La Capital | Zoom | santafesinas

"Santafesinas" en Rosario: un show gratis para visibilizar a las artistas de la provincia

La cantautora rosarina Clara Bertolini presenta una puesta para celebrar a las hacedoras de la música, la palabra y la danza de Santa Fe

9 de marzo 2026 · 15:02hs
“Santafesinas” es una puesta artística donde mujeres santafesinas homenajean aotras mujeres santafesinas.

“Santafesinas” es una puesta artística donde mujeres santafesinas homenajean aotras mujeres santafesinas.

En el marco del Mes de la Mujer, Rosario será escenario de “Santafesinas”, una puesta conceptual que combina música, investigación y poesía para poner en valor a las mujeres creadoras de la provincia de Santa Fe.

Impulsado por la cantautora rosarina Clara Bertolini y con el auspicio del Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe, el proyecto propone mirar el territorio santafesino desde una perspectiva de género, visibilizando a mujeres músicas que habitan distintos rincones de la provincia con sus guitarras y sus composiciones. Además la puesta busca generar intercambio, construir un registro artístico y fortalecer el trabajo de las mujeres en la música popular.

La presentación se realizará el jueves 12 de marzo a las 21 en el teatro de la Plataforma Lavardén (Mendoza 1085), con entrada libre y gratuita. Las entradas podrán retirarse dos horas antes del espectáculo en la boletería del teatro.

Entre relatos y poesías, “Santafesinas” invita a mirar con otros ojos el río y la pampa, corriéndose de los nombres que suelen ocupar el centro de la memoria colectiva para dar lugar a figuras como Suma Paz y Beatriz Vallejos.

La velada contará con la participación especial de Myriam Cubelos y María Elena Sosa. El repertorio incluirá obras de referentes como Silvina Garré, Sandra Corizzo y Ana Suñé, junto a composiciones de Bertolini, entre ellas el chamamé “Buenas y Santas” y “El Encargo”, sobre las tejedoras del poncho santafesino.

>> Leer más: Día Internacional de la Mujer: este lunes habrá movilización en Rosario

El origen de "Santafesinas"

La idea del proyecto nació a partir de una curiosidad que terminó convirtiéndose en canción. “Hace unos años atrás me enteré que nuestra Provincia de Santa Fe tiene más de ochenta lugares entre parajes, pueblos, colonias, ciudades, con nombres de mujeres, esto me llamó poderosamente la atención y me invitó a hacer una canción al respecto. Así nació “Buenas y Santas”, la canción que dio inicio a “Santafesinas”, relata Clara Bertolini.

A partir de allí comenzaron a surgir nuevas preguntas: "Todos conocemos mujeres cantoras en mayor o menor medida, pero ¿hay mujeres guitarristas, pianistas violinistas, acordeonistas en la música popular de Santa Fe? ¿Hay autoras y compositoras de música de raíz folklórica? ¿Dónde están? ¿Quiénes son las mujeres referentes santafesinas en el bagaje popular?".

La búsqueda incluyó consultas a músicas, periodistas y colegas de distintos puntos de la provincia. El resultado evidenció que sí existen muchas artistas, aunque muchas veces invisibilizadas, especialmente fuera de los grandes centros urbanos.

"Entonces me propuse hablar del tema, buscar en los rincones a estas mujeres músicas de distintos puntos de la provincia y juntarnos, en esta primer instancia, las que estamos más cerca, para concluir en un mismo espectáculo que nos visibilice como trabajadoras de la música pero también reconociéndonos desde un sentir regional", comenta la cantautora.

De ese proceso nació una formación musical integrada por instrumentistas de distintas localidades santafesinas: María Eugenia Vadalá (guitarra, San Lorenzo), Carla Troncoso (acordeón, Carcarañá), Virginia San Juan (violín, San Jerónimo), Samira Abdala (bajo, Santa Fe Capital) y Luciana Harreguy (percusión, Rosario).

“Santafesinas” propone así un espectáculo realizado íntegramente por mujeres que celebran a las hacedoras de la música, la palabra y la danza de todos los tiempos desde un carácter regional. “La música hecha por mujeres nos permite vislumbrar otros sentidos de pertenencia, otros puntos de vista que pueden cambiar el paradigma de los paisajes, en maneras propias de percibir y tejer los relatos, enriqueciendo nuestra construcción social y cultural, desde atrás hacia adelante", sostiene Bertolini.

>>Leer más: Récord histórico: las mujeres ya son el 12% de los choferes de colectivos

Noticias relacionadas
Abel Pintos regresa a la ciudad en el mes de abril

Abel Pintos vuelve a Rosario: cuándo es el show y cómo comprar entradas

Dario Barassi habló por primera vez de su problema de salud 

La confesión de Dario Barassi sobre su salud: "No sé cómo hago, me desespero"

Mirhta Legrand le lanzó una incómoda pregunta a Mauricio Dayub sobre su pareja 

Mirtha Legrand a Mauricio Dayub sobre su pareja: "Es muy bonita, ¿cómo te eligió a vos?

