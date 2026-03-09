Antes de los Oscar, Yorgos Lanthimos muestra su otra faceta: la de fotógrafo

El cineasta griego inauguró en Atenas una muestra de fotos analógicas tomadas en los sets de rodaje, donde Emma Stone es la gran protagonista

"Bugonia" es una de las películas que va en busca de una estatuilla en los premios Oscar 2026, que se entregarán el próximo domingo. Su director, el griego Yorgos Lanthimos, no solo festeja las nominaciones de su película sino también la de su protagonista, Emma Stone. Y, por estos días, tanto a la actriz como al cineasta se los puede ver en otro entorno: ella, como musa de fotografías tomadas en el detrás de escena de la filmación; él, detrás de la cámara de fotos.

Lanthimos, de 52 años, inauguró en su Atenas natal una exposición de sus fotografías y presentó imágenes que tomó durante los últimos cinco años, muchas captadas mientras hacía sus películas, deambulando por los sets de rodaje y los barrios cercanos, o en viajes de regreso a Grecia.

La muestra reúne 182 fotos fijas (en color y en blanco y negro, todas tomadas con una cámara analógica) del cineasta conocido por su distintivo —y a veces perturbador— estilo cinematográfico. En muchas de las imágenes aparece Emma Stone, una estrella habitual en la obra del cineasta griego.

La exposición se inauguró en la previa de la entrega en Hollywood de los Premios de la Academia, donde compite “Bugonia”, la película de Lanthimos en la que hombres obsesionados con teorías conspirativas secuestran a una poderosa ejecutiva a la que acusan de ser un extraterrestre. El filme tiene cuatro nominaciones: mejor película, mejor actriz, mejor guion adaptado y mejor banda sonora original.

“En la escuela de cine aprendés que el cine básicamente son 24 fotografías por segundo. Así que la fotografía es donde todo comienza”, sostuvo Lanthimos, quien destacó que trabajar con imágenes fijas le abrió una vía creativa separada de la compleja maquinaria de la producción cinematográfica.

“Podés estar solo con una cámara, caminando sin tener algo específico en mente. Una fotografía puede tener valor por sí sola, pero muchas fotografías juntas pueden crear otro tipo de valor”, sostuvo.

Para Lanthimos, la fotografía también ofrece algo que el cine rara vez puede: inmediatez. “Creas algo y casi de inmediato existe”, afirmó, al describir el proceso de tomar y revelar película en un cuarto oscuro. Y añadió: “Podés sacar una fotografía, imprimirla y sostenerla en tus manos. Esa satisfacción es muy directa”.

La exposición en la Fundación Onassis estará abierta hasta el 17 de mayo.