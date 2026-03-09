Mucho alcohol a la mañana en barrio Parque: denunciaron al conductor de una pick up

El automovilista de 50 años fue interceptado a bordo de una camioneta y el test tuvo un resultado inusitado

El examen dio positivo respecto del consumo de alcohol en 27 de Febrero y Suipacha.

La policía rosarina hizo este fin de semana un operativo que incluyó un test de alcoholemia con un registro altísimo . El control derivó en el secuestro de una pick up a última hora de la mañana en el barrio Parque , donde habían interceptado al conductor.

Según fuentes oficiales, la denuncia involucra a un hombre de 50 años identificado en 27 de Febrero y Suipacha . A partir de la intervención de inspectores municipales en el procedimiento, su vehículo fue remitido al corralón debido una falta de tránsito grave.

El primer examen que hicieron los agentes determinó que el automovilista tenía 2,38 gramos de alcohol por litro de sangre . Este resultado implica una infracción en relación a la normativa de tolerancia cero al volante en Rosario y casi quintuplica el máximo permitido en las provincias donde todavía se permite la actividad bajo los efectos de las bebidas.

La Policía de Investigaciones (PDI) decidió retener a Javier B. bajo sospecha de que no estaba en condiciones de manejar. Los agentes interceptaron al conductor de una Volkswagen Amarok a las 11.30 de la mañana y llamaron al 911 para hacer la denuncia correspondiente.

Alcoholemia 27 de Febrero Suipacha 2 Foto: Policía de Santa Fe.

Después del aviso a través de la Central de Emergencias, el personal del Comando Radioeléctrico fue a evaluar al conductor junto con inspectores de la Dirección de Control Urbano. Estos últimos se hicieron cargo del test positivo.

A partir del resultado del examen, los agentes municipales decidieron secuestrar la camioneta gris a pocas cuadras del Estadio Municipal Jorge Newbery. El procedimiento concluyó pasado el mediodía y el vehículo quedó fuera de circulación a la espera de la intervención del Juzgado de Faltas.

¿Cuál es la multa para el conductor de la pick up?

El artículo 288 del Código de Convivencia Ciudadana establece multas con un mínimo de 600 unidades fijas y un máximo de 750 para los casos más graves de alcoholemia positiva. La normativa vigente establece un piso de 1,50 gramos por litro de sangre dentro de las máximas sanciones económicas.

En este caso, la ordenanza 10.267 define un pago mínimo de 518.100 pesos, de acuerdo al valor vigente en la provincia de Santa Fe. Además, el municipio puede aplicar una inhabilitación de hasta un año para las licencias de los infractores.