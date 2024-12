Uno por uno: conocé a todos los participantes de la nueva edición de Gran Hermano

“Yo tengo un problemita: primero hablo y después pienso”, confesó. Además opinó: “la gente me ama o me odia, no hay punto medio”.

Claudio Di Lorenzo

El segundo personaje en aparecer fue Claudio, de 41 años, papá de dos hijos y proveniente de Flores (Ciudad de Buenos Aires). Se considera terraplanista y cuenta haber vivido una experiencia “mística” que le cambió la vida y tiene que ver con un ovni que sobrevoló encima suyo.

“Me gusta molestar a la gente, me gusta hacer bromas”, se describió Claudio. “Creo en la ley de la atracción, también doy reiki así que cuando a alguno se le corran las energías en la casa puedo nivelarlo”, comentó. “La gente se me abre muchísimo, ese es mi plan de juego”, confesó Claudio.

Lourdes Ciccarone

La tercera participante proviene de Mar del Plata y destaca por sus característicos rulos: “Me tocás el pelo y se pudre todo”. “Me van a ver como una linda mina, fachera, copada, graciosa”, interpretó. En su presentación confesó que tenía novio pero que si entraba a la casa “iba a tener que cortar”. Sin embargo, al final declaró no haber terminado la relación.

“Este último tiempo mi autoestima se fue por las nubes y mi ego también, así que con eso estoy tratando de darlo todo”, confirmó con seguridad Lourdes. “Mi estrategia es hacerme la rubia boluda y después arremeter con todo”, adelantó.

Luca Figurelli

El nacido en Berazategui (provincia de Buenos Aires) tiene el sueño de ser jugador de fútbol profesional. “Jugaba de 3, de lateral por izquierda. Era más ofensivo que defensivo porque no marcaba a nadie”. Pero a la par del fútbol, Luca confesó que le encanta el streaming, las cámaras y la actuación.

“La verdad es que soy chamuyero”, declaró. Luego profundizó: “Soy bastante tímido pero después ya entro en confianza y empiezo a tirar palos por todos lados”. “En el juego la verdad que no tengo estrategia ahora. Que pase lo que pase y si pasa, bueno, es porque básicamente Dios quiso que suceda”, reflexionó Luca.

Sandra Priore

Lo primero que se supo de Sandra es que ella “no entró en la casa para levantarse a nadie” pero “tampoco sabe lo que puede pasar…”. Proveniente de La Plata, Sandra promete según sus palabras liberar a las mentes de los prejuicios. Su vida es la pesca y detesta el bullying.

“Me las mando porque a veces no pienso lo que voy a decir”, se sinceró. “Yo vengo un poco a ordenar la casa, cocinar, ayudar, integrar y cuando se tenga que hacer algún lío, a hacer lío también”, diagnosticó Sandra.

Carlos Tocco

De la ciudad de Ituzaingó (provincia de Buenos Aires), dice haberse criado en la escuela de la calle. Es empresario de la noche, tiene un boliche bailable y es mayorista de lencería en la calle Avellaneda. Durante muchos años fue jugador de fútbol y también técnico. Confesó haber tenido una doble vida durante 25 años: “lamentablemente no terminó bien”.

“Soy un tipo muy tranquilo, muy bueno, muy apacible pero se meten conmigo y me pongo en sistema gps: gordo, picante, sin filtro”, explicó Carlos. Para dejar claro el mensaje, agregó: “No ladro, muerdo. Y voy al hueso directo”. “Quiero que sepan que yo en la casa no voy a ser un viejo boludo. Mi estrategia no te la voy a decir, porque soy técnico”, declaró.

Candela Campos

La joven nacida en Villa Luzuriaga (La Matanza, provincia de Buenos Aires) es estudiante de personal trainer y patinadora a nivel profesional. También da clases de patín. “Me gusta el chusmerío”, confesó.

“Mi estrategia es observar, sonreirme y jugar”, analizó Candela. También mostró su lado más enamoradizo: “No me voy a enganchar con nadie, pero sí coquetear un toque. Siempre alguien me gusta entonces es inevitable que alguien no me guste ahí adentro”. Además dejó los requisitos abiertos cuando comentó: “Para mi la edad no importa, estuve con un chico más grande… un señor”.

