La Capital | La Ciudad | alcohol

Mucho alcohol a la mañana en barrio Parque: denunciaron al conductor de una pick up

El automovilista de 50 años fue interceptado a bordo de una camioneta y el test tuvo un resultado inusitado

9 de marzo 2026 · 08:48hs
El examen dio positivo respecto del consumo de alcohol en 27 de Febrero y Suipacha.

Foto: Policía de Santa Fe.

El examen dio positivo respecto del consumo de alcohol en 27 de Febrero y Suipacha.

La policía rosarina hizo este fin de semana un operativo que incluyó un test de alcoholemia con un registro altísimo. El control derivó en el secuestro de una pick up a última hora de la mañana en el barrio Parque, donde habían interceptado al conductor.

Según fuentes oficiales, la denuncia involucra a un hombre de 50 años identificado en 27 de Febrero y Suipacha. A partir de la intervención de inspectores municipales en el procedimiento, su vehículo fue remitido al corralón debido una falta de tránsito grave.

El primer examen que hicieron los agentes determinó que el automovilista tenía 2,38 gramos de alcohol por litro de sangre. Este resultado implica una infracción en relación a la normativa de tolerancia cero al volante en Rosario y casi quintuplica el máximo permitido en las provincias donde todavía se permite la actividad bajo los efectos de las bebidas.

Un conductor peligroso que había bebido alcohol

La Policía de Investigaciones (PDI) decidió retener a Javier B. bajo sospecha de que no estaba en condiciones de manejar. Los agentes interceptaron al conductor de una Volkswagen Amarok a las 11.30 de la mañana y llamaron al 911 para hacer la denuncia correspondiente.

Alcoholemia 27 de Febrero Suipacha 2

Después del aviso a través de la Central de Emergencias, el personal del Comando Radioeléctrico fue a evaluar al conductor junto con inspectores de la Dirección de Control Urbano. Estos últimos se hicieron cargo del test positivo.

>> Leer más: Operativos antipicadas: 35 vehículos al corralón y 19 positivos de alcoholemia

A partir del resultado del examen, los agentes municipales decidieron secuestrar la camioneta gris a pocas cuadras del Estadio Municipal Jorge Newbery. El procedimiento concluyó pasado el mediodía y el vehículo quedó fuera de circulación a la espera de la intervención del Juzgado de Faltas.

¿Cuál es la multa para el conductor de la pick up?

El artículo 288 del Código de Convivencia Ciudadana establece multas con un mínimo de 600 unidades fijas y un máximo de 750 para los casos más graves de alcoholemia positiva. La normativa vigente establece un piso de 1,50 gramos por litro de sangre dentro de las máximas sanciones económicas.

En este caso, la ordenanza 10.267 define un pago mínimo de 518.100 pesos, de acuerdo al valor vigente en la provincia de Santa Fe. Además, el municipio puede aplicar una inhabilitación de hasta un año para las licencias de los infractores.

Noticias relacionadas
El óvalo del Hipódromo será objeto de otras nuevas transformaciones, al fútbol, hockey y rugby se le sumarán tenis y pádel. Se vienen los Juegos Suramericanos

Juegos Suramericanos: el tenis se disputará en el óvalo del Hipódromo

Una vez más, el 8M también será un espacio para expresar fuertes críticas al gobierno de Javier Milei. 

Día Internacional de la Mujer: este lunes habrá movilización en Rosario

el tiempo en rosario: lunes con fuertes rafagas y posibles lluvias matinales

El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias matinales

A través del Plan Abre, la provincia invierte en distintas obras de infraestructura en los barrios. 

