"Santafesinas" en Rosario: un show gratis para visibilizar a las artistas de la provincia

La cantautora rosarina Clara Bertolini presenta una puesta para celebrar a las hacedoras de la música, la palabra y la danza de Santa Fe

En el marco del Mes de la Mujer , Rosario será escenario de “Santafesinas” , una puesta conceptual que combina música, investigación y poesía para poner en valor a las mujeres creadoras de la provincia de Santa Fe .

Impulsado por la cantautora rosarina Clara Bertolini y con el auspicio del Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe, el proyecto propone mirar el territorio santafesino desde una perspectiva de género , visibilizando a mujeres músicas que habitan distintos rincones de la provincia con sus guitarras y sus composiciones. Además la puesta busca generar intercambio, construir un registro artístico y fortalecer el trabajo de las mujeres en la música popular .

La presentación se realizará el jueves 12 de marzo a las 21 en el teatro de la Plataforma Lavardén (Mendoza 1085), con entrada libre y gratuita . Las entradas podrán retirarse dos horas antes del espectáculo en la boletería del teatro .

Entre relatos y poesías, “Santafesinas” invita a mirar con otros ojos el río y la pampa , corriéndose de los nombres que suelen ocupar el centro de la memoria colectiva para dar lugar a figuras como Suma Paz y Beatriz Vallejos .

La velada contará con la participación especial de Myriam Cubelos y María Elena Sosa. El repertorio incluirá obras de referentes como Silvina Garré, Sandra Corizzo y Ana Suñé, junto a composiciones de Bertolini, entre ellas el chamamé “Buenas y Santas” y “El Encargo”, sobre las tejedoras del poncho santafesino.

El origen de "Santafesinas"

La idea del proyecto nació a partir de una curiosidad que terminó convirtiéndose en canción. “Hace unos años atrás me enteré que nuestra Provincia de Santa Fe tiene más de ochenta lugares entre parajes, pueblos, colonias, ciudades, con nombres de mujeres, esto me llamó poderosamente la atención y me invitó a hacer una canción al respecto. Así nació “Buenas y Santas”, la canción que dio inicio a “Santafesinas”, relata Clara Bertolini.

A partir de allí comenzaron a surgir nuevas preguntas: "Todos conocemos mujeres cantoras en mayor o menor medida, pero ¿hay mujeres guitarristas, pianistas violinistas, acordeonistas en la música popular de Santa Fe? ¿Hay autoras y compositoras de música de raíz folklórica? ¿Dónde están? ¿Quiénes son las mujeres referentes santafesinas en el bagaje popular?".

La búsqueda incluyó consultas a músicas, periodistas y colegas de distintos puntos de la provincia. El resultado evidenció que sí existen muchas artistas, aunque muchas veces invisibilizadas, especialmente fuera de los grandes centros urbanos.

"Entonces me propuse hablar del tema, buscar en los rincones a estas mujeres músicas de distintos puntos de la provincia y juntarnos, en esta primer instancia, las que estamos más cerca, para concluir en un mismo espectáculo que nos visibilice como trabajadoras de la música pero también reconociéndonos desde un sentir regional", comenta la cantautora.

De ese proceso nació una formación musical integrada por instrumentistas de distintas localidades santafesinas: María Eugenia Vadalá (guitarra, San Lorenzo), Carla Troncoso (acordeón, Carcarañá), Virginia San Juan (violín, San Jerónimo), Samira Abdala (bajo, Santa Fe Capital) y Luciana Harreguy (percusión, Rosario).

“Santafesinas” propone así un espectáculo realizado íntegramente por mujeres que celebran a las hacedoras de la música, la palabra y la danza de todos los tiempos desde un carácter regional. “La música hecha por mujeres nos permite vislumbrar otros sentidos de pertenencia, otros puntos de vista que pueden cambiar el paradigma de los paisajes, en maneras propias de percibir y tejer los relatos, enriqueciendo nuestra construcción social y cultural, desde atrás hacia adelante", sostiene Bertolini.

