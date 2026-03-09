Fuego en un edificio céntrico: denunciaron amenazas a un funcionario municipal

El principio de incendio provocó daños en la entrada. Después, la policía encontró una nota dirigida a un subsecretario

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) confirmó este lunes un ataque con amenazas en el centro de Rosario. De acuerdo a la denuncia, un hombre no identificado prendió fuego la puerta de un edificio y dejó una nota para un funcionario municipal antes de la huida.

Fuentes judiciales y policiales dieron cuenta del secuestro de un cartel después de un principio de incendio en Corrientes al 1300 . El operativo se llevó a cabo durante la madrugada y sólo se registraron daños materiales leves en la entrada al inmueble.

Si bien el contenido se mantiene bajo reserva a nivel oficial, el mensaje apuntaba contra el subsecretario de Mantenimiento Urbano, Jonatan Flores . En primera instancia, los investigadores lograron reconstruir lo ocurrido a partir de las grabaciones de las cámaras de videovigilancia de la propiedad.

La investigación se inició alrededor de las 2.30 de la mañana, cuando la Central de Emergencias 911 recibió un llamado desde la empresa que monitorea el edificio ubicado entre 9 de Julio y 3 de Febrero. A continuación, agentes de la Brigada Motorizada constataron que había un incendio en el sector de ingreso.

Los bomberos apagaron las llamas y constataron que el siniestro no había afectado otros sectores fuera del área de acceso. Por otra parte, la policía encontró una nota amenazante dirigida a un funcionario público.

Los primeros testimonios recabados por las fuerzas de seguridad provinciales indican que un delincuente tiró nafta en la puerta para prenderla fuego. Antes de escapar, dejó el cartel referido a una de las máximas autoridades de la Secretaría de Ambiente y Espacio Público de Rosario.

Amenazas Corrientes 1300 La policía rosarina recibió una denuncia sobre amenazas y un principio de incendio el lunes 9 de marzo de 2026 en Corrientes al 1300. Allí encontraron una nota dirigida a un funcionario municipal. Foto: La Capital/Sebastián Suárez Meccia.

Además del registro de los videos de la firma Full Control, el MPA solicitó un relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas en la zona para esclarecer el hecho. El gabinete criminalístico fue enviado a buscar rastros y entrevistar a otros testigos por orden de la unidad de Flagrancia de la Fiscalía Regional Segunda.

A primera hora de la mañana quedaban pocos rastros del fuego sobre calle Corrientes. Una joven empleada se había ocupado de limpiar el hollín en la vereda. Mientras tanto, los porteros eléctricos dejaron de funcionar por el efecto de las llamas.