La saga de banderas con amenazas frente a escuelas se extiende por barrio Ludueña

La PDI descolgó un lienzo de unos cuatro metros de ancho este martes a la mañana y se suspendieron las actividades de cuatro instituciones

La policía rosarina secuestró este martes una nueva bandera con amenazas en otra escuela del barrio Ludueña . Al igual que en otros episodios, el mensaje mafioso no apunta contra el establecimiento educativo sino hacia presuntos vendedores de droga y sus cómplices.

Los encargados del operativo se llevaron un gran lienzo que quedó colgado sobre uno de los portones de ingreso en Humberto Primo y Camilo Aldao . El día anterior se había llevado a cabo otro procedimiento por una denuncia casi idéntica en otra institución ubicada a poco más de seis cuadras.

En esta oportunidad, los delincuentes decidieron poner una bandera de cuatro metros de ancho en la entrada a la Escuela Particular Incorporada 1.027 Luisa Mora de Olguín . La Policía de Investigaciones (PDI) se encargó de secuestra la evidencia pasadas las 7 de la mañana junto con los primeros peritajes para esclarecer el hecho.

Después de la denuncia, el Ministerio de Educación de Santa Fe habilitó la suspensión de las clases y todas las demás actividades escolares en el establecimiento del barrio Ludueña . Allí funcionan un jardín, una primaria, una secundaria y una institución para adultos.

"Confiamos en la pronta resolución del caso, asegurando vías pacíficas y preventivas del cierre de esta problemática", manifestaron los directivos de la institución a través de un comunicado. Por esta vía confirmaron que la medida responde a los protocolos y las recomendaciones de la cartera provincial.

El procedimiento en la escuela fundada por el padre Edgardo Montaldo agrega un nuevo capítulo a la saga de amenazas que usan a los establecimientos educativos como "buzones" para enviar mensajes sobre la actividad de bandas vinculadas al narcotráfico. Desde el último viernes, se registraron al menos cinco casos de este tipo y cuatro de ellos ocurrieron en el nortes y el noroeste rosarino.

El primer episodio es el único que tuvo lugar fuera del radio de los barrios Ludueña y Empalme Graneros. La bandera fue hallada en el Colegio del Sur el día después del asesinato de Gian Mastrocola, el bebé de un año que fue baleado en brazos de su padre por una pelea en su barbería. Si bien el crimen ocurrió a unas 15 cuadras de allí, no trascendieron posibles conexiones entre ambos hechos.

¿Qué dicen las banderas colgadas en escuelas de Rosario?

Varios nombres se repiten en los mensajes intimidatorios escritos con aerosol a lo largo de la última semana. Algunos corresponden a supuestos miembros de bandas dedicadas al microtráfico de drogas. También se repiten las acusaciones sobre lavado de dinero procedente de estos negocios.

Escuela Luisa Mora de Olguín Foto: La Capital/Sebastián Suárez Meccia.

La serie de denuncias comenzó en Regimiento 11 al 1100, pero luego se concentró en instituciones de Ludueña y Empalme. El fin de semana anterior, la policía secuestró una segunda bandera en el Colegio Rey de Gloria, ubicado sobre Perú al 300 bis. Cuando se reanudaron las clases, la Justicia añadió a la investigación una tercera amenaza en la Escuela 84 José Mármol, donde se suspendieron las clases como medida preventiva.

Una amenaza que pasó de largo en una escuela de la zona norte

El protocolo del Ministerio de Educación de Santa Fe indica que las clases pueden suspenderse ante una denuncia como las que se vienen registrando en la última semana en Rosario. Sin embargo, en el episodio más reciente no se aplicó esta regla de inmediato porque la sábana con el mensaje quedó mal colocada.

La Escuela 825 Leopoldo Herrera abrió sus puertas normalmente este martes en avenida Casiano Casas al 1300 mientras la bandera estaba doblada delante de la reja del patio. Cuando comenzaron las actividades en la zona norte, nadie vio el mensaje intimidatorio y esto demoró la intervención de la policía.

El operativo de custodia empezó pasadas las 8 de la mañana cerca del cruce con las calles Salvador del Carril y Francisco Netri. Previamente, los bomberos habían trabajado en el mismo lugar por la denuncia de un principio de incendio que no provocó daños significativos.

De acuerdo a la versión preliminar, alguien colgó la bandera a la madrugada y luego lanzó un artefacto para prender fuego en el patio que da a la calle. Tanto el ataque como las amenazas pasaron inadvertidas a la hora del ingreso a las aulas.