Santa Fe aseguró que redujo un 78 % la violencia en Stella Maris y La Bombacha

Ver comentarios

Las más leídas

Se fue de Newells, nadie logró reemplazarlo y el martes jugará en el Coloso

Se fue de Newell's, nadie logró reemplazarlo y el martes jugará en el Coloso

Capturaron a Chami Mendoza, de Los Menores, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe

Capturaron a Chami Mendoza, de Los Menores, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe

El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias matinales

El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias matinales

Zona noroeste: un hombre fue encontrado baleado y sin vida en la vía pública

Zona noroeste: un hombre fue encontrado baleado y sin vida en la vía pública

Lo último

Fuego en un edificio céntrico: denunciaron amenazas a un funcionario municipal

Fuego en un edificio céntrico: denunciaron amenazas a un funcionario municipal

Cuándo corre Franco Colapinto: días, horarios y TV del GP de China de la Fórmula 1

Cuándo corre Franco Colapinto: días, horarios y TV del GP de China de la Fórmula 1

Escandalosa final en Brasil: Cruzeiro-Atlético Mineiro terminó con patadas, corridas y piñas

Escandalosa final en Brasil: Cruzeiro-Atlético Mineiro terminó con patadas, corridas y piñas

Colgaron una bandera con amenazas en una escuela que fue baleada tres años atrás

El mensaje intimidatorio en el barrio Ludueña es similar al que la policía encontró días atrás en otro colegio de la zona sur de Rosario. Suspendieron las clases

Colgaron una bandera con amenazas en una escuela que fue baleada tres años atrás
Fuego en un edificio céntrico: denunciaron amenazas a un funcionario municipal
Policiales

Fuego en un edificio céntrico: denunciaron amenazas a un funcionario municipal

El gobierno nacional promulgó el nuevo Régimen Penal Juvenil: qué cambios se introducen
Política

El gobierno nacional promulgó el nuevo Régimen Penal Juvenil: qué cambios se introducen

Los ingresos a La Florida crecieron 40% y llegaron a 200.000 este verano

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Los ingresos a La Florida crecieron 40% y llegaron a 200.000 este verano

Día Internacional de la Mujer: este lunes habrá movilización en Rosario
La Ciudad

Día Internacional de la Mujer: este lunes habrá movilización en Rosario

Mucho alcohol a la mañana en barrio Parque: denunciaron al conductor de una pick up
La Ciudad

Mucho alcohol a la mañana en barrio Parque: denunciaron al conductor de una pick up

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Se fue de Newells, nadie logró reemplazarlo y el martes jugará en el Coloso

Se fue de Newell's, nadie logró reemplazarlo y el martes jugará en el Coloso

Capturaron a Chami Mendoza, de Los Menores, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe

Capturaron a Chami Mendoza, de Los Menores, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe

El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias matinales

El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias matinales

Zona noroeste: un hombre fue encontrado baleado y sin vida en la vía pública

Zona noroeste: un hombre fue encontrado baleado y sin vida en la vía pública

Newells: un petitorio de actores políticos del club para dar una mano en este momento

Newell's: un petitorio de actores políticos del club para dar una mano en este momento

Ovación
Escandalosa final en Brasil: Cruzeiro-Atlético Mineiro terminó con patadas, corridas y piñas
Ovación

Escandalosa final en Brasil: Cruzeiro-Atlético Mineiro terminó con patadas, corridas y piñas

Escandalosa final en Brasil: Cruzeiro-Atlético Mineiro terminó con patadas, corridas y piñas

Escandalosa final en Brasil: Cruzeiro-Atlético Mineiro terminó con patadas, corridas y piñas

En Newells, nada de todo lo nuevo logró llevarse y enterrar lo viejo

En Newell's, nada de todo lo nuevo logró llevarse y enterrar lo viejo

Primera C: Leones FC, el club de los Messi, debuta como local ante El Porvenir

Primera C: Leones FC, el club de los Messi, debuta como local ante El Porvenir

Policiales
Fuego en un edificio céntrico: denunciaron amenazas a un funcionario municipal
Policiales

Fuego en un edificio céntrico: denunciaron amenazas a un funcionario municipal

Colgaron una bandera con amenazas en una escuela que fue baleada tres años atrás

Colgaron una bandera con amenazas en una escuela que fue baleada tres años atrás

Zona noroeste: un hombre fue encontrado baleado y sin vida en la vía pública

Zona noroeste: un hombre fue encontrado baleado y sin vida en la vía pública

Capturaron a Chami Mendoza, de Los Menores, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe

Capturaron a Chami Mendoza, de Los Menores, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe

