El precio del gasoil saltó en Rosario mientras sube el petróleo por la guerra en Irán

Marzo comenzó con un fuerte aumento del gasoil en Rosario y no se trata de un problema local o nacional. La variación del último fin de semana asoma como uno de los principales coletazos de la suba del precio internacional del petróleo a raíz del conflicto en Irán.
Aunque el valor difiere de acuerdo a la compañía y la ubicación, el ajuste en las estaciones de servicio de la ciudad tuvo un denominador común este lunes a la mañana. El costo del combustible para motores diésel superó al de la nafta.
Los tableros de todas las empresas empezaron a modificarse en los últimos días como consecuencia de la guerra que se desató tras el ataque de Israel y Estados Unidos contra el régimen de Teherán. La cotización del crudo creció 40 por ciento en una semana y el barril rompió el techo de los 100 dólares por primera vez en tres años y medio.
¿Cuánto cuesta el litro de gasoil en Rosario?
Después de las actualizaciones del fin de semana, el litro de gasoil de máxima calidad ya no se consigue a menos de $ 2.000 en Rosario. Asimismo, la versión regular está cerca de superar esa cifra.
Los nuevos precios siguen una tendencia similar a la que se da en torno a la venta de nafta. YPF ofrece el combustible más barato con un valor de 2.043 pesos para Infinia Diesel. Shell y Axion, por el contrario, se ubican entre las estaciones más caras de la ciudad.
Pasada una semana desde que Estados Unidos comenzó a desplegar a sus fuerzas armadas en Medio Oriente, el presidente Donald Trump dijo este domingo que el petróleo "bajará rápidamente cuando termine la amenaza nuclear de Irán". Así defendió la acción militar iniciada el 28 de febrero pasado.
"La suba a corto plazo es un pequeño precio a pagar en el país y en el mundo por paz y seguridad", aseguró el jefe del Estado norteamericano respecto de la escalada del valor de los combustibles. A continuación sostuvo que "sólo los tontos pensarían algo distinto".
Horacio Marín dijo que no aumentará la nafta de YPF
El titular de YPF, Horacio Marín, aseguró que la compañía argentina "no va a generar cimbronazos en los precios" a pesar de la incertidumbre que genera la volatilidad del mercado internacional. "Somos prudentes y estamos honrando nuestro compromiso honesto con los consumidores", manifestó.
El directivo de la empresa líder del rubro en el país explicó que la petrolera está trabajando "con una estrategia de micropricing para ir analizando los precios día a día, semana a semana". Luego explicó: "Mediante el sistema de moving average, podremos atenuar picos de aumento y bajas dando mayor previsibilidad, teniendo un precio más estable".
"La volatilidad y la incertidumbre no genera valor real, sino especulación de corto plazo", advirtió el CEO de YPF. Luego, remarcó: "Nosotros buscamos ser confiables en el tiempo".