Dispusieron la prisión preventiva para dos personas por el asesinato del nene de un año en una barbería

El juez de primera instancia Juan Ignacio Gasparini dispuso este lunes la prisión preventiva, por el plazo de ley de hasta dos años, para los acusados por el asesinato de Gian Mastrocola , un nene de un año que murió el pasado 5 de marzo tras ser alcanzado por un disparo en medio de una pelea en una barbería de Melincué al 6100, en la zona sur de Rosario.

En la audiencia imputativa realizada en el Centro de Justicia Penal de Rosario, la fiscal Agustina Eiris de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas les atribuyó a Mario Antonio Kevin P . y a Alan Nahuel V . los delitos de homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas, agravado por uso de arma de fuego .

Durante la audiencia, Alan V . declaró ser inocente del crimen, mientras que Mario P. dijo no haber visto al chico en el lugar del incidente, en respuesta a la madre de la criatura, quien dijo: "Quiero como madre que estas dos personas y todos los que participaron no olviden nunca la cara de mi hijo, que eso los atormente durante toda su vida".

En la audiencia, la mujer agregó: " Mi bebé ni siquiera lloró, el que disparó vio a mi bebé en brazos de mi marido e igualmente disparó . Ahora hay un bebé que se está descomponiendo enterrado y tendría que estar jugando en una plaza. Pido que no tengan un solo día de paz en sus vidas. Sería injusto que a ellos les pase lo mismo que a nosotros, pero que sean conscientes de lo que nos hicieron a todos. La voz de mi bebé nunca la volveremos a escuchar, que nunca se olviden de mi hijo, que no salgan nunca, que se mueran en la cárcel, mi hijo no tuvo oportunidad de luchar por su vida. Kevin vio que mi bebé estaba a upa de su papá y aún así le disparó ".

La imputación por el homicidio

El pasado jueves 5 de marzo cerca de las 18 Mario P. y Alan V se hicieron presentes en el domicilio de Melincué al 6100 de Rosario, donde funciona una barbería perteneciente a V. M.. Alan arribó a bordo de un Corsa gris en compañía de al menos dos personas más de sexo masculino y Mario P. a bordo de una moto en compañía de otro hombre hasta el momento no identificado.

Fue entonces que, sin mediar palabra, Mario P. efectuó múltiples disparos de arma de fuego, con un revólver calibre 38 largo que portaba, contra las personas que se encontraban en el local, ocasionándole una herida de arma de arma de fuego a la altura del hombro izquierdo a V. M. y la muerte a causa de “hemorragia torácica (shock hipovolémico) por proyectil de arma de fuego” a su hijo Gian Benjamín Mastrocola de un año de edad que se encontraba en sus brazos.

A posterior los imputados se dieron a la fuga a bordo de ambos rodados.