Sebastián Bello

Desde San Rafael, Mendoza, Sebastián hizo su aparición con una voz particular. Esto se debe a que a los 5 años le sacaron las amígdalas y juega con las posibilidades de tono. También usa audífonos intracanales ya que sufre de una leve hipoacusia. Trabaja en el taller mecánico de su papá pero aclaró que “ni en pedo me ensucio las manos, solamente administrativo”.

“Soy una señora de barrio, me encantan los chismes, el drama, lo que pasó en el día”, se describió Sebastián. Con respecto a la estrategia, determinó: “Yo si entro a la casa primero observaría a todos y veo si saco las garras o no. Lo voy a dar todo”.

Martina Pereyra

Desde La Plata, Martina llega como modelo y contadora a la casa de Gran Hermano. La joven confesó que no sabe cocinar y odia limpiar, por lo que prefiere cualquier cosa antes que exponerse a eso. “Grito, puteo, levanto mucho la voz”, reconoció.

“Creo que como jugadora sería muy competitiva, pensaría muchísimas estrategias, más por el lado de los hombres porque sé manipularlos un poco más”, razonó riéndose Martina. “No me gusta que crean que soy una tonta porque no soy ninguna tonta”, cerró contundente.

Giuliano Vaschetto

Proveniente de Venado Tuerto, Santa Fe, Giuliano se presentó como vendedor. “Te puedo vender lo que vos quieras”, se jactó. Tiene un hijo de 7 años y está metido en el mundo de las artes marciales. Practicó kick boxing y también entrenó Muay Thai. Comentó haberse relacionado con gente de distintas clases sociales por el deporte y reconoció que siempre le gustó la plata.

“Puedo encajar, puedo entender, puedo empatizar”, expresó Giuliano. “Tengo un problema con las mujeres, nunca creí en la monogamia” declaró. Luego profundizó: “creo que es remar en contra de la corriente y hacer algo contra mi naturaleza. Siento que mientras no lastime a nadie no tiene por qué molestar”. Aunque ya parecía claro, se encargó de confirmar: “Sí, soy mujeriego”.

Petrona Jerez

Directo desde Tucumán, Petrona se presentó como cocinera, depiladora, peluquera, enfermera: “hago de todo un poco”. Está felizmente casada hace 30 años, tiene una hija de 30 y tres nietos. Reconoció que de adolescente miraba mucho el programa y manifestaba estar en ese lugar algún día. “Y mirame donde estoy”, se río.

Confesó ser sonámbula entre risas: “Recién me quedé dormida profundamente en el sillón. Me desperté en el baño”. Su aporte al programa es predecible: “Soy de hacer chistes, voy a ser puras risas”, aclaró Petrona.

Santiago Algorta

Santiago se presentó como el primer participante extranjero, ya que viene de Montevideo, Uruguay. Le dicen Tato y confesó que sufre “bullying por fachero". “Me gusta gustar, voy a querer gustarte”, anticipó. Para eso, seguro se valga de las caras que dice saber que le dan resultado en Tik Tok.

“La realidad es que hoy estoy en un momento de mi vida de seguridad, donde tengo claro que yo sé lo que soy, me gusta como soy y si te gusta bien y si no, no”, reflexionó Tato. “Siento que no voy a pasar desapercibido, que va a haber chicos que les voy a gustar y chicas con las que voy a conectar, que les va a gustar mi personalidad, mi forma de ser y seguramente envidia voy a generar en algunos”, adelantó. Para cerrar declaró: “Si entra alguien más fachero que yo para mí va a ser un problema”.

Chiara Mancuso

Sí, Chiara es la hija del reconocido jugador de fútbol Alejandro Mancuso. ¿Las repercusiones? “A mí, por desgracia, me encantan los jugadores”, confesó entre risas Chiara. La joven es modelo, promotora, actriz, bailarina y vive en un barrio privado en Ezeiza.

“Soy fogosa, necesito cambiar”, declaró Chiara analizando por qué no dura mucho de novia. “Me pasa que los hombres no me pueden seguir el ritmo sexual”, contempló. Con respecto a su juego, confesó que le gusta manipular a las personas porque se siente bastante inteligente. “Yo tengo alma de líder y eso juega a mi favor”, expresó la joven que parece haber estado presente en esa mediática fiesta en yate con jugadores de Independiente.

