Colgaron una bandera con amenazas en una escuela que fue baleada tres años atrás

El mensaje intimidatorio en el barrio Ludueña es similar al que la policía encontró días atrás en otro colegio de la zona sur de Rosario. Suspendieron las clases

9 de marzo 2026 · 08:46hs
La bandera fue hallada cerca del cruce de Larrea y Vélez Sarsfield.

Foto: La Capital/Sebastián Suárez Meccia.

La bandera fue hallada cerca del cruce de Larrea y Vélez Sarsfield.

Por tercera vez en cuatro días, una escuela fue utilizada para colgar una bandera con amenazas mafiosas en Rosario. La directora de la institución recordó este lunes que la institución sufrió una balacera casi tres años, pero aseguró que pueden brindar garantías para normalizar la actividad.

Gendarmería Nacional implementó un corte de tránsito en Larrea y Vélez Sarsfield por la denuncia sobre una sábana atada frente al establecimiento. En ella habían escrito un mensaje intimidatorio casi idéntico al que la policía encontró el último viernes en otro complejo educativo de la zona sur.

Una portera de la Escuela 84 José Mármol vio la bandera antes de las 6.30 de la mañana y dio aviso a los directivos. A partir de ese momento, se suspendieron provisoriamente las actividades y las docentes se quedaron en la puerta a la espera de una resolución en el barrio Ludueña.

Bandera con amenazas en el barrio Ludueña

Las amenazas no apuntan contra la institución sino hacia presuntos miembros de organizaciones narcocriminales de Rosario. "Esta situación ya la hemos vivido con un agravante mucho más complicado", señaló la directora Carolina Sola. Así se refirió a la balacera del sábado 8 de abril de 2023 en el mismo establecimiento.

Escuela José Mármol 2

La docente se mostró preocupada por la maniobra para difundir mensajes mafiosos con una entidad educativa como telón de fondo. Mientras se desarrollaba un operativo con casi una decena de móviles de las fuerzas de seguridad, decidió hacer un llamado a la tranquilidad: "No nos desesperemos, no generemos caos".

>> Leer más: "A la escuela no la balearon, la acribillaron con armas automáticas"

"Queremos que la comunidad sepa que vamos a seguir unidos como cuando salimos adelante de esa situación", manifestó la directora en cuanto al antecedente del ataque a balazos que sufrieron tres años atrás. Además de la reanudación de las clases, las autoridades esperaban el visto bueno para abrir el comedor escolar al mediodía.

Sola se había quedado afuera del establecimiento, al igual que las asistentes y maestras del barrio Ludueña. En diálogo con Telefe Rosario, manifestó: "Los niños y niñas tienen que venir a la escuela porque es un lugar seguro y vamos a tratar de darles todas las garantías para que eso suceda". A continuación remarcó que la bandera se vincula a cuestiones con un "trasfondo político" y se mostró confiada en normalizar las actividades cuanto antes.

Dos amenazas previas con un mensaje calcado

La primera bandera de la serie fue hallada el último viernes a la mañana en el Colegio del Sur, ubicado sobre Regimiento 11 y avenida San Martín. El mensaje intimidatorio se refería a homicidios y lavado de dinero con múltiples destinatarios.

En el transcurso del fin de semana, la historia se repitió en el Colegio Rey de Gloria. Las amenazas en Perú al 300 bis se repetían en cuanto al contenido y los nombres propios, aunque esta vez la denuncia ingresó fuera del horario de clases y tuvo menor repercusión.