Luciano Pereyra presentó la versión cumbias de Me enamoré de ti junto a Sebastián Mendoza, Un poco de Rudio y Pinky SD

Luciano Pereyra se reinventa con la cumbia: "La música me sigue formando como artista y persona"

Ver comentarios

Las más leídas

Se fue de Newells, nadie logró reemplazarlo y el martes jugará en el Coloso

Se fue de Newell's, nadie logró reemplazarlo y el martes jugará en el Coloso

El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias matinales

El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias matinales

Fuego en un edificio del centro: denuncian amenazas a un funcionario municipal

Fuego en un edificio del centro: denuncian amenazas a un funcionario municipal

En Newells, nada de todo lo nuevo logró llevarse y enterrar lo viejo

En Newell's, nada de todo lo nuevo logró llevarse y enterrar lo viejo

Lo último

Rosario no zafó en el mapa de la crisis de las pymes: las ventas cayeron 5,2% en febrero

Rosario no zafó en el mapa de la crisis de las pymes: las ventas cayeron 5,2% en febrero

Polémico festejo por el Día de la Mujer en Misiones: regalaron baldes, escobas y artículos de limpieza

Polémico festejo por el Día de la Mujer en Misiones: regalaron baldes, escobas y artículos de limpieza

Santafesinas en Rosario: un show gratis para visibilizar a las artistas de la provincia

"Santafesinas" en Rosario: un show gratis para visibilizar a las artistas de la provincia

Rosario no zafó en el mapa de la crisis de las pymes: las ventas cayeron 5,2% en febrero

El presidente de Came, Ricardo Diab, advirtió que tanto los comercios como la industria argentina están "entrando en un circuito del que es muy difícil salir"

Rosario no zafó en el mapa de la crisis de las pymes: las ventas cayeron 5,2% en febrero
Quién es Chamí Mendoza: Los Menores, la barra de Central y violencia en las calles

Por Martín Stoianovich

Policiales

Quién es Chamí Mendoza: Los Menores, la barra de Central y violencia en las calles

El precio del gasoil saltó en Rosario mientras sube el petróleo por la guerra en Irán
La Ciudad

El precio del gasoil saltó en Rosario mientras sube el petróleo por la guerra en Irán

Lo reducen con una pistola Taser tras amenazar a su pareja con un cuchillo y a la policía con una viga
Policiales

Lo reducen con una pistola Taser tras amenazar a su pareja con un cuchillo y a la policía con una viga

El gobierno de Santa Fe muestra nuevo empleo tras la baja de impuestos
Economía

El gobierno de Santa Fe muestra nuevo empleo tras la baja de impuestos

Fuego en un edificio del centro: denuncian amenazas a un funcionario municipal
Policiales

Fuego en un edificio del centro: denuncian amenazas a un funcionario municipal

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Se fue de Newells, nadie logró reemplazarlo y el martes jugará en el Coloso

Se fue de Newell's, nadie logró reemplazarlo y el martes jugará en el Coloso

El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias matinales

El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias matinales

Fuego en un edificio del centro: denuncian amenazas a un funcionario municipal

Fuego en un edificio del centro: denuncian amenazas a un funcionario municipal

En Newells, nada de todo lo nuevo logró llevarse y enterrar lo viejo

En Newell's, nada de todo lo nuevo logró llevarse y enterrar lo viejo

Newells: un petitorio de actores políticos del club para dar una mano en este momento

Newell's: un petitorio de actores políticos del club para dar una mano en este momento

Ovación
¿Cuánto dinero recaudó Newells con el bono en el clásico y qué destino tendrá?

Por Hernán Cabrera
Ovación

¿Cuánto dinero recaudó Newell's con el bono en el clásico y qué destino tendrá?

¿Cuánto dinero recaudó Newells con el bono en el clásico y qué destino tendrá?

¿Cuánto dinero recaudó Newell's con el bono en el clásico y qué destino tendrá?

