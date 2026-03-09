La Capital | Economía | Gobierno de Santa Fe

El gobierno de Santa Fe muestra nuevo empleo tras la baja de impuestos

El informe de los ministros provinciales se centró en tres herramientas: descuento de ingresos brutos para emplear, para pagar energía, para bajar de categoría

9 de marzo 2026 · 11:18hs
El gobierno de Santa Fe anunció los primeros resultados de las nuevas herramientas de la ley tributaria 2026 que otorgan beneficios en el empleo y la deducción de impuestos. De esta forma muestra números positivos en un contexto dominado por el desempleo

El informe de las autoridades provinciales se centró en tres herramientas: los pedidos de descuento en el pago de ingresos brutos por los salarios de nuevos trabajadores incorporados por las empresas; las solicitudes para descontar de Ingresos Brutos lo abonado en concepto de energía eléctrica; y los trámites iniciados por pequeños comercios para reducir su alícuota de ingresos brutos al 2,5%.

Durante la presentación se informaron la cantidad de empresas que solicitaron los beneficios vinculados a la ampliación de plantillas laborales durante 2026, así como los pedidos de comercios minoristas para acceder a la reducción de alícuotas prevista para el sector.

Gobierno de Santa Fe y la tributaria

El ministro de Economía, Pablo Olivares, comentó que unas 2466 empresas ya utilizan alguno de los beneficios, mientras que 276 lograron combinar más de un incentivo fiscal. Por ejemplo, unas 366 empresas dedujeron para nuevos puestos de trabajo con una disminución de 766 millones de pesos en un solo mes.

Así como la macroeconomía está afectando y nos estamos ocupando de evitar la destrucción de empleo, también estamos potenciando la creación de empleo”, dijo Olivares para diferenciarse del gobierno nacional. "En Santa Fe estamos bajando impuestos y, en un contexto macroeconómico complejo, esta reducción tiene una importancia aún mayor”.

Su par de Trabajo, Roald Báscolo detalló que fueron en enero 649 empleos en blanco mayormente del comercio y la industria. La mayor parte corresponde a pequeñas estructuras productivas: 283 firmas incorporaron un trabajador y otras 41 sumaron dos empleados. “Esto estará todo el año vigente. Aquellos que tenían dudas, ya tenemos resultados”, dijo en conferencia de prensa.

videoframe_1986300

Respecto a las solicitudes para descontar de Ingresos Brutos abonado en concepto de energía eléctrica comentaron que unas 137 industrias y 1147 comercios ya accedieron al beneficio que implican unos 476 millones mensuales que pone el Estado. Por último, 816 comercios redujeron su alícuota de Ingresos Brutos al 2,5%.

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, dimensionó: “El gobierno deja de recaudar 80 mil millones y queda en el entramado productivo o en las familias. Esos recursos que cuida el gobernador vuelven a la rueda”.

También sostuvo que no se apostó a las grandes industrias en esta tributaria sino a los comercios pequeños que pueden ser desde kioscos a talleres. “Hay empresas que necesitan una mano para no quedar al costado, hay empresas que se están recuperando un poco de la recesión y hay otras que necesitan inversiones para crecer. Nosotros ponemos énfasis en las que están cerca de quedar al lado del camino”.

Por último, dijo: “Queremos reafirmar la posición de Estado, no como comentarista sino como facilitadores en un contexto complejo”.

