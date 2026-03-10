La Capital | La Ciudad | galería

La única galería comercial de barrio Martín busca un nuevo destino

El paseo de 3 de Febrero al 400 lleva un par de años cerrado. Ahora la galería un cartel ofrece el antiguo edificio en venta o alquiler

Carina Bazzoni

Por Carina Bazzoni

10 de marzo 2026 · 11:10hs
La galería Paseo Barrio Martin tiene colgado un cartel de venta o alquiler.

La galería Paseo Barrio Martin tiene colgado un cartel de venta o alquiler.
La única galería comercial de barrio Martín busca un nuevo destino

Cuando el Paseo Barrio Martin abrió sus puertas, la cuadra de 3 de Febrero al 400 no estaba poblada de edificios de altura. Y, rápidamente, los 12 locales de la galería se llenaron de pequeños comercios: bares, panaderías, verdulerías, granjas, zapateros y cerrajeros ofrecieron servicios a los vecinos de una de las zonas más cotizados de la ciudad.

Sin embargo, en los últimos dos años, el edificio empezó a quedar vacío y ahora su fachada exhibe un cartel de venta. Para los vecinos es otro ejemplo del proceso de cambios que atraviesa el tradicional vecindario de calles tranquilas que llegan hasta el río.

El paseo es la única galería comercial que existe en barrio Martin, donde las construcciones horizontales van reemplazando a comercios y antiguas viviendas. Se inauguró a fines de los 80, más exactamente en 1988, cuando ese tipo de complejos estaban en esplendor, al punto en que en el casco histórico existían más de 20 y los corredores comerciales barriales sumaban los propios: como las galerías de bulevar Avellaneda, en zona norte, o en el centro comercial de avenida San Martín, en la zona sur.

Sin embargo, las sucesivas crisis económicas, la aparición de nuevos hábitos de consumo y la pandemia de coronavirus llevó a muchos de estos espacios a naufragar en la incertidumbre. En los últimos dos años, la galería se fue vaciando y actualmente el edificio se encuentra en venta o se ofrece en alquiler todo el conjunto. Del complejo comercial apenas queda el cartel colocado en su frente que, en letras cursivas azules y rojas, reza su nombre.

>>Leer más: Barrio Martin: el lugar de los primeros edificios de lujo frente a la costa de Rosario

"La idea del propietario es vender todo el bloque, o en caso contrario alquilarlo en conjunto", explica Cecilia Lavagetti, titular de la inmobiliaria que lleva su nombre y tiene a su cargo la propiedad. Se trata, explica, de un complejo de 12 locales comerciales, con cuatro en el frente y ocho en el interior de la galería, con una única salida por calle 3 de Febrero.

En el lugar, aclara, se pueden construir hasta 8 metros y planta baja, a tono con los varios edificios que ya están en construcción por esas mismas cuadras. Lavagetti destaca que la galería estaba administrada por una mujer "con mucho espíritu emprendedor" y que en los últimos años fueron avisando a todos los inquilinos que no les iban a renovar el contrato "para que se fueran reubicando".

En sus casi 40 años, recuerda la mujer, el paseo convocó a pequeños comerciantes y profesionales. Hubo chocolateros, granja, verdulería, vinería, y talleres de arreglos de zapato y modistas, consultorios de psicólogos y estudio de abogados, enumera.

"En la cuadra sólo queda la farmacia y el bar. El resto son casi todos edificios que están en construcción o a punto de terminarse", completa en un intento por recrear el barrio que ya no es.

>>Leer más: Por qué Barrio Martin se posiciona como nuevo polo gastronómico

Cambio de destino

Los más antiguos en el barrio recuerdan que la galería se construyó sobre lo que era el depósito de la Cochería Mossutto, que funcionaba enfrente. Allí se estacionaban las carrozas fúnebres que participaban de los cortejos. La sala velatoria ya desapareció, ahora también hay un edificio.

Florencia María Romano es profesora de historia, se define como nacida y criada en barrio Martin, y durante la pandemia creó en redes sociales una cuenta para generar conversación entre vecinos y comerciantes. "Lo que sucede con la galería es parte del proceso de gentrificación que atraviesan numerosos barrios de la ciudad", señala, y destaca que "en el lugar funcionaban pequeños negocios y talleres que fueron cerrando poco a poco".

