Dispusieron la prisión preventiva para dos personas por el asesinato del nene de un año en una barbería

Política
Nación promulgó el nuevo Régimen Penal Juvenil: qué cambios se introducen
La Ciudad
Los ingresos a La Florida crecieron 40 % y llegaron a 200.000 este verano
La Ciudad
Mucho alcohol en barrio Parque: denunciaron al conductor de una pick up
Información General
En Israel, Nelson Castro vivió un ataque de misiles y debió ir a un refugio
Economía
Neuquén y el empuje santafesino: alianza para crecer más allá del petróleo
La Ciudad
Juegos Suramericanos: el tenis se disputará en el óvalo del Hipódromo
La ciudad
Renovarán edificios públicos para disminuir emisiones contaminantes
El Mundo
Mojtaba Jamenei fue anunciado como nuevo líder supremo de Irán
El Mundo
Guerra en Irán: el petróleo aumentó casi un 40 por ciento en una semana
La Ciudad
Santa Fe aseguró que redujo un 78 % la violencia en Stella Maris y La Bombacha
Policiales
Zona noroeste: un hombre fue encontrado baleado y sin vida en la vía pública
Información General
Todo vacante en el Quini 6, con varios santafesinos ganadores del Siempre Sale
Política
El gobierno dijo que repatrió a 250 argentinos varados en Emiratos Árabes
La Región
Más de 1.200 familias resguardan sus viviendas con el plan Protege tu Casa
La ciudad
Arroyo Ludueña: piden inspecciones en cercanías de un barrio cerrado
Ovación
Primera C: Leones FC, el club de los Messi, debuta como local ante El Porvenir
Información General
Lula quiere prohibir las apuestas en línea en todo Brasil
La Ciudad
Con gran adhesión, volvió la Caravana Náutica para celebrar la bandera
Policiales
Zona norte: secuestraron más de 400 dosis de cocaína en tres allanamientos
Salud
Tras la difusión mediática, el paciente de Ospat que tiene cáncer recibirá su quimio