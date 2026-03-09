Nuevo uso de la pistola Taser en Rosario: amenazó a su pareja con un cuchillo y a la policía con una viga

Un hombre intimidó con un arma blanca su pareja, quien alertó al 911. Una vez en el lugar, un suboficial ejecutó su arma de baja letalidad para detenerlo

Un hombre de 32 años fue detenido el viernes por la noche en el marco de un procedimiento policial por violencia de género , en Lavalle al 4100 . El aprehendido había amenazado a los uniformados con arrojarle una viga, lo que provocó la utilización de la pistola Taser por parte de uno de los agentes.

Fuerzas del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional II llegaron a la vivienda en la zona sur de Rosario el viernes cerca de las 23.30, alertados por el llamado de una mujer que estaba siendo agredida y amenazada por su pareja.

Según el relato de la víctima a la central del 911, el hombre se encontraba en estado de agresividad, exhibiendo un cuchillo tipo carnicero por la ventana del inmueble . Frente a esta situación, la policía de Santa Fe solicitó la presencia de un uniformado con pistola Taser, arma de baja letalidad que incorporó el gobierno provincial para casos que requieran el uso gradual de la fuerza.

El descontrol sucedió en la planta alta de la vivienda y hasta allí llegaron los policías. El hombre de 32 años, identificado como Brian M., sostenía una viga con sus brazos y amenazaba a los agentes, por lo que un suboficial decidió realizar el despliegue con arma de baja letalidad, a fin de inmovilizar al agresor y colocarle las esposas de seguridad. El detenido fue trasladado a la seccional 21ª.

Pistola Taser Gobierno de Santa Fe

¿Cómo funcionan las pistolas Taser?

El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, aclaró que las Taser son "un elemento más para poder ejercer la fuerza en forma progresiva". Y explicó que el shock genera una "inmovilización momentánea", por lo que "muchas situaciones de crisis se pueden resolver sin necesidad de llegar al grado máximo de cohersión, que es el disparo de un arma de fuego".

"Quienes pretenden desafiar a nuestra policía, sepan que la primera advertencia es la presencia de un oficial uniformado", advirtió el funcionario en el acto de entrega. Luego precisó: "La segunda puede ser esa que ven ahora (en relación a las pistolas Taser) y la tercera, es la respuesta letal".