Alpine, en la mira: el director de Mercedes busca invertir y reanima una rivalidad histórica

Alpine, en la mira: el director de Mercedes busca invertir y reanima una rivalidad histórica

Central: Le tengo mucha fe al equipo para la Copa Libertadores, le dijo Jorge Almirón a La Capital

Central: "Le tengo mucha fe al equipo para la Copa Libertadores", le dijo Jorge Almirón a La Capital

Policiales
Lo reducen con una pistola Taser tras amenazar a su pareja con un cuchillo y a la policía con una viga
Policiales

Lo reducen con una pistola Taser tras amenazar a su pareja con un cuchillo y a la policía con una viga

Quién es Chamí Mendoza: Los Menores, la barra de Central y violencia en las calles

Quién es Chamí Mendoza: Los Menores, la barra de Central y violencia en las calles

Fuego en un edificio del centro: denuncian amenazas a un funcionario municipal

Fuego en un edificio del centro: denuncian amenazas a un funcionario municipal

Colgaron una bandera con amenazas en una escuela baleada hace tres años

Colgaron una bandera con amenazas en una escuela baleada hace tres años

La Ciudad
Demoras en la autopista Rosario-Buenos Aires por un choque entre camiones
La Ciudad

Demoras en la autopista Rosario-Buenos Aires por un choque entre camiones

El precio del gasoil saltó en Rosario mientras sube el petróleo por la guerra en Irán

El precio del gasoil saltó en Rosario mientras sube el petróleo por la guerra en Irán

Mucho alcohol en barrio Parque: denunciaron al conductor de una pick up

Mucho alcohol en barrio Parque: denunciaron al conductor de una pick up

Los ingresos a La Florida crecieron 40% y llegaron a 200.000 este verano

Los ingresos a La Florida crecieron 40% y llegaron a 200.000 este verano

Guerra en Irán: el petróleo aumentó casi un 40 por ciento en una semana
El Mundo

Guerra en Irán: el petróleo aumentó casi un 40 por ciento en una semana

Santa Fe aseguró que redujo un 78 % la violencia en Stella Maris y La Bombacha
La Ciudad

Santa Fe aseguró que redujo un 78 % la violencia en Stella Maris y La Bombacha

Zona noroeste: un hombre fue encontrado baleado y sin vida en la vía pública
Policiales

Zona noroeste: un hombre fue encontrado baleado y sin vida en la vía pública

Se fue de Newells, nadie logró reemplazarlo y el martes jugará en el Coloso
Ovación

Se fue de Newell's, nadie logró reemplazarlo y el martes jugará en el Coloso

Todo vacante en el Quini 6, con varios santafesinos ganadores del Siempre Sale
Información General

Todo vacante en el Quini 6, con varios santafesinos ganadores del Siempre Sale

El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias matinales
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias matinales

El gobierno dijo que repatrió a 250 argentinos varados en Emiratos Árabes
Política

El gobierno dijo que repatrió a 250 argentinos varados en Emiratos Árabes

Más de 1.200 familias resguardan sus viviendas con el plan Protege tu Casa
La Región

Más de 1.200 familias resguardan sus viviendas con el plan Protege tu Casa

Arroyo Ludueña: piden inspecciones en cercanías de un barrio cerrado
La ciudad

Arroyo Ludueña: piden inspecciones en cercanías de un barrio cerrado

Primera C: Leones FC, el club de los Messi, debuta como local ante El Porvenir
Ovación

Primera C: Leones FC, el club de los Messi, debuta como local ante El Porvenir

Lula quiere prohibir las apuestas en línea en todo Brasil
Información General

Lula quiere prohibir las apuestas en línea en todo Brasil

Nueva búsqueda sin resultados del vuelo MH370 de Malaysia Airlines
Información General

Nueva búsqueda sin resultados del vuelo MH370 de Malaysia Airlines

Con gran adhesión, volvió la Caravana Náutica para celebrar la bandera
La Ciudad

Con gran adhesión, volvió la Caravana Náutica para celebrar la bandera

Tenis: Sebastián Baez avanzó en Indian Wells y enfrenta a un ex número 1 del mundo
Ovación

Tenis: Sebastián Baez avanzó en Indian Wells y enfrenta a un ex número 1 del mundo

Zona norte: secuestraron más de 400 dosis de cocaína en tres allanamientos
Policiales

Zona norte: secuestraron más de 400 dosis de cocaína en tres allanamientos

Reforma jubilatoria: la provincia pidió apartar a jueces de la Corte
Política

Reforma jubilatoria: la provincia pidió apartar a jueces de la Corte

Tras la difusión mediática, el paciente de Ospat que tiene cáncer recibirá su quimio

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Tras la difusión mediática, el paciente de Ospat que tiene cáncer recibirá su quimio

Operaron con éxito al policía baleado en la entradera de zona sudoeste
Policiales

Operaron con éxito al policía baleado en la entradera de zona sudoeste

Ya hay vacunas antigripales en las farmacias de Rosario: ¿quiénes pueden vacunarse?

Por Florencia O’Keeffe

La Ciudad

Ya hay vacunas antigripales en las farmacias de Rosario: ¿quiénes pueden vacunarse?