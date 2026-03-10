Central-Estudiantes: hoy se define la fecha de la final de la Supercopa Internacional

La idea es que se juegue el miércoles 18, en Asunción, ya que le interesa a Paraguay y a la Conmebol. Además, el jueves 19 se realizará el sorteo de la Copa Libertadores

Central y Estudiantes se enfrentarán en busca de un nuevo título: la Supercopa Internacional. La fecha establecida para el choque es el miércoles 18, aunque esto quedará definido este martes en la fecha límite para confirmar o no la realización en ese día. Y como se informó tiempo atrás, la idea es que se lleve a cabo en Asunción (Paraguay). "Hoy (martes) se va a definir por sí o no en cuanto a fecha y lugar", le adelantó a Ovación una fuente ligada a la entidad Canalla.

Toda la intriga en torno al duelo entre Canallas y Pinchas se dirimirá esta noche cuando se ratifique o no la fecha establecida y el lugar elegido para definir al campeón de la Supercopa. A Paraguay y la Conmebol le agrada que se juegue en el vecino país, sobre todo para aprovechar que al día siguiente, el jueves 19, se sorteará la Copa Libertadores en Luque, distante a menos de 20 kilómetros de la capital paraguaya.

El estadio que habría sido elegido para el partido es el de Cerro Porteño, aunque este tema también quedará resuelto esta noche y sin más dilaciones.

En cuanto a fechas, Central no estaría con demasiados inconvenientes ya que por la fecha 11 del torneo Apertura visitará a Banfield el sábado 14, a las 20. El que sí tiene mayores problemas es Estudiantes, ya que deberá visitar a Gimnasia (Mendoza) el martes 17, es decir que la dirigencia buscaría reprogramar ese partido.

El trofeo, que comenzó a disputarse hace pocos años, volverá a salir al exterior. A diferencia de la edición 2025, que se jugó en Avellaneda y terminó con derrota del Pincha ante Vélez, esta vez los organizadores observan con buen ojo que se dispute en terreno ajeno.

El motivo de la final de Supercopa Internacional

Central logró quedarse con el primer puesto de la tabla anual y se consagró campeón de la Liga Profesional 2025, en una determinación que generó polémica no por el rendimiento y los méritos que había hecho el Canalla, sino por la determinación de la AFA de resolver el logro al final del torneo.

Por su lado, Estudiantes accedió a esta final luego de consagrarse campeón del Trofeo de Campeones, título que le permitió sumar una nueva estrella y volver a disputar una definición por otro trofeo.

Central y Estudiantes volverán a enfrentarse después de la determinación de los platenses de hacerle un pasillo de espaldas a los Canallas, en un hecho histórico y que generó una repercusión mundial.