Tini lanzó el videoclip de "El cielo", ¿dedicado a Rodrigo de Paul?

En el videoclip de "El cielo", se puede observar a Tini en distintos escenarios: en un bosque perdida, en un estudio de fotos, volando en el cielo y, como es de costumbre, bailando coreografías al compás de la música. Por otro lado, en la letra la artista cuenta la historia del fin de una relación amorosa, “Ojalá no fuese tuya esta canción. Si te mentí, baby, te pido perdón. Si yo intenté quedarme y no me salió”, canta en las primeras estrofas. En pocos minutos, estalló en reproducciones y los comentarios en redes sociales no tardaron en aparecer, ¿hace referencia a su última relación con el futbolista Rodrigo de Paul?