La Ciudad
Mucho alcohol a la mañana en barrio Parque: denunciaron al conductor de una pick up
La Ciudad

Mucho alcohol a la mañana en barrio Parque: denunciaron al conductor de una pick up

Los ingresos a La Florida crecieron 40% y llegaron a 200.000 este verano

Los ingresos a La Florida crecieron 40% y llegaron a 200.000 este verano

Juegos Suramericanos: el tenis se disputará en el óvalo del Hipódromo

Juegos Suramericanos: el tenis se disputará en el óvalo del Hipódromo

Día Internacional de la Mujer: este lunes habrá movilización en Rosario

Día Internacional de la Mujer: este lunes habrá movilización en Rosario

Arroyo Ludueña: piden inspecciones en cercanías de un barrio cerrado
La ciudad

Arroyo Ludueña: piden inspecciones en cercanías de un barrio cerrado

Primera C: Leones FC, el club de los Messi, debuta como local ante El Porvenir
Ovación

Primera C: Leones FC, el club de los Messi, debuta como local ante El Porvenir

Lula quiere prohibir las apuestas en línea en todo Brasil
Información General

Lula quiere prohibir las apuestas en línea en todo Brasil

Nueva búsqueda sin resultados del vuelo MH370 de Malaysia Airlines
Información General

Nueva búsqueda sin resultados del vuelo MH370 de Malaysia Airlines

Con gran adhesión, volvió la Caravana Náutica para celebrar la bandera
La Ciudad

Con gran adhesión, volvió la Caravana Náutica para celebrar la bandera

Tenis: Sebastián Baez avanzó en Indian Wells y enfrenta a un ex número 1 del mundo
Ovación

Tenis: Sebastián Baez avanzó en Indian Wells y enfrenta a un ex número 1 del mundo

Zona norte: secuestraron más de 400 dosis de cocaína en tres allanamientos
Policiales

Zona norte: secuestraron más de 400 dosis de cocaína en tres allanamientos

Reforma jubilatoria: la provincia pidió apartar a jueces de la Corte
Política

Reforma jubilatoria: la provincia pidió apartar a jueces de la Corte

Tras la difusión mediática, el paciente de Ospat que tiene cáncer recibirá su quimio

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Tras la difusión mediática, el paciente de Ospat que tiene cáncer recibirá su quimio

Operaron con éxito al policía baleado en la entradera de zona sudoeste
Policiales

Operaron con éxito al policía baleado en la entradera de zona sudoeste

Se registró un sismo de magnitud 5 en La Rioja y Córdoba
Información general

Se registró un sismo de magnitud 5 en La Rioja y Córdoba

Desde abril será más simple sacar el carné de conducir en Rosario
La Ciudad

Desde abril será más simple sacar el carné de conducir en Rosario

Descarriló un tren de carga en el ingreso a la ciudad de San Lorenzo
La Región

Descarriló un tren de carga en el ingreso a la ciudad de San Lorenzo

Juegos Suramericanos 2026: avanza la construcción del Centro Acuático Provincial
La Ciudad

Juegos Suramericanos 2026: avanza la construcción del Centro Acuático Provincial

Trump amenaza a Irán con una destrucción total y ataques de extrema dureza
El Mundo

Trump amenaza a Irán con una destrucción total y ataques de "extrema dureza"

Milei participa de la cumbre Escudo de las Américas convocada por Trump
Política

Milei participa de la cumbre Escudo de las Américas convocada por Trump

Finalizó el laqueado del mural de El Aura y ya se puede transitar normalmente
La Ciudad

Finalizó el laqueado del mural de El Aura y ya se puede transitar normalmente

Fijaron nuevas recompensas para atrapar a dos prófugos por homicidio
Policiales

Fijaron nuevas recompensas para atrapar a dos prófugos por homicidio

UNR: lunes con facultades con guardias mínimas por un paro de los no docentes
La Ciudad

UNR: lunes con facultades con guardias mínimas por un paro de los no docentes

Una entradera en zona sudoeste terminó con un policía baleado
Policiales

Una entradera en zona sudoeste terminó con un policía baleado