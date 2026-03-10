Colectivos a GNC: las altas tasas complican la reconversión en la compra de unidades

El intendente Pablo Javkin anunció en el Concejo la compra de unidades propulsadas a gas en reemplazo del gasoil. El proyecto ya tiene varias pruebas y buenos resultados. El financiamiento es un escollo en el proceso

"Por primera vez, incorporaremos tecnología GNC en lugar de diésel, para reducir a la mitad los costos de funcionamiento, las emisiones y la contaminación sonora de los vehículos. Comenzaremos con la línea 115”, anunció el intendente Pablo Javkin la semana pasada desde el Concejo Municipal en la apertura de sesiones ordinarias del año. Un proyecto ambicioso para mutar a energías limpias en el transporte y que comenzó a dar sus primeros pasos con colectivos a GNC que circularon tanto en la empresa estatal del transporte Movi como en la concesionaria Rosario Bus y que traería una reducción superior al 30 por ciento en los costos del combustible, bajaría las emisiones tóxicas y los ruidos urbanos. La reconversión del gasoil a GNC se encuentra en etapa de análisis y frente a un obstáculo que mencionan los privados: las elevadas tasas de financiación para la compra de unidades.

La idea de achicar los gastos de funcionamiento del transporte urbano de pasajeros va teniendo rodaje en los despachos oficiales. Reducir más de un 30 por ciento el ítem combustibles en la estructura total de costos del sistema no es un tema menor. Y este renglón de los gastos representa un 25 por ciento del total de lo que implica poner los coches a rodar a diario. De modo que la reconversión de unidades propulsadas a gasoil a nativas GNC marca el horizonte de un transporte sin subsidios nacionales, con muchos pasajeros franquiciados y en un esquema de permanente aumento de los combustibles.

Movi, la empresa estatal que explota gran parte de las líneas urbanas, tuvo a prueba desde diciembre de 2024 a enero de 2025 un coche Scania impulsado a GNC . Luego, otro de una marcha de origen chino que importa la firma Corven. Con estas pruebas piloto, en los despachos de la firma se está trabajando para configurar las especificaciones y presupuestos de un futuro pliego de compra de unidades. Javkin había adelantado la semana pasada que se comenzaría por la línea 115.

gnc1

El intendente había anunciado además la incorporación de 145 colectivos nuevos a la flota, que circularán en las líneas 115, 103, 122, 127, 120 y 142. Estos se agregan a los 187 ya sumados a lo largo de estos años. Así, la flota redujo la antigüedad de 8 a 6 años.

Las exploraciones para la compra concreta de unidades a GNC está en etapa embrionaria. Pero sí es cierto que seducen los beneficios de esta mutación a gas del transporte, que implica una reducción de la emanación de tóxicos y de los costos en el ítem combustibles. El proyecto de adquisición debe pasar por el tamiz de las secretarías de Movilidad, Gobierno y Hacienda, y los coches deberán sortear los exámenes de calificación de la Secretaría de Industria y Comercio, que define las características técnicas y requisitos establecidos en los pliegos del transporte.

El caso Metropol

En Movi se proyecta una primera compra de 45 coches cero kilómetro, mientras que Rosario Bus piensa en 60. Ambas empresas miran con detenimiento la experiencia de Metropol. La transportista porteña puso a rodar al menos dos coches a GNC en las líneas 65 y 151 en Caba. Y durante este año las flotas de colectivos deberían tener un 15 por ciento de coches a gas o eléctricos. Para 2027 se debe cubrir el 30 por ciento.

China fue el proveedor con 150 unidades montadas en dos semanas, en la fábrica King Long, el tercer gigante en el rubro. Y la inversión de la empresa porteña rondaría los 45 millones de dólares. El plan de movilidad de Caba prevé una reconversión a energías limpias con un paso a GNC y luego ir hacia la propulsión eléctrica. Todo un proceso que requiere mucha inversión e infraestructura.

gnc2

Los empresarios de Rosario hacen sus números en un contexto de crisis, con aumento de los combustibles y falta de subsidios nacionales. Un cero kilómetro nativo GNC tiene un valor que oscila entre los 200 mil y los 300 mil dólares, mientras que coche diésel está por debajo de los 200 mil. Para pensar en un colectivo eléctrico hay que ir entre los 500 mil y los 650 mil dólares.

Unidades en testeo

Tanto Movi como Rosario Bus ya hicieron sus pruebas de tres modelos en carácter de comodato: Scania, el modelo chino que importa Corven Bus, que funcionó en la línea 130 (Rosario Bus 3030 Carrocería Zhong Tong) y el coche Yuton. Como se informó previamente, Movi puso en período de prueba durante dos meses en 2024 una unidad impulsada a GNC en las líneas 134 y 135, fabricado por Scania. "Las pruebas fueron satisfactorias y estamos armando un presupuesto para luego tomar definiciones. Lo antes posible se saldrá a licitar con un pliego y con un monto. En función de todo esto se tomará una definición", indicaron desde Movi, para razonar: "La inversión podría estar arriba en un 30 por ciento que seguir con los buses a gasoil, pero se recupera con el ahorro en combustible.

gnc3

Rosario Bus

En Rosario Bus, tal como indicaron desde la firma, se probaron los prototipos del Scania y el modelo importado por Corven. También recibieron un prototipo de Yuton de origen asiático. "Las pruebas fueron buenas, la experiencia nos confirmó que el consumo es menor, pese a que el coche es más caro", indicó el directivo consultado por La Capital.

La concesionaria privada recambió 60 unidades por coches nuevos durante 2025 y la idea es adquirir otros 60 más con la idea de comprar coches a GNC. "Todo va a depender de los bancos, las tasas están muy altas; queremos ir hacia la reconversión pero vamos paso a paso por el tema bancario, por lo que estamos pensando en una definición hacia el segundo semestre y dependiendo de la economía del país", aclaró el transporista.

Otro punto es la autonomía de los coches nativos GNC, que oscilan entre los 250 y los 300 kilómetros. "El 95 por ciento de la flota nuestra no tendrá problemas, el interurbano se complica", dijeron desde Rosario Bus al remarcar que el problema es financiero. "Hoy lo que se paga de intereses para comprar un colectivo a gas no se ahorra con la eficiencia del GNC, pero es un tema financiero con tasas muy elevadas, estamos esperando que se den las condiciones", finalizó.

Sobre la carpeta del discurso, quedó una frase del intendente: "Al finalizar el año, más de la mitad de los colectivos de la ciudad habrán sido renovados”, dijo, para indicar que esta renovación permitirá que, hacia fin de año, más de la mitad de la flota de casi unos 700 coches haya sido renovada.