Romano destaca que "se trata de la única galería comercial del barrio". Sin embargo, agrega, no escapa al proceso de transformación urbana que vive el barrio, donde la construcción ya se desplazó de las grandes avenidas, revalorizando las propiedades de las calles internas del barrio, provocando el desplazamiento de sus propietarios originales, el cierre de comercios históricos y la pérdida de identidad.

>>Leer más: Las zonas más caras para vivir en Rosario están frente al río

galeria barrio martin 2

Rosario, capital de las galerías

Rosario tiene una historia intensa en relación a sus galerías. La más antigua es el Pasaje Pan, que une Córdoba y Santa Fe, a la altura del 900. Se inauguró en 1899. Hace cuatro años, en la Cámara de Diputados de la Nación se presentó un proyecto para declarar a Rosario como capital nacional de las galerías comerciales. La iniciativa impulsada por la ex diputada Lucila De Ponti (PJ), retomando un proyecto de 2018 del legislador Eduardo Toniolli.

La propuesta destaca la relevante historia del complejo de galerías de la ciudad y señala que sólo en el casco histórico rosarino existen 20 galerías que albergan mil locales, "un espacio de paseo de familias y turistas que disfrutan de la gastronomía, admiran la arquitectura, realizan la compra de un regalo incentivando la producción y el comercio local, o lo recorren como pasatiempo", apunta.

Sin embargo, todo ese complejo resulta muy vulnerable a las crisis económicas. Así lo indican varios estudios sobre la actividad comercial de la ciudad: la fuerte recesión del 2018 lo golpeó fuerte y fueron los que primero sufrieron la pandemia de coronavirus. También resultan los primeros en ocuparse en épocas de aumento del consumo masivo.

En mayo de 2023, el Concejo Municipal aprobó una ordenanza presentada por Fabrizio Fiatti, Ciro Seisas, Mónica Ferrero, María Verónica !rizar, María Eugenia Schmuck, Nadia Amalevi y Susana Rueda. La norma creó un plan para la activación de las galerías comerciales que tiene como objeto "la recuperación, integración y adaptación económica y comercial" de locales y paseos comerciales que se sumen a la iniciativa.

>>Leer más: Vendieron la casona histórica del Opus Dei en barrio Martin: qué funcionará en sus instalaciones

Según destaca la ordenanza, Rosario cuenta con un total de 52 galerías comerciales, las cuales constituyen objetos urbano-arquitectónicos singulares, siendo una suerte de "calles" techadas privadas, pero de uso público que forman parte del sistema circulatorio de este centro urbano tan singular.

Con esta particularidad, y estando ubicadas en el corazón de la ciudad, "las galerías pueden convertirse en el generador de nuevas dinámicas económicas de Rosario y la región, atractoras de poblaciones jóvenes y nuevos talentos", mediante su inserción en el circuito de innovación, emprendedurismo, creatividad y diseño.

Entre otras medidas, la ordenanza contempla la realización de instancias de formación y capacitación, la posibilidad de que emprendedores accedan a locales cedidos en forma gratuita y beneficios para los propietarios como la exención en el pago de la Tasa General de Inmuebles, otorgamiento de planes especiales de pago o condonación de deudas municipales o condonación de multas o sanciones que pesen sobre los inmuebles.

>>Leer más: La Galería Krass, otro edificio con historia que se pierde en el centro de Rosario

Noticias relacionadas
Capi, la mascota de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. 

Juegos Suramericanos 2026: cómo inscribirse para ser voluntario en Santa Fe, Rosario y Rafaela

El camión quedó detenido sobre la calzada del puente Rosario-Victoria.

Cortaron el tránsito sobre el puente Rosario-Victoria por el vuelco de un camión

El informe también mostró un leve repunte mensual del comercio del 2,6% respecto de enero, impulsado por el inicio del ciclo lectivo.

Comercio: Rosario sigue en rojo, pero mejor que el promedio nacional

Colectivo a GNC. El prototipo de Scania circuló por las calles rosarinas con buenos resultados. Existen dos modelos chinos que se suman a la oferta.

