisetas de Argentino y Central Córdoba.

Quizás el punto que más le va a costar al ser un club nuevo y con pocos años de vida, es forjar una identidad y convencer al futbolero común de seguir al equipo. Algo que puede llegar a lograr en el futuro con buenas actuaciones.