Ulises Apóstolo

Ulises Apóstolo no necesitó presentar su lugar de nacimiento al declarar: “del lugar de donde vengo no necesito documento, porque llevo el acento”. Con la tonada más cordobesa posible, Ulises contó que es licenciado en Ciencias Políticas y asesora a un funcionario provincial en el área legal y técnica. Aunque de chico fue modelo, por lo que habla de “las dos caras de la misma moneda” que conforman su personalidad.

“No estoy todo el día diciendo "culeado " ni "boludo ", pero sí escucho cuarteto y fui a la universidad”, declaró sobre su esencia cordobesa. “También tengo la noche de Córdoba, que es la mejor noche del país”, agregó. Por el lado romántico confesó que nunca presentó a nadie en su casa pero adelantó: “Veremos qué pasa adentro, yo estoy dispuesto a probar”. Lo que más le interesa de la casa, según sus propias palabras, es la pileta. “Necesito un enero un poco más fresco que el que paso en el departamento”, reconoció Ulises.

Delfina De Lellis

La jóven de Tres de Febrero, Sáenz Peña, dice aparecer para demostrar que “las modelos no somos solo una cara bonita”, sino “personas inteligentes, que podemos pensar, sabemos bien lo que somos y lo que valemos, y no por ser modelos tenemos que ser tontas”.

Delfina se caracteriza como hiperactiva y confesó tener que estar haciendo cosas todo el tiempo. “Me gusta tomar sol, meterme a la pileta, nadar”, ejemplificó. “Me enojo muy rápido. Me enoja la mentira, la gente hipócrita y que me menosprecien”, confesó la modelo. Además agregó que le encanta pelear y que es muy competitiva. “Te ven linda y te tachan de tonta. Entro para romper ese estereotipo”, reveló.

Luciana Martínez (antes se había presentado como Jorge Barrionuevo)

Hace más de 10 años, Luciana esconde su verdadera identidad. “Ahora quiero que me conozcas como Luciana Martínez”, adelantó. Tiene 7 hermanos, de los cuales 2 estuvieron presos y confesó que ellos le enseñaron lo que no está bien. Es bailarina, asesora de imagen, administrativa, mamá de un perro y profesora de baile, enseña folklore y malambo.

“Estoy soltera pero me siento atraída por muchos hombres” declaró Luciana. También comentó que siempre tuvo parejas a distancia. “Yo creo que voy a empatizar mucho con las chicas adentro de la casa: jugar, peinarnos, maquillarnos, bailar”, se entusiasmó. “Solo quiero estar con los pies sobre la tierra, fluir y ser yo misma”, reflexionó.

Juan Pablo De Vigili

Representando la ciudad de Corrientes, Juan Pablo se presentó como arquitecto y emprendedor nato, aunque siempre quiso ser actor. Le gusta competir porque le gusta destacarse: “si no me destaco o me quedo me comen”. “Soy buena onda siempre”, confesó.

“Empecé a meditar siempre porque cuando uno muestra ese enojo se vuelve débil”, compartió. “Me estoy escuchando a mí y yo solo entiendo por qué estoy acá y sé que este es mi momento”, se abrió Juan Pablo. “Lo siento, lo sé y lo voy a aprovechar cada segundo. A eso vine, a demostrarme y a demostrarle al resto que puedo”, manifestó con confianza el participante.

Andrea Lázaro

Andrea es del barrio San Cristóbal (ciudad de Buenos Aires). Es profesora en un gimnasio. Pertenece a la religión evangelista. Estuvo casada pero se divorció y hace 18 años no convive con una pareja. Entiende que es “es difícil vincularse, está duro el mercado” y además le gusta “hablar mal de los hombres”.

Sin embargo Andrea confesó que cada vez que se acerca Navidad ella necesita estar de novia. Por lo que debe apurarse si quiere alcanzar su objetivo. “Entro a la casa de Gran Hermano porque quiero conocer gente, cara a cara. Basta de chat, de redes, de lo virtual. Mejor lo real”, opinó.

Brian Alberto

Brian es vendedor ambulante. “Salgo todos los días a pelearla con la venta, que es lo que me heredó mi papá y me encanta”, contó. Vende todo lo que se considera el rubro de las golosinas, aunque confesó haber vendido hasta preservativos.

