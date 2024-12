Lo mejor de la cultura en 2024, según referentes de la ciudad

Esta multiplicidad irreductible a esta nota se puede comprender quizás a partir de dos eventos clave. El primero fue el Festival Unión y Solidaridad a mediados de marzo: un evento a beneficio de los comedores populares locales, articulado por un grupo de bandas y colectivos artísticos locales. A mediados de marzo, y en medio de la crisis de violencia que azotó a la ciudad, cientos de personas asistieron al Galpón 11 y se juntaron 750 kilos de comida. El segundo fue la sanción, a comienzos de julio, de la ordenanza de espacios culturales independientes: después de diez años de lucha, los trabajadores del sector impulsaron y consiguieron esta necesaria normativa específica.

Por su parte, los sectores públicos y privados también siguieron apostando a la ciudad con la organización de eventos masivos y de calidad. La Municipalidad de Rosario convocó a más de cuatro millones de personas entre distintas propuestas.



Para completar el panorama, distintos referentes de la cultura rosarina compartieron con La Capital eventos destacados del año, tanto a nivel local como nacional e internacional.

A pesar de los pesares en 2024 seguimos actuando, produciendo, gestionando. Contamos historias, nos contamos. Imaginamos paisajes, aunamos esfuerzos y en septiembre, con el apoyo del estado municipal, concretamos la primera noche de los teatros independientes, encuentro necesario y festivo para hacer más visibles nuestros espacios teatrales y una vez más comprobar que es indispensable lo colectivo.

En octubre, en el marco del Festival Faer se pudo ver en el Centro de Expresiones Contemporáneas (CEC) Vuela alto, unipersonal de teatro físico del colectivo Ctm de Chile. Actúa Luis Felipe Chávez, dirección y dramaturgia de María José Pizarro. Obra novedosa y contemporánea. Un actor bailarín descomunal nos interpela con un despliegue técnico impecable.

Por último algo que nos impacta como colectivo, la infinita tristeza y el vacío que nos inunda por la temprana muerte de tres compañeros de las artes escénicas: la Flaca Cecilia Bolis, el Seba Martínez y Andrea Fiorino. Tres indispensables que tanto hicieron por nuestro teatro. ¡Hasta siempre compañeros! ¡Salud ! Y que el 2025 nos siga encontrando en los teatros independientes de Rosario, celebrando y produciendo.

La noche de los Teatros Independientes porque fue un evento que visibilizó mucho a las salas independientes de la ciudad y convocó a un espectro de espectadores más amplio que el suele ir al teatro. Además, fue una interesante articulación de las salas con el estado.

Después, los Festejos que le rindió la ciudad al negro Fontanarrosa. Rosario es una ciudad que está aprendiendo cada vez más a celebrar a sus íconos culturales.