Colectivos a GNC: las altas tasas complican la reconversión en la compra de unidades

Ver comentarios

Las más leídas

EEUU: quisieron hacerle una broma a su profesor y lo mataron

EEUU: quisieron hacerle una broma a su profesor y lo mataron

El día histórico de Leones FC, con el debut de local en AFA, terminó en aprobado grande

El día histórico de Leones FC, con el debut de local en AFA, terminó en aprobado grande

La confesión de Víctor Aquino: las duras críticas, las amenazas y el paso importante por Newells

La confesión de Víctor Aquino: las duras críticas, las amenazas y el paso importante por Newell's

La recomendación del CEO de YPF: Si tenés que cargar nafta mañana, cargá hoy

La recomendación del CEO de YPF: "Si tenés que cargar nafta mañana, cargá hoy"

Lo último

Con el lema Mujeres que hacen comunidad, homenajearon a referentes destacadas del departamento San Martín

Con el lema "Mujeres que hacen comunidad", homenajearon a referentes destacadas del departamento San Martín

Un Central con otra cara: Jorge Almirón haría cinco cambios para visitar a Argentinos Juniors

Un Central con otra cara: Jorge Almirón haría cinco cambios para visitar a Argentinos Juniors

Kiosqueros rosarinos afirman que las ventas caen 80 por ciento cuando juegan Central y Newells

Kiosqueros rosarinos afirman que las ventas caen 80 por ciento cuando juegan Central y Newell's

Kiosqueros rosarinos afirman que las ventas caen 80 por ciento cuando juegan Central y Newell's

Los comerciantes vecinos a los estadios fueron al Concejo a pedir que se flexibilice la prohibición de la venta de alcohol en días de partido
Kiosqueros rosarinos afirman que las ventas caen 80 por ciento cuando juegan Central y Newells
Crimen del bebé: balearon la casa del primo de uno de los imputados por el asesinato de Gian
Policiales

Crimen del bebé: balearon la casa del primo de uno de los imputados por el asesinato de Gian

La saga de banderas con amenazas frente a escuelas se extiende por barrio Ludueña
Policiales

La saga de banderas con amenazas frente a escuelas se extiende por barrio Ludueña

La única galería comercial de barrio Martín busca un nuevo destino
La Ciudad

La única galería comercial de barrio Martín busca un nuevo destino

El gobierno confirmó cambios en los plazos de las revisiones técnicas para autos
Motores

El gobierno confirmó cambios en los plazos de las revisiones técnicas para autos

Colectivos a GNC: las altas tasas complican la reconversión en la compra de unidades

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Colectivos a GNC: las altas tasas complican la reconversión en la compra de unidades

Dejanos tu comentario
Las más leídas
EEUU: quisieron hacerle una broma a su profesor y lo mataron

EEUU: quisieron hacerle una broma a su profesor y lo mataron

El día histórico de Leones FC, con el debut de local en AFA, terminó en aprobado grande

El día histórico de Leones FC, con el debut de local en AFA, terminó en aprobado grande

La confesión de Víctor Aquino: las duras críticas, las amenazas y el paso importante por Newells

La confesión de Víctor Aquino: las duras críticas, las amenazas y el paso importante por Newell's

La recomendación del CEO de YPF: Si tenés que cargar nafta mañana, cargá hoy

La recomendación del CEO de YPF: "Si tenés que cargar nafta mañana, cargá hoy"

Prisión preventiva para dos personas por el crimen del nene de un año en una barbería

Prisión preventiva para dos personas por el crimen del nene de un año en una barbería

Ovación
Las locuras de Colapinto en China: regalos, paseos y un accidente en bote
Ovación

Las locuras de Colapinto en China: regalos, paseos y un accidente en bote

Las locuras de Colapinto en China: regalos, paseos y un accidente en bote

Las locuras de Colapinto en China: regalos, paseos y un accidente en bote

Una rosarina entre los cuatro argentinos que pelearán en la Velada del Año 6

Una rosarina entre los cuatro argentinos que pelearán en la Velada del Año 6

Newells está cerca de cerrar a un arquero por la lesión de Gabriel Arias

Newell's está cerca de cerrar a un arquero por la lesión de Gabriel Arias

Policiales
Una escuela usada para amenazas abrió sus puertas porque nadie vio la bandera
Policiales

Una escuela usada para amenazas abrió sus puertas porque nadie vio la bandera

Crimen del bebé: balearon la casa del primo de uno de los imputados por el asesinato de Gian

Crimen del bebé: balearon la casa del primo de uno de los imputados por el asesinato de Gian

La saga de banderas con amenazas frente a escuelas se extiende por barrio Ludueña

La saga de banderas con amenazas frente a escuelas se extiende por barrio Ludueña