“Vamos a lo importante. Yo vergüenza no tengo”, se encargó de aclarar. Con respecto a su personalidad, Brian se describió como “jodón, muy cargoso, muy plaga” y reconoció que va a volver loco a todo el mundo. “Soy lo nuevo de lo nuevo, soy una innovación para el programa”, reconoció el participante. Con seguridad, Brian afirmó: “Soy el mejor producto”.

Jenifer Lauría

La joven de Canning (provincia de Buenos Aires) es administrativa en la federación de camioneros, trabaja para los Moyano hace 10 años y asegura tener buena onda con ellos. Se consideró “chiflada pero muy divertida”, así como “gritona” y “muy frontal”. Además confesó que a la noche no tiene sueño y que tiene una hija.

Jenifer se presentó con seguridad: “Sé que donde voy siempre llamo la atención por mi manera de ser”. “Yo creo que en la casa voy a ser una mina querible, no para todos” reflexionó. “No hay otra como yo”, remató. “Voy a entrar para jugar y para ganar, obvio. Soy de llevarme el mundo por delante” adelantó la participante.

Renato Rossini

Perú entró en escena cuando se presentó el participante Renato Rossini. Directo desde Lima, aseguró haber ido a ganar en “Gran Hermano". Creció con sus abuelos y su mamá. Estudió administración y marketing y le agradeció a su madre por haberlo impulsado a terminar su carrera.

“Entrenar para mí es lo más importante de mi vida”, declaró. “Literalmente levantar pesas me levantó de mi cama, me levantó el ánimo”, agregó. “Disciplina, gimnasio y universidad han creado a este ser interesante”, se describió Renato.

Sofía Buscio

La llaman “Sopa” a la habitante de Villa Urquiza, Sofía Buscio. Maneja un auto y una moto, con preferencia por el segundo vehículo. Al mostrar sus tatuajes confesó que le encanta “ese tipo de arte en la piel”. Con respecto a los vínculos, comentó: “No soy de engancharme al toque. No tengo ese mood”.

Sofía aseguró tener muchos proyectos grandes que aún no comenzó. Con respecto a su participación manifestó: “Me siento muy segura de mí misma. Siento que puedo leer mucho a las personas y entender cómo son. Eso me parece interesante como estrategia”. Además, expresó otra de sus características: “Le pongo mucha onda donde esté y con quien esté”.

Luz Tito

La provincia de Jujuy tiene representación en “Gran Hermano” de la mano de Luz Tito. La joven trabaja en la boletería de la terminal de colectivos. A los 18 años, como no sabía qué estudiar decidió irse a trabajar al exterior y ese tiempo se dedicó a viajar.

Con respecto al amor, Luz confesó que está en una relación a distancia con un español. Sin embargo, esto no quita la posibilidad de que se pueda envolver en un romance ya que comentó que su relación es abierta. Por otro lado, se describió como aventurera: “Me gusta lo desconocido, no saber qué es lo que me espera, sentir ese vértigo de no saber lo que va a pasar”. “Soy muy competitiva y lo voy a dar todo”, aseguró.

Ezequiel Ois

El último participante proviene de Ramos Mejía (provincia de Buenos Aires). Si se tuviera que elegir una palabra para describirlo sería “rock”. Ezequiel tiene una relación muy cercana con la música del estilo “Guns and Roses” y “Bon Jovi”, la lleva tatuada en su cuerpo y su corazón. En relación a sus gustos, confesó: “Me gusta muchísimo meterle onda al outfit. Me lookeo como en los ´80 y ‘90”. “Me gusta la rebeldía de diferenciarme estéticamente de otros”, analizó.

Ezequiel utiliza la cama solar y declaró que cuando se mira en el espejo y está bronceado se siente bien. En lo que respecta a otros, manifestó: “Sé cómo picantear una situación pero siempre desde el lado pacífico, no agresivo” También reflexionó: “Si tenemos que discutir por algo en particular lo hacemos, es parte de la vida. Pero al fin y al cabo me gusta el compañerismo”. Ezequiel adelantó su participación con seguridad: “Dentro de la casa yo siento que puedo generar algo deslumbrante”.