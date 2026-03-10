Siniestro fatal: chocaron una camioneta y un micro que trasladaba a efectivos del servicio penitenciario

El hecho ocurrió este martes en la autopista Rosario-Santa Fe, a la altura de la localidad de Oliveros. Corte en la mano hacia Rosario. Hay al menos dos muertos

Siniestro fatal. En el micro de la empresa Laguna Paiva viajaba personal policial.

Este martes se registró un siniestro falta en la autopista Rosario-Santa Fe. Chocaron una camioneta Fiat Toro blanca y un micro de la empresa Laguna Paiva que trasladaba a personal del servicio penitenciario de la provincia. Según el reporte oficial, hay dos fallecidos, tres personas internadas con graves heridas y otras tres con lesiones.

El choque se produjo en el kilómetro 45, a la altura de la localidad de Oliveros . Según trascendió, habría al menos dos personas fallecidas y varios heridos. El vehículo de menor porte quedó completamente dado vuelta sobre la ruta.

Una de las víctimas fatales era el conductor de la camioneta, mientras que el restante era el chofer del micro de larga distancia. En el lugar trabajan efectivos policiales y unidades de Bomberos Voluntarios de las localidades de Maciel, Barrancas y Oliveros.

En ese marco, se activó el protocolo de emergencia para trasladar en helicóptero sanitario a una mujer de 25 años al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) .

Otras dos personas fueron trasladadas vía terrestre bajo código rojo al hospital Eva Perón de Granadero Baigorria. Además, tres personas fueron derivadas al Hospital de San Lorenzo bajo "código amarillo".

En total, participaron de la atención de urgencia seis ambulancias del Sistema Integrado de Emergencia Sanitaria (Sies), dos minibus y un helicóptero.

Por el momento, hay corte total en la mano que viene hacia Rosario, en el kilómetro 30, con un desvío hacia la ruta nacional 11. La Agencia Provincial de Seguridad Vial anunció, a media tarde, que se restableció el tránsito en sentido hacia Santa Fe, de manera asistida, a la altura del kilómetro 51.