Crimen del bebé: una tragedia absurda e irreparable cuyos motivos aún se ignoran

Crimen del bebé: una tragedia absurda e irreparable cuyos motivos aún se ignoran

La Ciudad
Kiosqueros rosarinos afirman que las ventas caen 80 por ciento cuando juegan Central y Newells
La Ciudad

Kiosqueros rosarinos afirman que las ventas caen 80 por ciento cuando juegan Central y Newell's

Juegos Suramericanos 2026: cómo inscribirse para ser voluntario en Santa Fe, Rosario y Rafaela

Juegos Suramericanos 2026: cómo inscribirse para ser voluntario en Santa Fe, Rosario y Rafaela

La única galería comercial de barrio Martín busca un nuevo destino

La única galería comercial de barrio Martín busca un nuevo destino

Cortaron el tránsito sobre el puente Rosario-Victoria por el vuelco de un camión

Cortaron el tránsito sobre el puente Rosario-Victoria por el vuelco de un camión

Comercio: Rosario sigue en rojo, pero mejor que el promedio nacional

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Comercio: Rosario sigue en rojo, pero mejor que el promedio nacional

Testaferro de armas: compró pistolas y las entregó al crimen organizado
Policiales

Testaferro de armas: compró pistolas y las entregó al crimen organizado

El tiempo en Rosario: martes parcialmente nublado con la máxima en alza
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes parcialmente nublado con la máxima en alza

Con buenos vientos, el agro se encuentra en la primera megamuestra del año
Economía

Con buenos vientos, el agro se encuentra en la primera megamuestra del año

Donald Trump aseguró que la guerra de Irán está prácticamente concluida
El Mundo

Donald Trump aseguró que la guerra de Irán está "prácticamente concluida"

EEUU: quisieron hacerle una broma a su profesor y lo mataron
Información General

EEUU: quisieron hacerle una broma a su profesor y lo mataron

Los lentes inteligentes de Instagram y Facebook, ¿con reconocimiento facial?
Información General

Los lentes inteligentes de Instagram y Facebook, ¿con reconocimiento facial?

Rosario no zafó de la crisis de las pymes: las ventas cayeron 5,2 % en febrero
Economía

Rosario no zafó de la crisis de las pymes: las ventas cayeron 5,2 % en febrero

Avanzan los planes para reactivar la planta de IDM en San Lorenzo
Economía

Avanzan los planes para reactivar la planta de IDM en San Lorenzo

Lácteos Verónica recortó horas de trabajo y se agrava la crisis en las tres plantas
Economía

Lácteos Verónica recortó horas de trabajo y se agrava la crisis en las tres plantas

El presidente Milei prioriza su agenda internacional y no asistirá a Expoagro
Política

El presidente Milei prioriza su agenda internacional y no asistirá a Expoagro

Los mercados globales operaron con una fuerte volatilidad por la guerra
Economía

Los mercados globales operaron con una fuerte volatilidad por la guerra

8M: la Bolsa de Comercio reafirmó su compromiso por la igualdad de género
La Ciudad

8M: la Bolsa de Comercio reafirmó su compromiso por la igualdad de género

Lo reducen con una pistola Taser tras amenazar a su pareja con un cuchillo
Policiales

Lo reducen con una pistola Taser tras amenazar a su pareja con un cuchillo

El gobierno de Santa Fe muestra nuevo empleo tras la baja de impuestos
Economía

El gobierno de Santa Fe muestra nuevo empleo tras la baja de impuestos

Guerra en Irán: el precio del gasoil saltó en Rosario mientras sube el petróleo 
La Ciudad

Guerra en Irán: el precio del gasoil saltó en Rosario mientras sube el petróleo 

Fuego en un edificio del centro: denuncian amenazas a un funcionario municipal
Policiales

Fuego en un edificio del centro: denuncian amenazas a un funcionario municipal

Colgaron una bandera con amenazas en una escuela baleada hace tres años
Policiales

Colgaron una bandera con amenazas en una escuela baleada hace tres años

Demoras en la autopista Rosario-Buenos Aires por un choque entre camiones
La Ciudad

Demoras en la autopista Rosario-Buenos Aires por un choque entre camiones

Nación promulgó el nuevo Régimen Penal Juvenil: qué cambios se introducen
Política

Nación promulgó el nuevo Régimen Penal Juvenil: qué cambios se introducen